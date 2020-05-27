 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
УзбНеуч. На ошибки в учебниках можно пожаловаться через специальный тelegram-бот
14:03 27.05.2020

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Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Республиканским центром образования запущен специальный Telegram-бот. При помощи бота можно пожаловаться на ошибки в школьных учебниках и внести свои предложения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Для изучения мнения учителей и родителей об учебниках создан Telegram-бот @darslikka_taklif_bot. С его помощью можно на узбекском, русском и английском языках отправлять предложения по всем ныне действующим школьным учебникам, а также учебникам, которые будут созданы и изданы в текущем году.

Поступившие замечания будут изучены методистами центра и учтены при подготовке учебников к изданию совместно с издательствами и авторами.
По сообщению УзА, в 2020-2021 годах для учащихся 1-х, 4-х, 5-х классов общеобразовательных школ планируется выпустить 27,9 миллиона учебников и учебно-методических пособий 558 наименований.
Перед их изданием центр намерен регулярно изучать общественное мнение и получать заключения экспертов. Учебники будут вынесены на общественное обсуждение. Дополнительная информация о них будет предоставляться через @darslikka_taklif_bot.

Анора Исмаилова

Источник - Podrobno.uz
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