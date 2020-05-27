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КирАферы. Продажа радиочастот. Как покупал ценный ресурс "Нур Телеком", - 24.kg
13:58 27.05.2020

27 мая 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Правоохранительные органы Кыргызстана взялись изучать особенности предоставления радиочастот сотовым операторам. Частоты - ценный ресурс, который сотовикам нужен для предоставления интернета своим абонентам. Теперь следователи считают сделки незаконными, а также говорят о значительном ущербе государству.
Одной из компаний, в адрес которой звучат обвинения в покупке частот по заниженной цене, является "НУР Телеком". В распоряжении 24.kg оказались документы, которые проливают свет на доводы следователей об ущербе государству.

История "Семь мобайл"

Когда-то в Кыргызстане действовала компания ОсОО "Ак-Тел" (торговая марка Fonex). Это был единственный сотовый оператор, который предоставлял связь формата CDMA. Но ОсОО "Ак-Тел" обанкротилось, на базе его активов создали компанию "Семь мобайл".
Выданные "Семь мобайлу" на основании мирового соглашения лицензии на частоты имели покрытие только по Бишкеку, Джалал-Абадской и Ошской областям.
В июне 2017 года компания отказалась от них. Частоты аннулировали, а потом вновь выдали, но уже с полным покрытием территории Кыргызстана.
Следователи Финпола считают, что такое решение было незаконным. Из-за того, что у ОсОО "Ак-Тел" не изъяли частоты, а передали их "Семь мобайлу" по мировому соглашению без оплаты, государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Как частоты попали к "НУР Телекому"

В 2017 году ОсОО "Семь мобайл" заключило с компанией "НУР Телеком" договор о купле-продаже 100 процентов доли участия за $2 миллиона 170 тысяч. При этом в рамках договора "НУР Телекому" передали два диапазона радиочастот.
В бюджет при этом был перечислен лицензионный сбор за рассмотрение заявления и выдачу лицензии в размере 2 тысяч сомов.
Следователи Финпола считают, что эта сделка причинила огромный ущерб государству. Дело в том, что ОсОО "Семь Мобайл" принадлежали частоты 15 мегагерц. Если бы их продали на аукционе, как это предусматривало постановление правительства от 14 июля 2016 года, то полосы радиочастот оценивались бы в 298 миллионов 803 тысячи сомов. Столько стоила бы каждая полоса в 5 мегагерц.
Если бы частоты продали за эти деньги, то государство получило бы 846 миллионов 409 тысяч сомов.
При этом отмечается, что одну полосу радиочастот "НУР Телеком" взял в аренду у государства на пилотном аукционе. И за нее компания заплатила положенные 298,8 миллиона сомов. А вот вторую частоту, по версии ГСБЭП, сотовый оператор получил бесплатно.
"Должностные лица Госагентства связи без организации аукциона на право заключения договора аренды полос радиочастот выдали "НУР Телекому" лицензии. При этом в этот же период "Альфа телеком" и "Скай Мобайл" обращались в ГАС с просьбами о выделении свободных радиочастот. Но должностные лица направляли официальные ответы об их отсутствии", - отмечают следователи Финпола.

Все сделки были законными

В самом ООО "НУР Телеком" 24.kg официально заявили, что абсолютно все частоты и права на их использование компания получила, следуя установленным регламентам и процедурам, в строгом соответствии с требованиями законодательства, действующего на момент приобретения каждого частотного ресурса.
При этом процедуры получения радиочастот компанией неоднократно проверялись со стороны государственных и правоохранительных органов и никаких нарушений законодательства не было выявлено.
Все дела прекращены за отсутствием состава преступления. Отсутствие нарушений подтверждено соответствующими судебными решениями.
ООО "НУР Телеком"
"Кроме того, необходимо подчеркнуть, что предоставленный государством и приобретенный ресурс является далеко не бесплатным для операторов. ООО "НУР Телеком", эффективно используя радиочастотный ресурс по всей стране, оплачивает миллионные ежеквартальные платежи в бюджет в качестве платы за использование радиочастотного диапазона", - подчеркнули в компании.
С 2016 по 2020 год "НУР Телекомом" оплачены налоги в государственный бюджет в объеме 6,14 миллиарда сомов.
"ООО "НУР Телеком" является добросовестным инвестором и налогоплательщиком, всегда строго и неукоснительно соблюдающим все положения законодательства. И в качестве одного из самых крупных инвесторов и налогоплательщиков страны ООО "НУР Телеком" рассчитывает на правовую основу рассмотрения и принятия всех решений, на соблюдение со стороны государства основополагающих основ рыночной экономики - защиты собственности и соблюдение правовых законных оснований для ведения бизнеса, честность органов власти и защиты от безосновательных нападок и обвинений в сторону компании", - заключили в "НУР Телекоме".
Эксперты считают, что начавшееся уголовное преследование сотовых компаний - не что иное, как попытка передела собственности в весьма прибыльной сфере, какой и является мобильная связь.
Продолжение следует.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590577080
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