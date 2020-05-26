Главой комитета по Межнацотношениям КазПравительства стал артист-симфонических оркестров Мажагулов

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13:13 27.05.2020
Болат Мажагулов назначен председателем Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК
primeminister.kz, 25 мая
Приказом министра информации и общественного развития РК Мажагулов Болат Бауржанович назначен на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.
Болат Мажагулов родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию музыки.
Трудовую деятельность начал в 1999 году артистом первой категории симфонического оркестра Государственной филармонии г. Астаны.
С 2002 по 2007 работал в Государственной филармонии, Республиканской гвардии "Улан", ГККП "Государственный народный театр "Наз" г. Астаны.
В 2007-2008 годах работал в структуре Управления культуры г. Астаны.
С 2009 по 2010 годы - директор Дворца мира и согласия г. Астаны.
С 2010 по 2015 годы возглавлял Управление культуры г. Астаны.
В 2015-2018 годы - руководитель Управления культуры, архивов и документации г. Астаны.
В 2018-2019 годы - руководитель Управления культуры и спорта г. Астаны.
С 29 июля 2019 года по настоящее время работал заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК г. Нур-Султан.