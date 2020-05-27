В июле 2020 года Израиль готов по согласованию с Вашингтоном развязать большую войну, - Д.Минин

11:51 27.05.2020 Дмитрий МИНИН | 27.05.2020



Биби Нетаньяху в роли Гаврило Принципа наших дней

25 мая только что ставший в очередной раз премьер-министром Израиля от партии "Ликуд" Биби Нетаньяху на заседании своей фракции объявил, что 1 июля с. г. намерен приступить к аннексии той части палестинского Западного берега реки Иордан (ЗБРИ), которая была ему обещана по предложенной президентом США Д. Трампом "сделке века". Предполагается, что окончательное добро на это дал госсекретарь США М. Помпео, посетивший Израиль 13 мая с "таинственным" визитом.



Вошедший в состав правительства в качестве министра обороны бывший лидер израильской оппозиции ("Кахоль-Лаван") Бенни Ганц вполне разделяет такие намерения.



С учетом того, что ни палестинцы, ни одна страна региона со "сделкой" по Трампу категорически не согласны, становится практически неизбежной цепь событий, приводящая к крупномасштабному конфликту. То, что в мире наступил тяжелый экономический спад, видится руководству Израиля не препятствием, а "окном возможностей". Локальные соперники ослаблены, а мировые державы либо вовлечены в решение других проблем, либо, как США, поддерживают планы Нетаньяху. Со временем, по разумению израильского премьера, "окно" может и закрыться. Нетаньяху подстегивают также личные интересы. 24 мая Верховный суд Израиля в очередной раз перенес (на 19 июля) начало судебного процесса по обвинениям премьер-министра в мошенничестве, взяточничестве и утрате доверия. Если до этого начнется серьезная "заварушка", сроки опять перенесут, а там – победителей не судят.



В каком-то смысле Б. Нетаньяху уподобляется небезызвестному Гаврило Принципу, который 28 июня 1914 года (близко к обозначенной израильским премьером дате 1 июля), убив в Сараево эрцгерцога Франца-Фердинанда, дал повод к развязыванию Первой мировой войны. Г. Принципа волновала судьба небольшой по территории его родной Боснии; Нетаньяху видит перед собой еще меньшие куски территории ЗБРИ. Что при этом произойдет с остальным миром, не заботило первого, не беспокоит, похоже, и второго.



Уверенности Нетаньяху придает то, что его действия отвечают интересам Белого дома. Эксперты гадают, как США будут выходить из глобального вирусно-экономического кризиса. Многие по опыту истории опасаются, что для обнуления существующих долгов и ликвидации финансовых пузырей, а также стимулирования новой фазы подъема США снова могут пойти на развязывание большой войны. Некоторые политики, в том числе в Америке, вообще не видят другого способа сохранения ею мирового лидерства. Вопрос лишь в сроках и направлении главного удара.

Хотя в качестве главных противников во всех доктринальных документах Вашингтон определяет Китай и Россию, маловероятно, чтобы он прибег к горячим формам войны против этих ядерных держав сейчас или в обозримом будущем. Потери для США от такого столкновения могут значительно превысить все мыслимые выгоды. Да и не в традициях американской стратегической культуры нападать на того, кто может дать серьезный отпор. Давление на Пекин и Москву со стороны США, судя по всему, по-прежнему будет носить в основном санкционно-экономический характер, хотя это никак не позволит им решить проблему выхода из кризиса, скорее, даже затруднит ее решение.

Однако между Китаем и Россией лежит обширная зона так называемого Большого Ближнего Востока с ядром в Иране и Сирии, где сосредоточены ощутимые американские интересы. Нанести сюда удар, не вызывая серьезный ответ Москвы и Пекина, для США куда более соблазнительно. Здесь Вашингтон может решить ряд стратегических задач. Во-первых, в пространственном отношении это будет достаточно крупная война для перезапуска американского ВПК под предлогом "выстроить дополнительный щит" для парирования "возможного вмешательства" России и Китая. Во-вторых, обе эти державы потеряют союзников в регионе, утратят источники ресурсов (особенно Китай), ослабнет их престиж в мире. Станет возможным сценарий, при котором Вашингтон откажется от своих долгов перед Москвой и Пекином ввиду "их поддержки Тегерана и Дамаска". В-третьих, будет восстановлен и усилен контроль США над всем Ближневосточным регионом и его ресурсной базой. Никакая Саудовская Аравия играть на понижение стоимости американской сланцевой нефти уже не посмеет. Прочны, как никогда, станут позиции ключевого союзника США здесь – Израиля.



