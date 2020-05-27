 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ельцин расстрелял из танков Верховный Совет по прямой указке Вашингтона (всплыли документы)Ельцин расстрелял из танков Верховный Совет по прямой указке Вашингтона (всплыли документы)
16:16 27.05.2020

Ельцин - предатель и убийца
но ельцинизм живет в политических, экономических и культурных сферах России

Александр Проханов

Америку сотрясает скандал: появилась распечатка разговора Порошенко и Байдена, из которой следует, что Порошенко, за огромные деньги выполняя указание Байдена, уволил своего генпрокурора. После оглашения этих переговоров Порошенко на Украине называют изменником, предателем, хотят судить его высшим судом государства.

А совсем недавно на сайте президентской библиотеки Билла Клинтона появилась распечатка разговора Клинтона и Ельцина в злосчастном 1993 году. Из этой распечатки следует, что разгон Ельциным Верховного Совета, расстрел его из танков совершился с благословения американцев, под их контролем. И становится совершенно очевидно, что Ельцин является предателем, изменником Родины и американской марионеткой.

Для патриотов предательство Ельцина - не новость. Патриоты давно утверждают, что Ельцин совершил подряд три государственных переворота. Первый - в 1991 году, не вернув Горбачеву полномочия, которые похитил в момент, когда Горбачев отсутствовал в Москве. Второй переворот - это Беловежское преступление, когда, игнорируя конституционные нормы, разрушили Советский Союз. И третий госпереворот - это разгон и расстрел Верховного Совета в 1993 году.

Очевидно, что Ельцин - это кровавый убийца страны и людей.

А чем же, в таком случае, является Ельцин-центр в Екатеринбурге? Это памятник убийствам, памятник изменнику Родины. А кто же тогда - "семья", которая до сих пор находится в фаворе, и нет-нет, да и пытается оправдать в прессе кошмар 90-х годов, называя их "святыми"? Эти люди причастны к перевороту и тоже заслуживают самого страшного суда.

А кто - те либералы, которые приветствовали уничтожение Дома Советов и кричали с экранов телевизора: "Раздавите гадину"? Кто - те высоколобые интеллигенты, которые сегодня требуют уважения к себе, поклонения и почестей? Они тоже - предатели и изменники Родины и тоже подлежат суду.

Сегодня в России существуют две тенденции. Одна - это ельцинизм, который не умер, он живет в политических, экономических и культурных сферах России. Вторая тенденция - патриотическая, она связана с патриотическим укладом, с патриотическими представлениями о смыслах русской истории. Президент Путин находится между двумя этими тенденциями, как князь Игорь между двумя согбенными соснами. Если две эти тенденции сохранятся, страна завязнет в непрерывной склоке. Путину придется решать, какую из двух тенденций он выберет: либо патриотическую, которую он мучительно и сложно взращивал, либо он вернется к абсолютному господству неолиберального проекта, в недрах которого лежит самый чудовищный, кровавый антинародный ельцинизм.

Что скажете, Мария Захарова?

Полный текст
https://zavtra.ru/blogs/el_tcin_-_predatel_i_ubijtca

Распечатка разговора Клинтона и Ельцина
https://zavtra.ru/upl/20000/alarge/pic_71556376612.jpg
https://zavtra.ru/upl/20000/alarge/pic_75181c6deb0.jpg

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590585360
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