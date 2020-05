Неугомонный Трамп идет войной на две страны сразу, - А.Раевский

10:18 27.05.2020 Трамп идет войной на две страны сразу, а не "всего лишь" одну

Способна ли на это администрация президента США, узнаем совсем скоро



Андрей Раевский



Из-за всемирной паники, вызванной пандемией, большинство из нас, вероятно, потеряли из виду все другие потенциальные опасности, которые все еще угрожают международному миру и стабильности. Позвольте мне перечислить лишь несколько заголовков, которые, я убежден, заслуживают гораздо большего внимания, чем то, какое им до сих пор уделяли. Вот они:

- Military Times: "5 иранских танкеров отправляются в Венесуэлу на фоне американской тактики давления";

- Time: "5 иранских танкеров направляются в Венесуэлу в условиях повышенной напряженности между США и Тегераном";

- FoxNews: "Иранские танкеры отправляются в Венесуэлу в попытке подорвать санкции США".

Обратите внимание, что Military Times говорит об "американской тактике давления", Time о "напряженности", а FoxNews о "попытках подорвать санкции США"?



Я не думаю, что это совпадение. Люди в вооруженных силах США гораздо больше соприкасаются с реальностью, чем проститутки с развевающимися флагами, которых некоторые называют "репортерами" или "журналистами".



Более того, США приступили к новой политике, оправдывающей свои акты пиратства в открытом море, под названием "Визит, высадка на борт, поиск и захват" (Visit, Board, Search and Seizure - VBSS) - и все это под предлогом войны с наркотиками. Чтобы лучше понять контекст этих событий, я спросил специалиста по морским проблемам сообщества NatSouth:

"Если судно не выполняет запрос о высадке на борт, то обычно принято, что до высадки в открытом море преследующие власти должны получить разрешение на это от государства "флага", а преследование должно начаться в водах юрисдикции прибрежного государства. Подвох заключается в том, что в Карибском регионе (действует международно-правовой режим - С.Д.) - Карибское региональное морское соглашение (Caribbean Regional Maritime Agreement, CRA) - (полное название: Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным морским и воздушным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Карибском бассейне). Таким образом, существует соглашение участвующих прибрежных государств о высадках и преследовании в исключительных экономических зонах и им подобных.

Подход с точки зрения борьбы с наркотиками и противодействием терроризму позволяет ВМС США и Береговой охраны США проводить перехваты в открытом море. Важно отметить, что неясно, будет ли принят этот подход для перехвата танкеров с учетом того, что Венесуэла объявлена "нарко-государством". Абсурд заключается в том, что Венесуэла не является основным транзитным пунктом в регионе, эта честь принадлежит Колумбии.

Я бы добавил к этому то, что ситуация эта происходит оттого, что в 2005 году Венесуэла больше не захотела играть в одну игру с Вашингтоном, особенно с департаментом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA), который принялся возводить своего рода квадратуру круга (хотя, скорее всего, это порочный круг, хитро используемый Вашингтоном, потому что, кто же соберется спорить с таким нарративом, как "война с террором"). Март, адмирал Фоллер от Южного командования Соединенных Штатов* (USSOUTHCOM): "В этом году военное присутствие США в этом (западном - С.Д.) полушарии увеличится. Это будет включать усиление присутствия кораблей, самолетов и сил безопасности, чтобы успокоить наших партнеров … и противостоять ряду угроз, включая незаконный наркотерроризм".



В то время как иранские танкеры находились в Средиземном море, Вашингтон выпустил для морской отрасли (запоздалый) "Справочник по глобальным морским санкциям", в которой излагаются руководящие указания для судовладельцев и страховщиков, чтобы они могли избежать рисков, связанных с санкциями в отношении Северной Кореи, Сирии и Ирана. Это также касается экспорта нефти из Ирана (но не относится к судам под иранским флагом). Это произошло после того, как государственный департамент издал предупреждения для нефтяных компаний, чтобы те прекратили свою деятельность. Это относится, в том числе к Роснефти (Россия), Reliance (Индия) и Repsol (Испания)."

