США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

16:13 27.05.2020 27.05.2020



Украинские СМИ обнародовали официальные данные Минздрава страны, подтверждающие факт создания в республике биолабораторий под эгидой Минобороны США, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия.

Сообщается, что по контракту HDTRA 1-08-D-0007-00009 в рамках "Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность" Агентство США по уменьшению угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA), подведомственное Пентагону, содействовало строительству восьми биолабораторий на Украине. Работы проводились с 2005 по 2014 год. За это время построили и усовершенствовали восемь объектов во Львовской, в Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Крыму.

"Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемологии и гигиены (г. Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г. Одесса) и учреждениях МОЗ (Минздрава), а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия", – сообщили в Минздраве Украины.

Программа была возобновлена в 2016 году в рамках меморандума, подписанного между Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и Black & Veatch Special Projects Corp. За три года планировалось освоить 1,28 млн долларов и подключить лаборатории к Электронной системе наблюдения за заболеваниями.

В документе отдельно прописывается, что участие в программе могут принимать лишь лаборатории и институты Минздрава Украины, утвержденные украинской и американской сторонами. Кроме того, содержится обязательство украинской стороны по беспрепятственному доступу на объекты представителям Blаск & Vеаtсh Sресiаl Prоjесts Cоrр.

Как пишут "Украинские новости", более точные данные содержатся в Регистрационной карточке проекта, завизированной в феврале 2017 года занимавшим тогда пост первого зама Минэкономики Максимом Нефедовым. Здесь перечисляются уже 13 объектов, на которых ведется работа: НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, НИИ биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины, Украинский центр по контролю и мониторингу МОЗ, а также пять лабораторий в Киеве и Киевской области, две лаборатории во Львове и по одной лаборатории в Днепре (ранее Днепропетровск) и Одессе.

Здесь содержится и графа о целях и содержании проекта. "Предотвращение распространения технологии, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия, путем создания национальной системы наблюдений за заболеваниями и системы отчетности, расширения общенациональной сети диагностических лабораторий, которые работают с особо опасными инфекциями (ООИ), безопасного хранения ООИ в назначенных заведениях, пока не будет внедрено временное либо постоянное решение", – говорится в Регистрационной карточке проекта.

Первыми тревогу по поводу американских биолабораторий забили депутаты Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин. 13 апреля они направили премьер-министру Денису Шмыгалю депутатское обращение с требованием проверить их деятельность (по данным ОПЗЖ, в стране их 15), после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний. Однако политики так и не получили от правительства ни ответа, ни сообщения о продлении срока рассмотрения обращения.

Ценность ответа из Минздрава в том, что впервые это подтверждено на официальном уровне, опубликованы документы, названия фирм, номера контрактов. В связи с этим ОПЗЖ направила в ООН жалобу на незаконное функционирование бактериологических лабораторий США на территории страны. "Чем еще, кроме предательства национальных интересов, можно объяснить сокрытие украинскими властями информации о тайных экспериментах, проводимых на Украине военными биологами США?" – задается вопросом Кузьмин.

Медведчук считает, что находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Пентагону и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, что прямо запрещено ст. 17 Конституции Украины. Оппозиция предполагает, что биолаборатории могут стать источником эпидемий в стране, однако в посольстве США эти подозрения отвергли. Между тем ОПЗЖ установила, что дипмиссия пыталась скрыть информацию о работе в республике двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов.

В прошлом году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что по всему миру Штаты ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах - Грузии, Украине и других.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по этому поводу. В МИД РФ упоминали в этой связи так называемый Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара в пригороде Тбилиси, где, по словам бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, могли проводить летальные эксперименты над людьми. Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые в Центре им. Лугара под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.



В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинную направленность деятельности подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

Накануне МИД РФ опубликовал комментарий, в котором заявил, что у России вызывает вопросы военно-биологическая деятельность иностранных государств на базе Центра им. Лугара. Кроме того, на территории центра функционирует "Управление медицинских исследований сухопутных войск США - Грузия". По имеющейся информации, американское военное ведомство и аффилированные с ними структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, а также оплачивают эксплуатационные расходы, включая обеспечение ее безопасности.

"Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения – как в плане мер укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), так и по двусторонним каналам", - отметили российские дипломаты. Они обеспокоены неизвестными разработками Вашингтона в биолаборатории около границ России.

Кроме того, Москве уже известен ряд нарушений. В частности, Штаты запатентовали беспилотник для распространения в воздухе зараженных комаров и боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами. Подчеркивается, что РФ еще в июне 2019 года сделала запрос о возможности посещения центра, однако Грузия до сих пор не ответила на него.

"Необходимо подчеркнуть, что вопреки распространяемой некоторыми СМИ откровенной дезинформации посещение Центра им. Р. Лугара никаким образом не связано с ООН или КБТО. Потому данные авторитетные международные институты не имеют никакого отношения к оценке его результатов", – говорится в заявлении МИД РФ.

"Вновь приходится констатировать лицемерную позицию Вашингтона, который формально ратует за укрепление КБТО, но при этом на протяжении двух десятилетий продолжает блокировать принятие юридически обязывающего Протокола к Конвенции с эффективным механизмом проверки. Неясно, что мешает США согласиться на предполагаемую Протоколом верификацию, если они, как утверждается, не ведут никакой противоречащей КБТО деятельности. Тем более, что американскими официальными представителями верификация позиционируется как основополагающий элемент любого эффективного соглашения в области контроля над вооружениями", – указали дипломаты.

"Видим целесообразность организации посещения Центра российскими экспертами только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса (в т.ч. в помещения, занимаемые американскими специалистами), что позволит обеспечить его реальную проверку. А не стать частью очередной американской пиар-кампании по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ. Исходим из того, что визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (разве что за исключением пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных и региональных организаций. Это позволит сосредоточиться на спокойном экспертном анализе ситуации, – заключили в дипведомстве. – Продолжим работать с Вашингтоном и Тбилиси на предмет получения внятных ответов на поставленные нами вопросы". Источник - stoletie.ru

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