Уволенный глава Чувашии Игнатьев подал в суд на... Путина

08:36 27.05.2020

Алексей Иванов



Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд -​ к Президенту РФ Владимиру Путину.

Г-н Игнатьев оспаривает Указ Президента Российской Федерации от 29.01.2020 № 68 "О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики".

Дело принято к производству, заседание назначено на 30 июня (начало заседания в 10:00, зал судебных заседаний № 3045, судья Кириллов В. С.).

Помните Игнатьева? Того самого незадачливого любителя "дружеских шуток", который вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых пожарных машин.

Вот это поворот... Трудно представить, что шибко интеллектуальный агроном (если верить злым языкам, сильно пьющий в последнее время) по собственной инициативе подал иск к Темнейшему.



"Нормативно-правовые акты президента постоянно оспаривают, но вот указы об отстранении в связи с утратой доверия - такого не было последние лет 20 точно", - пояснил РБК управляющий партнер адвокатского бюро "Коблев и партнеры", президент Московского клуба адвокатов Руслан Коблев.

"Процесс хаотизировался с корона-историей, конструкция усложнилась, а некоторые элементы ослабли. Кейс Игнатьева - это яркий пример. Стало можно. И это "можно" такой вот сигнал. Вряд ли история завершится победой экс-главы Чувашии, но деструкция от него весьма будет сильная, даже если еще и не осмысленная", - написал "Незыгарь".



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ТГ-канал "Наш Чаваш": "Из-за пандемии коронавируса природа очистилась настолько, что экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, уволенный с формулировкой "в связи с утратой доверия", подал исковое заявление в Верховный суд РФ, чтобы оспорить указ президента о досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики. Ответчик - Президент России Владимир Путин. Похоже, что пока вся республика боролась с коронавирусом и сидела в самоизоляции, Билл Гейтс чипировал Михаил Игнатьева. Он забыл, как призывал расправляться с журналистами, заставлял сотрудников МЧС прыгать за ключами от машины и настолько достал всех, что когда его уволили, с облегчением выдохнули и в Чувашии, и в Кремле, и в офисе "Единой России". Всей редакцией угораем над тем, как двхуметровый мужик как обиженная девочка побежал жаловаться на Верховного главнокомандующего. Более тупое и непродуманное решение придумать сложно. Отныне в политический сленг России вводится понятие "чувашский стыд" - это когда очень стыдно и при этом очень смешно за чиновника. Пользуйтесь, коллеги".

ТГ-канал "Медиатехнолог": "Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который заставлял МЧСников прыгать за ключами от новых машин и говорил, что журналисты и блогеры, приезжающие в регион, приезжают, чтобы зарабатывать на разных схемах их нужно "мочить", подал заявление в суд на ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА. И нет, это не полный тезка президента, это и есть президент России. Путин же говорил про Игнатьева следующее: "Бывший руководитель субъекта лишен чувства уважения к людям. Это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам в этом качестве работать не могут". Спустя почти полгода Игнатьев одумался и требует восстановить его в должности, которую он покинул по "утрате доверия". Вот так на политической арене и появился еще один клоун, который не видит берегов. На самом деле такой иск - это попытка спасти свою задницу, в то время как над ней нависло несколько уголовных дел".

ТГ-канал "Неудаща": "До последнего времени подавать в суд на Путина было прерогативой городских сумасшедших, облученных психотронной пушкой, и несистемных политиков, для которых это был шанс мелькнуть пару раз в новостях на безрыбье. И тут совершенно внезапно в этой роли выступила фигура совершенно другого масштаба: экс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, знаменитый главным образом призывами к расправе над журналистами и тем, что заставлял мчсника прыгать за ключами от авто, пытается оспорить свое досрочное отстранение, подав в суд на Путина. Оно, конечно, глупо, да к тому же без шансов на успех - но сам прецедент очень интересный и неожиданный... И подобные прецеденты сейчас Системе ох как некстати. А кому же они кстати - видимо, скоро узнаем".

"Уволенный с формулировкой "утрата доверия" экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск к Владимиру Путину. Игнатьев оспаривает решение о своей отставке. Экстравагантно? Интересно, что уволили Игнатьева в январе, а подает иск он только сейчас. Версий пока немного. Одна из них: политтехнологи решили вернуть экс-главу Чувашии в информполе. Жители республики посмотрят и подумают: лучше уж нынешний врио главы Николаев, чем этот, бывший. Игнатьев не та фигура, которая может что-то оспаривать на федеральном уровне. Несистемным его тоже не назовешь. Тут либо бунт, либо политтехнологии. Вероятнее всего второе", - полагает ТГ-канал Scriptorium.

Версия главреда RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян: "Смею предположить, что история с Игнатьевым проста, как все подобные истории. Он, вероятно, узнал/понял/испугался, что не отделается просто отставкой. Что под него копают и все может кончиться уголовкой. А какой привычный и элегантный выход у будущего уголовника в современной России? Объявить себя узником совести. Теперь, когда ему предъявят, где и что он там подтырил, общественность бросится его защищать, потому что он не тырил, а с Начальником осмелился судиться. Следите за руками".

"Ждем в "Особом мнении" на "Эхе Москвы". И колумнистом в "Новой газете", конечно же. Лет через двадцать, гг", - замечает ТГ-канал "Караульный".



"В любом случае, очень интересно, чем дело кончится. Коронавирус уходит - политический сезон открывается", - резюмирует ТГ-канал "КСТАТИ".