Затем NatSouth приходит к следующему выводу:

"Согласно международному праву, каждое торговое судно должно быть зарегистрировано в государстве флага, которое имеет юрисдикцию над этим судном. Отсюда, на этот раз, использование танкеров под иранским флагом в качестве прямого ответа на последнюю версию Вашингтона по возобновлению кампании „максимального давления" для обеспечения соблюдения санкций против Ирана и Венесуэлы (еще в феврале, буквально на том же языке, что и в августе 2019 года). Тогда говорили о военно-морском эмбарго, которое могло бы серьезно повысить напряженность. Было упоминание о 4 военных кораблях США в Карибском море, о которых писали в Твиттер-аккаунте ВМС США, но один из них был через Панамский канал в Тихом океане".

Довольно ясно, не правда ли?

То, что делают США, так это подменяют собой Организацию Объединенных Наций. И теперь США открыто заявляют о своем праве высадиться на любое судно под любыми благочестивыми предлогами - такими, как, например, незаконный оборот наркотиков, распространение ядерного оружия, санкции против так называемых "государств-изгоев". и т. д. Очевидно, англо-сионисты ожидают, что все "купят" это.

Насколько вероятно это?

Давайте посмотрим на несколько заголовков в Иране; все из PressTV:

- PressTV, May 16th: "Доставка топлива из Ирана в Венесуэлу гарантирована его ракетной мощью";

- PressTV, May 17th: "Аналитик: США знают, что Иран ответит" очень сильно ", если корабли, идущие в Венесуэлу, нападут";

- PressTV, May 18th: "Иран: США несут ответственность за любые глупые действия против танкеров, направляющихся в Венесуэлу".

Три дня подряд.

Я думаю, что было бы справедливо предположить, что иранцы весьма настойчиво стараются убедить дядю Шмуэля не связываться с этими танкерами. Кто-нибудь всерьез верит, что иранцы блефуют?

Прежде чем мы рассмотрим некоторые аспекты этого потенциального кризиса, давайте здесь просто упомянем несколько вещей.



Во-первых, США действуют в полной и официальной незаконности. Точно так же, как бомбардировка Сирии, угрозы Ирану или убийственные санкции США, которые дядя Шмуэль налагает налево и направо, - блокада Венесуэлы является а) абсолютно незаконной и б) актом войны в соответствии с международным правом.

Во-вторых, если командование ВМС США считает, что оно может действовать безнаказанно только потому, что Карибское море находится далеко от Ирана, то они себя обманывают. Да, иранские вооруженные силы не могут защищать эти танкеры так далеко от дома и не могут предпринимать никаких действий против ВМС США на атлантическо-карибском театре военных действий. Но то, что они могут и будут делать, так это нанести ответный удар по любой англо-сионистской цели на Ближнем Востоке, включая любой нефтегазовый танкер.



В-третьих, хотя вооруженные силы Венесуэлы крошечны и слабы по сравнению с чрезвычайно дорогими и раздутыми американскими военными, их огромная стоимость и раздутость не гарантируют успеха. Фактически, и в зависимости от того, как венесуэльское руководство оценивает свои варианты, США могут столкнуться с очень реальным риском при любой попытке помешать свободному проходу этих кораблей.

Что я под этим подразумеваю?

Знаете ли вы, что у Венесуэлы было четыре эскадрильи Су-30МКВ) общей численностью в 22 самолета? Знаете ли вы, что в Венесуэле также было неизвестное количество сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-31А? А знаете ли вы, что в Венесуэле было много С-300ВМ и 9K317M2 "Бук-М2Э" дальнего и среднего радиуса действия?



