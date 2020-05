США обвиняют Россию в отправке военных самолетов в Ливию, - New York Times

11:55 27.05.2020

27 мая 2020 г.

Деклан Уолш и Эрик Шмитт | The New York Times



"Американские вооруженные силы обвинили Россию в том, что она на прошлой неделе тайно отправила, по меньшей мере, 14 истребителей в Ливию, чтобы поддержать российских наемников, сражающихся вместе с осаждаемым командующим в ходе его кампании, нацеленной на изгнание правительства из Триполи, столицы страны. Развертывание истребителей, по-видимому, подтверждает углубляющуюся роль Кремля в разросшейся прокси-войне, в которой его ливийский союзник, командующий Халифа Хафтар, на прошлой неделе понес ряд серьезных потерь, которые нанесли тяжелый удар по его кампании", - пишет The New York Times.

"Боевые самолеты были перекрашены на базе в Сирии по пути в Ливию для маскировки их российского происхождения, говорится в заявлении Африканского командования вооруженных сил США, сопровождаемом 15-тью фотографиями, включая спутниковые изображения, демонстрирующие самолеты в воздухе и на авиабазе в Ливии".

"Слишком долго Россия отрицала всю степень своей причастности к продолжающемуся ливийскому конфликту, - заявил генерал Стивен Таунсенд, глава Африканского командования вооруженных сил США. - Ну, теперь этого нельзя отрицать".

"Необычно прямолинейная и публичная критика со стороны высокопоставленного американского командующего указывает на более широкую обеспокоенность Пентагона по поводу растущего влияния Москвы в Ливии, - полагает газета. - До сих пор Россия поигрывала мускулами в Ливии через группу Вагнера, поддерживаемую Кремлем частную военную компанию, наемники которой оказали серьезную поддержку наступлению Хафтара на Триполи прошлой осенью в момент, когда его собственные силы пробуксовывали".

"Но на прошлой неделе Турция, которая вмешалась в январе на стороне поддерживаемого ООН правительства в Триполи, переломила продвижение Хафтара, одержав серию побед. Турецкие беспилотники обстреляли линии снабжения Хафтара и позволили правительственным бойцам захватить стратегическую авиабазу к западу от Триполи", - пишет издание, напоминая, что в выходные ливийские соцсети заполнили кадры, запечатлевшие отступление российских наемников, по сообщениям, работающих на группу Вагнера, с передовых линий к югу от Триполи. "Проведя ночь в городе Бани-Валид, они были доставлены на авиабазу "Аль-Джуфра", находящуюся глубоко в контролируемой Хафтаром восточной Ливии, где также приземлилась эскадрилья российских самолетов", - указывает The New York Times.

"До сих пор союзники Хафтара (издание включает в их число ОАЭ, Египет и Россию) действовали на едином удалении от боевых действий с помощью денег, оружия и наемников. Аналитики считают, что появление российской авиации в Ливии может иметь серьезные последствия. "Российская военно-воздушная мощь может не только изменить военный баланс в самой Ливии, но это может стать первым шагом в постепенной эскалации того, что в конечном итоге станет постоянным российским боевым развертыванием в стране", - замечает Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа.

Издание подчеркивает, что Комитет по обороне в Госдуме отклонил обвинения США как ложные, сообщило российское информационное агентство "Интерфакс".

"По словам западного дипломата, работающего в Ливии, это развертывание, как представляется, является трюком, чтобы заставить Турцию замедлить наступление на Хафтара. Угроза ответного удара - дипломат назвал это "пистолетом на столе" - может помочь обеспечить безопасный вывод российских бойцов, пока силы Хафтара перегруппируются, сказал он. В минувшие выходные были получены косвенные доказательства с поля боя в поддержку этой точки зрения. Российские наемники смогли отступить с линии фронта в Триполи, не подвергшись нападению поставляемых Турцией беспилотников, что является намеком на неформальное соглашение между Анкарой и Москвой. Маневры России и Турции и необычное заявление Пентагона в большей степени, чем когда-либо, отражают тот факт, что конфликт в богатой нефтью Ливии превратился в прокси-войну - посредническую войну, которую ведут иностранные спонсоры, сражающиеся за ресурсы, доступ к нефти или преимущества в более широком контексте геостратегического соперничества", - утверждается в публикации.

"Присутствие вооруженных сил обеих стран открывает возможность открытых столкновений. До сих пор турецкие и российские лидеры, по-видимому, рассматривали Ливию как место для разделения трофеев, а не для того, чтобы вступать в открытую войну".

"Путину Ливия дает возможность расширить его присутствие на Ближнем Востоке, разжигая у американцев опасения, что она может стать местом постоянного военного присутствия вблизи южных флангов Европы", - заключает газета.

В написании статьи принял участие Эндрю Хиггинс.