Миллиарды на пандемии. Как коронавирус сделал американских толстосумов еще богаче, - А.Соколов

18:11 27.05.2020 Андрей Соколов

27.05.2020



Вот уж действительно: кому война, а кому – мать родна. Так и с войной против пандемии коронавируса: кто заболел, кто умер, кто обнищал, а вот американские толстосумы сейчас довольно потирают руки. Как сообщил американский портал inequality.org Института политических исследований, миллиардеры США на пандемии баснословно нажились.

"Согласно нашему новому исследованию, Billionaire Bonanza 2020, – пишет сайт, – уровень безработицы в США, вызванный пандемией, приближается к 15 процентам, а в классе американских миллиардеров наблюдается рост благосостояния. В период с 18 марта по 10 апреля совокупное состояние американских миллиардеров увеличилось на 282 миллиарда долларов – почти на 10 процентов. Состояния восьми из этих миллиардеров – "спекулянтов от пандемии" – выросли на миллиарды долларов. Это: Джефф Безос (Amazon), МакКензи Безос (Amazon), Эрик Юань (Zoom), Стив Баллмер (Microsoft), Джон Альберт Собрато (недвижимость в Силиконовой долине), Элон Маск (Tesla and SpaceX), Джошуа Харрис (Apollo Global) Управление) и Рокко Коммиссо (Mediacom)".

Рост благосостояния Джеффа Безоса, считают авторы сайта, беспрецедентен в современной финансовой истории. По состоянию на 15 апреля его состояние увеличилось примерно на 25 миллиардов долларов с 1 января 2020 года. Это больше, чем валовой внутренний продукт Гондураса, который составлял 23,9 миллиарда долларов в 2018 году.



Но больше всех на пандемии разжился основатель Facebook Марк Цукерберг. Акции компании за апрель-май выросли на 60%. В частности, инвесторы положительно отреагировали на появление в глобальной социальной сети приложения Shops – цифровых магазинчиков для малого бизнеса.



Миллиардеры не только наживаются на пандемии, но при этом еще и получают помощь от государства. В пакете финансовых гарантий для американского бизнеса и граждан, одобренном конгрессом в конце марта, примерно четверть – 500 млрд долларов – была отведена на кредиты и дотации крупным корпорациям. Мелкому и среднему бизнесу выделили куда меньше – 349 млрд, и деньги в этом фонде закончились очень быстро.



А для большинства американцев это – катастрофа



Как сообщила газета "Нью-Йорк Таймс", из-за эпидемии 16 миллионов рабочих мест будут потеряны в Соединенных Штатах навсегда, и увольнения продолжают расти. Даже сейчас, когда большинство штатов вновь открывают свой бизнес, число безработных в стране выросло на 2,4 млн. "Извините, но эта ситуация будет продолжаться долго и будет хуже, чем мы думали", – говорит Николас Блум, экономист Стэнфордского университета, соавтор исследования Федерального резерва в Атланте.

В своем исследовании он делает вывод, что 42% увольнений приведет к постоянной потере работы. Если новая норма заключается в том, чтобы держать людей на расстоянии друг от друга, то это означает, что в ресторанах, театрах и магазинах, а также на стадионах, на самолетах будет меньше людей, а значит, потребуется меньше работников. Крупные предприятия уже оценивают, что большинство их сотрудников будут продолжать работать из дома, поэтому они планируют сократить количество арендуемых зданий, которые они используют. Это означает, что будет меньше потребления в соседних ресторанах, магазинах, салонах красоты и многих других предприятиях, расположенных рядом с офисами.

Страх перед опасностью, связанной с близостью и социальным контактом, может ускорить переход к автоматизации. Как считает Торстен Слок, ведущий экономист Deutsche Bank Securities, в мае официальный уровень безработицы приблизится к 20%. Согласно опросу Бюро переписи населения США, многие люди уже страдают: 47% взрослых говорят, что они или члены их семей потеряли работу с середины марта. Новые рабочие места, если и создадут, то в основном для низкооплачиваемых работников, которые будут перевозить и доставлять заказы, обслуживать склады и производить уборку.