Правда то, что это далеко не столько систем вооружений, сколько было бы необходимо Венесуэле для того, чтобы противостоять решительному нападению со стороны США. Но этого более чем достаточно, чтобы создать реальную головную боль для американских планировщиков. Помните, что аргентинские ВВС сделали с британским флотом во время войны за Мальвинские острова? Мало того, что аргентинцы потопили два эскадренных миноносца Типа 42 (HMS Sheffield и HMS Coventry), вооруженных управляемыми ракетами, которые обеспечивали радиолокационный дальний и средне-высотный заслон для британских авианосцев, они также уничтожили 2 фрегата, 1 десантный корабль, 1 десантное судно и 1 контейнеровоз. Честно говоря, учитывая, насколько плохо защищались британские авианосцы, только удача (а также отсутствие достаточного количества ударных самолетов Super Étendard и ракет Exocet) спасла их от уничтожения. Я хотел бы добавить, что британские военные, потерпев поражение во многих случаях, усвоили болезненные уроки своих прошлых поражений и не страдают комплексом надменности, характерным для американских военных. В результате во время войны против Аргентины они были очень осторожны. И эта осторожность была одним из тех факторов, которая дала Великобритании заслуженную победу (я имею это в виду только в военном отношении; в моральном плане это была просто еще одна империалистическая война со всем тем злом, которое на за собой влечет). Если бы у аргентинцев были современные военно-воздушные силы и достаточно противокорабельных ракет, то война могла бы принять совсем иной оборот.



Возвращаясь к теме Венесуэлы. Война - гораздо более сложное явление, чем просто борьба вооруженных сил. На самом деле, я твердо верю, что политические факторы останутся единственным наиболее важным определяющим фактором большинства войн, даже в 21-м веке. И есть вероятность того, что венесуэльцы, будучи более слабой в военном отношении стороной, будут стремиться к преобладанию в политических факторах.



Вот один - среди многих других возможных - сценариев:

Каракас считает, что захват иранских танкеров или нападение на них со стороны США представляют собой экзистенциальную угрозу для Венесуэлы, потому что, если это действие не вызовет противодействия, то США полностью "задушат" Венесуэлу. Конечно, венесуэльские вооруженные силы не могут атаковать огромные вооруженные силы США, но то, что они могут сделать, так это вызвать американскую интервенцию, скажем, путем нападения на одно или несколько судов США. Такое нападение, пусть даже частично успешное, вынудит США нанести ответный удар, приблизив американские силы не только к противовоздушной обороне Венесуэлы, но и к венесуэльскому народу, который будет рассматривать любой ответный удар США как незаконную контратаку после вполне законной венесуэльской контратаки.



Но, кроме того, есть еще и проблема определения победы. В американской политической "культуре" победить обычно означает нажать нескольких кнопок, чтобы выстрелить из некоего противостоящего оружия, убить множество мирных жителей, а затем заявить, что "незаменимая нация" "надрала задницу другому парню". Проблема с этим заключается в следующем: если другой парень очень заметно слабее и не имеет шансов на собственную военную победу, то лучший вариант для него - объявить, что "выжить значит победить". То есть, если Мадуро остается у власти, то Венесуэла и победила. Как бы США справились с таким нарративом? Имейте в виду, что Каракас это город с населением более двух миллионов человек, который даже в мирное время довольно опасен (благодаря как обычным преступлениям, так и потенциальной партизанской деятельности). И все же, чтобы Мадуро "победил", все, что он должен показать, так это то, что он контролирует Каракас. Имейте в виду, что даже если американским войскам удастся создать какую-то "зону реальной демократии" где-нибудь возле колумбийской границы, то для Мадуро это не будет значить ничего, особенно учитывая местность между границей и столицей. Что касается идеи высадки ВМС США на берегах Венесуэлы, то все, что нам нужно сделать, так это вспомнить громадную мешанину подразделений, которым было поручено вторжение на Гренаду (в том числе 2 батальона рейнджеров, морские котики, большая часть воздушно-десантной дивизии и т. д.). В общей сложности было послано более 7000 солдат (!) против крошечной страны, которая никогда не ожидала вторжения. Их победили волны Карибского моря и несколько кубинских военных инженеров, которые сопротивлялись огнем из стрелкового оружия (в конце концов, США вызвали большую часть 82-й воздушно-десантной дивизии, чтобы исправить эту неразбериху).

