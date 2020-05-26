Эрдоган провозгласил себя главным защитником палестинцев

11:39 27.05.2020

Эрдоган объявил себя главным защитником палестинцев



Президент Турции собирается не допустить присоединения к Израилю Западного берега реки Иордан

Геннадий Петров

26 мая 2020



Турецкий лидер пообещал американским мусульманам не закрывать глаза на аннексию палестинских земель.

С резкой антиизраильской и пропалестинской речью выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он осудил планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху присоединить территории еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. По словам Эрдогана, Турция будет активно противодействовать Израилю – правда, в какой форме, турецкий лидер не сказал.



Видеообращение Эрдогана было предназначено для специфической аудитории – мусульман США. Он от имени турецкого народа поздравил их с окончанием священного месяца Рамадан. В числе прочего Эрдоган упомянул и палестино-израильские отношения. Он заявил: "Мы стали свидетелями начала реализации нового плана оккупации и незаконной аннексии земель, игнорирующего суверенитет Палестины и нормы международного права". По словам Эрдогана, на это Турция "не будет закрывать глаза". Он назвал свою страну единственной, которая готова отстаивать права палестинцев, и пообещал сделать для этого "все возможное и даже более того".



Между тем, что именно перейдет под контроль Израиля, пока до конца не ясно. Сам Нетаньяху, выступая на заседании фракции своей партии "Ликуд", подтвердил только, что аннексия части территорий Палестинской национальной администрации (ПНА) начнется с 1 июля. "Эта дата установлена и оговорена нами, и мы не собираемся ее менять", – сказал израильский премьер-министр.



Эрдоган "чертой, за которую никому не дозволено переступать", обозначил статус Иерусалима, который, как он выразился, "должен оставаться незыблемым". Вероятно, эта часть его речи обращена в первую очередь к руководству США. Нетаньяху утверждал, что аннексия части территорий ПНА соответствует плану ближневосточного урегулирования, который предлагает администрация Дональда Трампа. Действительно, план "сделка века" предусматривает значительные территориальные уступки со стороны палестинцев. В частности, в нем предполагается даже не раздел Иерусалима. Палестинцы должны признать столицей Израиля весь город, как западную (еврейскую), так и восточную (арабскую) части. А свою столицу им в соответствии с американским планом надлежит создать в восточном пригороде Иерусалима. "Сделка века" была отвергнута руководством ПНА, но не Белым домом. Еще до представления общественности своего плана ближневосточного урегулирования Трамп сделал шаг в сторону его выполнения. Он перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Сделать это планировали многие американские президенты, но решился только Трамп.

Старший научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова в беседе с "НГ" предположила, что, обращаясь к мусульманам США, Эрдоган упомянул именно город трех религий в качестве "красной черты" не случайно. "Он дал понять, что аннексию палестинских территорий мировая общественность может так же "не заметить", как "не заметила" односторонние изменения статуса Иерусалима", – сказала она.



Кудряшова напомнила, что Эрдоган далеко не первый раз позиционирует себя и свою страну в качестве самых последовательных защитников палестинцев. Израиль и Турция долгие годы считались союзниками. Но с 2010 года, когда с турецких берегов была отправлена так называемая Флотилия свободы для прорыва израильской блокады сектора Газа, отношения двух стран оставляют желать лучшего. "С тех пор Эрдоган не упускает случая, чтобы высказать свое негативное отношение к израильской политике в отношении Палестины", – говорит Кудряшова.



Хотя заявление турецкого лидера о готовящейся аннексии палестинских земель было куда более радикальным, чем заявления большинства лидеров мусульманских стран, по мнению эксперта, маловероятно, что столь же радикальными будут действия Эрдогана в июле. "У Турции нет каких-то рычагов, чтобы надавить на Израиль. Между двумя странами нет серьезных экономических связей. Соответственно, если Турция введет санкции, она не нанесет Израилю существенного вреда. Война двух стран представляется чем-то из области фантастики. Возможна поддержка палестинцев турецким оружием, но и то в ограниченных масштабах", – заключила Кудряшова.