Пишем Тегеран, а Пекин в уме

Выбор Ирана и Сирии в качестве ближайших американских целей определен рядом обстоятельств. Оба эти государства демонизированы на Западе годами пропаганды. У них сложные отношения с соседями, в частности важнейшими из них – Турцией и Саудовской Аравией. Из-за эпидемии коронавируса и общего кризиса Дамаск и Тегеран тоже ослаблены. Вызвать в этих странах волнения и представить их "народными протестами против прогнивших режимов", а потом высадиться там для "защиты свободы" – не такая уж сложная задача. О подготовке операции против Сирии свидетельствует развернутая как по команде десятками изданий дезинформационная кампания под лозунгом "Москва решила бросить Асада". Подобные кампании часто предшествуют военным действиям. Дескать, все предрешено и Асада никто не защитит. Настораживают и объявленный Трампом выход из режима "открытого неба", что может говорить о желании скрыть крупные перемещения войск, и намерение провести первое с 1992 г. ядерное испытание, возможно, для запугивания всех, кто может вмешаться в будущий конфликт. США, по данным израильских экспертов, за последнее время "консолидировали" и значительно усилили свои войска в Ираке, которые насыщаются артиллерийскими и противоракетными системами, включая батареи Patriot. Не исключено, что речь идет о непосредственной подготовке к войне.



Военные базы США вокруг Ирана

Не менее важно, чем "продать" эту войну американскому общественному мнению, протащить ее через конгресс, который не склонен выписывать карт-бланш Дональду Трампу на подобные авантюры. И здесь действующая администрация вправе рассчитывать на помощь Нетаньяху. Терять поддержку мощного еврейского лобби перед ноябрьскими президентскими выборами не с руки и американским демократам.

Если война будет представлена не как самодурство американского президента, а как ответ на "агрессивные действия" Тегерана и Дамаска, которые не останутся в бездействии после израильской аннексии ЗБРИ, выбить согласие на войну из конгрессменов будет проще.

По опыту предшествующих конфликтов в регионе последовательность событий может быть примерно следующая. 1 июля аннексия – самороспуск всех структур палестинской администрации – интифада палестинцев – протесты и демонстрации силы по всему региону, в частности в Сирии и Иране, – многочисленные точечные удары израильских ВВС со слабым освещением их в печати – ответные удары Сирии и Ирана с повсеместной их демонстрацией мировой общественности – США выступают на защиту "подвергшегося агрессии" Израиля – обращение за поддержкой в конгресс – получение поддержки. Поведение Тегерана вполне просчитывается. 22 мая в день Аль-Кудса (Иерусалима) Верховный лидер Ирана Хаменеи, имея в виду планы Израиля по аннексии, заявил: "Сионистский режим не выживет и будет уничтожен"! Фраза звучит ритуально, но в сложившихся обстоятельствах ее как повода для нанесения "превентивного удара" может быть достаточно.



Аятолла Хаменеи

Конечно, в эти расчеты могут вмешаться другие силы. Например, кризис в США к июлю может оказаться гораздо более тяжелым, чем сейчас, и Америка не будет готова к большой войне. Тогда Нетаньяху со своими планами останется в одиночестве под шквалом критики со всех сторон.



Однако даже выигрыш может стать для Израиля пирровой победой. Как считают местные аналитики, обрушение всех зачатков палестинской государственности "повесит ключи" обеспечения проблем палестинцев на израильское правительство. Постепенно будет утрачен еврейский характер страны, ее стратегическое положение ухудшится.



Немыслимое или неминуемое?

Любые попытки "сепаратного" выхода из кризиса за счет других и на крови других не исправят ситуацию. Они лишь усугубят ее. Источник - fondsk.ru

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