Другими словами, если Мадуро останется у власти в Каракасе, то в политическом плане Венесуэла победит, хотя и проиграет в чисто военном отношении.



Это явление вряд ли является чем-то новым, о чем свидетельствует следующая известная цитата из Хо Ши Мина: "Вы можете убить десять моих людей за каждого одного из своих, кого убью я. Но даже в таком случае вы потерпите поражение, а я одержу победу".

Кстати, это точно та же проблема, с которой сталкивается Империя в отношении Ирана: пока Исламская Республика остается Исламской Республикой, она "побеждает" в любом обмене ударами с США и/или Израилем.



Тем не менее, совершенно очевидно, что США могут превратить большую часть Венесуэлы в кучу дымящихся руин. Это правда (точно так же, как то, что США сделали с Кореей, Вьетнамом, Ираком или Сербией и то, что Израиль сделал с Ливаном в 2006 году). Но это вряд ли будет "победой" в каком-либо мыслимом смысле этого слова. Опять же, теоретически, США могли бы обеспечить несколько мест высадки, а затем отправить силы вторжения, которые могли бы попытаться захватить ключевые точки в Каракасе. Но что будет после этого? Мало того, что твердые чависты запустят партизанское восстание, которое будет невозможно подавить (когда США в последний раз побеждали в борьбе с повстанцами?), многие венесуэльцы будут ожидать, что США заплатят за восстановление страны (И они будут правы; в соответствии с нормами международного права, "то, что вы захватили, тем вы и владеете".



Это означает, что США будут нести ответственность за социально-экономическое положение в стране.). Наконец, всегда есть возможность "обезглавливающего" удара по руководству. Я считаю, что с чисто военной точки зрения у США есть ноу-хау и ресурсы для достижения этой цели. Я не верю, что этот вариант что-то даст США; он еще больше дестабилизирует ситуацию и вызовет какую-то реакцию со стороны венесуэльских вооруженных сил как внутри, так и вовне Венесуэлы. Во всяком случае, неоднократные неудачи различных попыток государственного переворота против Чавеса и Мадуро доказывают, что основная часть военных остается твердо на стороне чавистов (а неудавшийся государственный переворот только помог разоблачить предателей и, как минимум, заменить их!).

Суть заключается в следующем: если дядя Шмуэль решит захватить/атаковать иранские танкеры, то существует не только квази-несомненность в возникновении войны между США и Ираном (или, по крайней мере, в обмене ударами), но имеется также и нетривиальная вероятность того, что Мадуро и его правительство действительно решат спровоцировать США на войну, в которой они действительно не могут выиграть.



Способен ли Трамп начать процесс, который приведет не к одной, а к двум войнам?

Можете быть уверены, что да! Парень, который мыслит в таких категориях, как "моя кнопка больше вашей" или "супердупер-оружие"), очевидно, совершенно ничего не понимает в военных действиях, в то время как атмосфера мессианского нарциссизма, преобладающего среди правящих классов США, дает им чувство полной безнаказанности.

Будем надеяться, что более холодные головы - возможно, в вооруженных силах - возобладают. Последнее, что сегодня нужно миру, так это еще одна ненужная война по выбору, не говоря уже о двух.



Автор: Андрей Раевский - публикуется под псевдоним The Saker - широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец - голландец, мать - русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).

Публикуется с разрешения автора и издателя .

Перевод Сергея Духанова. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590563880

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 мая 2020 года №339

- Рабочий график первого президента

- Казахстан имеет реальный потенциал стать одним из мировых продуктовых хабов - А. Мамин

- Создание минздравом нового ТОО может помочь "откатстроям" - Данияр Ашимбаев

- Межведомственная комиссия рассмотрела вопросы по усилению контроля за соблюдением карантинного режима

- Кадровые перестановки

- Сократят количество операторов жилищных программ

- В Мажилисе обсудили механизмы предоставления социальной помощи

- По итогам 4 месяцев текущего года наблюдается рост производства пестицидов, азотных и фосфорных удобрений