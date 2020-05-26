ДАИШ снова набирает силу, - Д.Седов

00:45 27.05.2020

Дмитрий СЕДОВ | 26.05.2020 |



"Исламское государство"* снова набирает силу

В северном Ираке горят пшеничные поля. Их поджигают боевики запрещенного в России "Исламского государства"* (ИГ), стремясь вернуть атмосферу страха и террора. Снова предпринимаются атаки на правительственные войска и милицию – как в Ираке, так и в Сирии. С начала апреля боевики произвели несколько хорошо организованных нападений на подразделения сирийской армии, в районе Пальмиры бой длился несколько часов. Затем последовали атаки в Киркуке, Диале, Салах ад-Дине. 28 апреля террористы штурмовали и взорвали штаб-квартиру службы безопасности в Киркуке. Следом подверглись атаке отряды шиитской милиции севернее Багдада.



Поджоги сельскохозяйственных угодий приняли в Ираке и Сирии массовый характер

Международная коалиция, возглавляемая американцами, начала сворачивать свои операции 14 месяцев назад, после того как сирийская армия заняла последний оплот ИГ в провинции Дейр эз Зор в Сирии город Багуз Фавган. Казалось, террористический "халифат" перестал существовать. Спецоперацию армии США по уничтожению "халифа" Абу Бакра аль-Багдади в октябре 2019 года в Вашингтоне назвали финальным ударом, но вывод этот оказался преждевременным.

В январе сего года Совет Безопасности ООН предупредил, что ИГ снова активизируется. "Исламское государство" восстановило подпольную сеть и начало устраивать атаки в спокойных прежде районах Сирии и Ирака.

"ИГ остается одной из сильнейших террористических организаций мира, – говорит специалист по антитеррору Гидо Штейнбер из немецкого Фонда науки и политики. – В 2010 году перед началом своего быстрого развития эта организация имела всего 700 боевиков. Сейчас их насчитывается от 2 до 3 тысяч, и они весьма опасны".

Другие оценки звучат еще более тревожно. Специальный посланник США в международной коалиции Джеймс Джеффри полагает, что в ИГ насчитывается от 14 до 18 тысяч боевиков. У террористов по-прежнему хорошее финансирование. Департамент генерального инспектора Минобороны США по антитеррористическим операциям опубликовал данные о том, что ИГ имеет в своем распоряжении сотни миллионов долларов и продолжает собирать доходы через преступные сети.



Специальный посланник Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри

На руку джихадистам сыграло распространение инфекции COVID-19. В марте ИГ призвало усилить боевую активность, пока многие правительства отвлечены на борьбу с коронавирусом. Незадолго до своей гибели "халиф" аль-Багдади выпустил видеопослание, в котором объявлял главной задачей "Исламского государства" освобождение узников сирийских тюрем, где находятся около 2 тысяч боевиков ИГ. Тюрьмы находятся на контролируемой курдами территории; из-за вторжения турецких войск курды вынуждены были сократить численность охраны и ослабили тюремный режим. Сейчас в местах заключения происходят волнения, бунты, предпринимаются попытки бегства.

Американцы ушли с четырех военных баз в Ираке, оставшись только на двух базах. США больше не участвуют в совместных операциях с иракской армией. Несмотря на исчезновение "халифата" и гибель аль-Багдади, террористические группы снова укрепляются и увеличивают боеспособность. Хорошая подготовка нападений говорит о том, что террористы имеют доступ к информации о передвижении войск и отдельных лиц, за которыми охотятся.



Террористическая война в Сирии продолжается. Фото: REUTERS Omar Sanadiki

"Удары возмездия", объявленные террористами, нанесены не были, но было выиграно время для собирания сил. Массовые протесты в Ираке в конце прошлого года также сыграли террористам на руку. Протесты привели к отставке правительства, к затянувшейся политической неразберихе в Ираке, что позволило ИГ воспользоваться передышкой и начать подготовку к новому наступлению.

Директор Центра глобальной политики (США) Хассан Хассан считает, что покончить с терроризмом окончательно без согласованного международного вмешательства сложно. Отдельные тактические операции не решают главной задачи, требуется широкая контртеррористическая деятельность, свернутая год назад. Однако трения между США и Ираком затрудняют совместные операции, как это было, например, при штурме Мосула. Сейчас в Ираке ИГ наносит атаки там, откуда американцы убрали свои базы. Если в течение нескольких месяцев ситуация не изменится, сдержать террористическую группировку станет намного сложнее, чем сейчас.