 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.05.2020
13:58  КирАферы. Продажа радиочастот. Как покупал ценный ресурс "Нур Телеком", - 24.kg
13:13  Главой комитета по Межнацотношениям КазПравительства стал артист-симфонических оркестров Мажагулов
13:10  Свидетели слабоумия. Главного конкурента Трампа сурово обвиняют в старческой деменции
13:07  "Игры казпатриотов" со статистикой жертв голода 1930-х: кто больше? - Женис Байхожа
11:55  США обвиняют Россию в отправке военных самолетов в Ливию, - New York Times
11:51  В июле 2020 года Израиль готов по согласованию с Вашингтоном развязать большую войну, - Д.Минин
11:39  Эрдоган провозгласил себя главным защитником палестинцев

11:32  Как российская нефтегазовая отрасль переживет кризис, - М.Салихов
10:55  Почему в Казахстане не пишут книг о Героях Велкиой Отечественной? - Олжас Сулейменов
10:49  Токаев приказал разделить КазВузы на... лиги?! Липовые, березовые, дубовые...
10:44  КазСуд. Экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова "закрыли" на 3,5 года
10:18  Неугомонный Трамп идет войной на две страны сразу, - А.Раевский
09:28  Что означает выход США из Договора по открытому небу, - Дм.Тренин
08:36  Уволенный глава Чувашии Игнатьев подал в суд на... Путина
00:45  ДАИШ снова набирает силу, - Д.Седов
00:44  El Mundo: Россия расширяет свое влияние в эпоху постглобализации
00:20  КазЗаповедье жулья. Часть земель Иле-Алатауского нацпарка передана в долгосрочное пользование частной компании
00:16  Арестовано имущество Казавиакомпании Bek Air
00:04  Пекин готов подавить демонстрации в Гонконге назло США, - "НГ"
00:00  США накажут Гонконг за бунт против Китая, - Дм.Бавырин
Вторник, 26.05.2020
22:00  Матерые узб-чиновники Кучкаров и Икрамов назначены заместителями минюста РУз
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Главой комитета по Межнацотношениям КазПравительства стал артист-симфонических оркестров Мажагулов
13:13 27.05.2020

Болат Мажагулов назначен председателем Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК
primeminister.kz, 25 мая

Приказом министра информации и общественного развития РК Мажагулов Болат Бауржанович назначен на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.
Болат Мажагулов родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию музыки.
Трудовую деятельность начал в 1999 году артистом первой категории симфонического оркестра Государственной филармонии г. Астаны.
С 2002 по 2007 работал в Государственной филармонии, Республиканской гвардии "Улан", ГККП "Государственный народный театр "Наз" г. Астаны.
В 2007-2008 годах работал в структуре Управления культуры г. Астаны.
С 2009 по 2010 годы - директор Дворца мира и согласия г. Астаны.
С 2010 по 2015 годы возглавлял Управление культуры г. Астаны.
В 2015-2018 годы - руководитель Управления культуры, архивов и документации г. Астаны.
В 2018-2019 годы - руководитель Управления культуры и спорта г. Астаны.
С 29 июля 2019 года по настоящее время работал заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК г. Нур-Султан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590574380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 мая 2020 года №339
- Рабочий график первого президента
- Казахстан имеет реальный потенциал стать одним из мировых продуктовых хабов - А. Мамин
- Создание минздравом нового ТОО может помочь "откатстроям" - Данияр Ашимбаев
- Межведомственная комиссия рассмотрела вопросы по усилению контроля за соблюдением карантинного режима
- Кадровые перестановки
- Сократят количество операторов жилищных программ
- В Мажилисе обсудили механизмы предоставления социальной помощи
- По итогам 4 месяцев текущего года наблюдается рост производства пестицидов, азотных и фосфорных удобрений
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  