Свидетели слабоумия. Главного конкурента Трампа сурово обвиняют в старческой деменции

13:10 27.05.2020

Свидетели слабоумия

Главного конкурента Дональда Трампа обвиняют в старческой деменции



Алексей Наумов, 27 мая 2020



Главный ставленник Демократической партии США и основной конкурент нынешнего хозяина Белого дома - бывший вице-президент Джо Байден - впервые после долгой самоизоляции появился на публике. Политик возложил венок к мемориалу павшим воинам в парке возле своего дома в штате Делавэр. Тем временем вокруг фигуры господина Байдена развернулась настоящая информационная война. Противники во главе с президентом Дональдом Трампом обвиняют его в слабоумии, деменции и фактически полной недееспособности.

"За моими плечами 40 лет опыта, и я одолею Джо Байдена" - эту фразу, которую якобы сказал сам Джо Байден, немедленно подхватили симпатизирующие Дональду Трампу пользователи соцсетей и СМИ. Комичная фраза дошла даже до новостей на российском федеральном телеканале. Она прекрасно отвечала стереотипному представлению противников Джо Байдена о политике-демократе как о практически недееспособном старике, который не может связать двух слов, с трудом вспоминает, что было вчера, и участвует в президентской гонке лишь из чувства долга перед вашингтонским истеблишментом.

Между тем совсем неглубокая проверка фактов показывает истинную картину. Если посмотреть полную версию ролика, можно убедиться, что Джо Байден отвечает на вопрос ведущего: учитывая популярность в широких слоях Демократической партии кандидатов-социалистов, таких как Берни Сандерс, готов ли Джо Байден как президент действовать с оглядкой на этот факт. "За моими плечами 40 лет опыта, и я буду Джо Байденом",- отвечает политик. На английском фраза звучит как "I’m going to be Joe Biden". Если вырвать фразу из ролика, а всю ситуацию - из контекста, как сделали сторонники Дональда Трампа, ее вполне можно расслышать как "I’m going to beat Joe Biden" ("Я одолею Джо Байдена") и в очередной раз обвинить демократа в слабоумии.



Главную роль в этой информационной кампании играет сам президент Трамп. В большом интервью телеканалу ABC он поделился своей оценкой состояния здоровья оппонента. "Во-первых, он недостаточно хорошо соображает, чтобы быть президентом… Китай не хочет, чтобы я выиграл выборы, но Байден об этом не знает. Он не знает вообще, жив ли он сам! Подумайте только, я участвую в выборах с человеком, который не может ответить на простейшие вопросы",- поделился глава государства.

Обвинения в слабоумии не единственное направление атаки на бывшего вице-президента. Его также обвиняют в коррумпированности. В качестве доказательства Дональд Трамп нередко упоминает работу Джо Байдена на украинском направлении и скандал с украинской же газовой компанией Burisma. В совет директоров этой компании входил сын господина Байдена Хантер, занимавший пост в то самое время, когда Джо Байден отвечал за политику Вашингтона по отношению к Украине.

Недруги припоминают и сделки Хантера Байдена с китайскими компаниями, которые якобы и обусловили перекос в торговом балансе между США и КНР.

Еще одна излюбленная республиканцами тема - так называемый Обамагейт: утверждается, что в последние дни президентства Барака Обамы существовал настоящий заговор, направленный на дискредитацию новоизбранного президента Дональда Трампа, и активное участие в нем принял Джо Байден.

Из всех разрозненных обвинений выстраивается вполне непротиворечивая картина: Джо Байден, верный "крестоносец истеблишмента", был на вершине политической пирамиды вместе со своим подельником Бараком Обамой, где вершил темные дела за счет американского народа и обогащал семью руками сына. Теперь, однако, Джо Байден постарел и превратился в не отдающего себе отчет о происходящем беспомощного старика. Но "заправилы из истеблишмента" вновь двигают его наверх, чтобы и дальше грабить Америку и простых американцев. "Если Байдена изберут, его отправят в сумасшедший дом, а страной будут править совсем другие люди",- предостерегал Дональд Трамп. К этому еще добавляются обвинения в неподобающем поведении господина Байдена сексуального характера.

Для самого Джо Байдена из всех многочисленных обвинений наиболее болезненным является вопрос о ментальном здоровье и дееспособности. Политик известен своими оговорками и порой довольно неуклюжими выходками, которые совершает на протяжении не одного десятка лет. Эту свою особенность он признавал сам.

"Да я просто мастер неуклюжести. Но, бог мой, насколько это здорово по сравнению с парнем, который и правду-то говорить не в состоянии",- намекал демократ на Дональда Трампа.

Среди его сторонников эту склонность даже стали считать признаком искренности и доброжелательности кандидата. Обсуждать психическое здоровье демократы не привыкли, предпочитая указывать на Дональда Трампа и его оговорки (президент, например, однажды назвал главу компании Apple Тима Кука Тимом Эпплом), а также заявляя, что все такого рода обсуждения - эйджизм, дискриминация по возрасту.

Впрочем, в прошлом один из основных соперников-однопартийцев господина Байдена, Берни Сандерс, почти на год старше Джо Байдена, однако ему претензии насчет душевного здоровья практически никто не предъявлял, и тема не поднималась ни американским обществом, ни даже противниками господина Сандерса.

У бывшего вице-президента действительно хватает оговорок: "супервторник" он называл "суперчетвергом", говорил, что избирается в Сенат, перепутал текст Декларации независимости США и несколько раз рассказывал, что его арестовывали при попытке навестить в тюрьме Нельсона Манделу, чего на самом деле никогда не было.

Американская политическая система предполагает план действий на случай выхода Джо Байдена из гонки - или добровольного, или ввиду очевидной недееспособности, если ситуация со здоровьем политика вдруг резко ухудшится.

Технически даже при сохранении статус-кво делегаты, которые формально "принадлежат" Джо Байдену, во время съезда Демократической партии могут голосовать так, как считают нужным. У них не будет необходимости поддерживать, например, Берни Сандерса, который кампанию прекратил, но из гонки формально не вышел - они смогут быстро "создать" такого же умеренного кандидата-центриста, каким был Джо Байден.

Тем не менее пока такие рассуждения преждевременны, и всерьез говорить о деменции Джо Байдена - это значит, по сути, повторять политические заявления кампании Дональда Трампа. Обилие оговорок в речи господина Байдена, похоже, не означает ни деменции, ни слабоумия - к тому же последнее слово все равно за избирателями, которые пока, судя по опросам, больше поддерживают именно Джо Байдена, обладающего преимуществом в 5,5%