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КазСуд. Экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова "закрыли" на 3,5 года
10:44 27.05.2020

Экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова приговорили к 3,5 годам ограничения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Подсудимый был признан виновным в совершении уголовного правонарушения по части 4 пункта 3 статьи 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года с пожизненным правом не занимать должности на госслужбе", - зачитал приговор судья суда № 2 Нурлан Каирбеков.

Суд обязал осужденного не посещать увеселительные заведения, не покидать место жительства, являться в службу пробации. Кроме того, Бакауова обязали заниматься общественным трудом в течение 100 часов.
Также суд постановил вернуть Бакауову 10 тысяч долларов, которые хранились в качестве вещественных доказательств.
Напомним, ранее прокурор запросила для Бакауова 3,5 года ограничения свободы. Прокурор отметила, что вина подсудимого доказана следствием. Подсудимый Бакауов согласился с заключением процессуального соглашения и полностью признал свою вину. Как отметил его адвокат, процессуальное соглашение его подзащитный заключил добровольно.
По материалам дела, бывший аким Павлодарской области в своем служебном кабинете просил от руководителя регионального Департамента ДГД Айнабекова предоставить ему сведения и результаты проверки фирмы его родственника.

По данным следствия, в ТОО "AksuTransLogistic", единственным учредителем которого является родственник Бакауова, проверяющие выявили нарушения налогового законодательства, влекущие доначисление юридическому лицу налогов на сумму свыше 200 миллионов тенге. Позже, действуя в интересах своего родственника, экс-аким предложил Айнабекову скрыть результаты проверки и исключить сумму доначисления налогов. А когда глава ДГД заявил, что не может этого сделать, поскольку проверка проводилась по особому порядку, Бакауов, сославшись на свои связи, предложил снизить сумму налогов до 3-5 миллионов тенге.

"8 января Айнабеков пришел в кабинет Бакауова и сообщил о выполнении его просьбы. При этом предоставил результаты проверки ТОО с суммой налогов 3 миллиона 146 тысяч тенге. Одновременно он представил и второй проект результатов проверки, где сумма налоговых доначислений составила 213 миллионов 60 тысяч тенге. Бакауов позвонил своему родственнику и сказал оплатить первоначальную сумму. После было оплачено 3 миллиона 155 тысяч тенге", - сообщила прокурор Белова.
Напомним, Булат Бакауов подозревался в "превышении власти или должностных полномочий", которое предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

На время досудебного расследования был санкционирован арест Бакауова на два месяца. Спустя месяц меру пресечения изменили на домашний арест. Одной из причин этого назвали ухудшение самочувствия экс-акима. Следствие велось почти четыре месяца.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
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