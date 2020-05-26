Токаев приказал разделить КазВузы на... лиги?! Липовые, березовые, дубовые...

10:49 27.05.2020

Новый комитет создадут в Казахстане, передает корреспондент .

"Сегодня значимой составляющей безопасности всех стран стали вопросы биологической безопасности. Я уже говорил: мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса. Ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств. Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизации послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля. Необходимо усилить и институционализировать СЭС, повернуться к доказавшей свою эффективность модели", - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД.



Он отметил, что уже начаты работы по созданию нового комитета, будут повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача.



"Сама жизнь подсказывает эту реформу. Будут приняты меры по соцзащите специалистов и пересмотрена система подготовки кадров этой службы. Кроме того, необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с зарубежными странами в сфере борьбы с инфекционными болезнями. Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы. (...) До конца года следует разработать закон о биологической безопасности Казахстана", - поручил Токаев.



Сегодня, 27 мая состоялось третье заседание Нацсовета, где обсуждали вопросы образования и здравоохранения. К примеру, Президент указал, что Казахстан серьезно отстает от развитых стран по уровню знаний учащихся. На одного учащегося тратится менее тысячи долларов в год. Важная задача - сократить разрыв меду городскими и сельскими школами.



Также Касым-Жомарт Токаев поручил ввести законодательную ответственность для разработчиков учебников. Вузы Казахстана предложил разделить на лиги. Президент призвал искать новые таланты на госслужбе.

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Отдельно Глава государства остановился на вопросах здравоохранения. Токаев поручил пересмотреть наказания за врачебные ошибки, а также до конца года разработать закон о биологической безопасности Казахстана.