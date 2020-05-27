Ш.Мирзиеев учредил медаль "Мехр-саховат" (Милосердие и щедрость) - отличившимся в борьбе с коронавирусом

16:23 27.05.2020

Мирзиеев учредил нагрудный знак за заслуги в период пандемии коронавируса



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиеев подписал указ об учреждении нагрудного знака "Мехр-саховат" (Милосердие и щедрость) для людей, проявивших мужество и отвагу при преодолении различных испытаний в период пандемии коронавируса, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Нагрудной знак "Мехр-саховат" изготавливается из медного сплава, покрытого золотом толщиной 0,25 микрона, и имеет форму круга диаметром 34 миллиметра.



В центре нагрудного знака на фоне лучей восходящего солнца расположено символическое изображение людей в бережных объятиях заботливых рук. По окружности в верхней части нагрудного знака на фоне белой эмали расположена надпись MEHR – SAXOVAT, в нижней части – две лавровые ветви. Высота букв – 2,2 миллиметра.



Знак смогут получить узбекистанцы и граждане других стран, за "благотворительную деятельность и совершение добрых дел", "большой вклад в превращение в общенародное движение деятельности по всесторонней поддержке социально уязвимых слоев населения".



Кроме того, его могут вручить за "эффективное распределение благотворительных средств, инициативность в предоставлении своевременной безвозмездной помощи населению, оказавшемуся в трудном положении".



Темир Исаев