Анализируя этот материал американского портала, итальянская газета "Джорнале" отмечает, что миллиардеры не просто больше обогатились. В отличие от остального населения США они сами находятся еще и в полной безопасности, без риска заболеть и тем более погибнуть от вируса, поскольку укрылись в своих изолированных имениях и на частных островах.



Кроме того, отмечает издание, понятно, что такая ситуация сложилась не только в США, но и в других странах, где тоже есть те, кто в результате пандемии обогатился. Такая разница между богатыми и бедными – следствие капиталистической структуры общества, уже давно богатства беспрерывно перекачиваются снизу наверх, несмотря на все требования реформы этой, очевидно больной системы, – делает вывод газета.



Управляемый хаос



Но признав, что такая система, когда богатые становятся все богаче, а бедные все беднее, больна, можно пойти и дальше. Допустить, что катастрофа с эпидемией была спровоцирована умышленно теми, кто на ней сегодня баснословно обогащается. "За раздуванием коронавирусной истерии и провоцированием паники стоят воротилы мирового финансового рынка. "Управляемый хаос" – это инструмент для того, чтобы раскачать рынок, обрушить его, и на этом получить даже не "сверхприбыли", а просто космические барыши", – писала "Комсомольская правда" еще в марте, когда пандемия только набирала обороты.

"Смотрите сами, как это делается, – объясняла она, – берется перспективная тема – коронавирус. Да, инфекция опасная, но это не чума, и даже не "испанка". "Испанкой" (испанским гриппом) в период 1918-1919 года переболело около 550 миллионов человек (треть населения Земли), и умерло приблизительно от 50 до 100 миллионов! Т.е. это был реальный ужас. Коронавирус и рядом не стоит! Однако тема коронавируса раздувается так, как будто это реальная легочная чума, при которой контагиозность (заразность) и смертность – в доантибиотиковую эру(!) была почти стопроцентная. Кстати, пандемия чумы в XIV веке тоже началась с Китая - в провинции Хэбэй умерло 90% населения. Когда чума дошла до Европы, она выкосила от 30 до 60 процентов населения. Так вот, нынешние манипуляторы не стесняются сравнивать коронавирус с чумой! Умелые информационные вбросы то тут, то там приводят к панике и нарастающей истерии. Закрывают границы, ограничивают передвижение людей, рушатся логистические и технологические цепочки, деятельность множества компаний парализуется, останавливается производство, падает спрос на сырье – нефть, газ, металлы. Падает стоимость акций, падают валюты развивающихся стран и тех стран, бюджет которых завязан на сырье – металлы, нефть, газ и т.д."



Кто же выигрывает в такой ситуации? Конечно, те, кто к этой ситуации готов, и, быть может, кто ее спровоцировал. А кто готов? Тот, кто эту ситуацию спровоцировал и ею управляет. Ведь оказалось, что сейчас за доллар можно купить в три раза больше нефти, чем летом, в полтора раза больше платины, чем две недели назад, и т.д.



Вирус запустили специально?



И вот теперь даже уже сами американцы признались: да, наши миллиардеры баснословно обогатились, а миллионы обнищали. Смертность от безработицы и нищеты будет намного больше, чем от коронавируса.

Вирусной инфекцией может заболеть несколько десятков тысяч человек, а вот обнищание охватило десятки миллионов. Больше всех от экономического кризиса пострадают страны и без того бедные – азиатские, латиноамериканские, африканские.

Там люди реально будут умирать от голода – десятками миллионов! Пострадает также и бедное население США. Ведь уже сейчас подмечено, что от вируса в Америке умирают в основном темнокожие американцы. Но разве это остановит тех, кто наживается на кризисе? Для них действительно, война – мать родна!

Но, наверное, самое главное – еще и в другом. Наверное, все-таки правы те, кто сегодня считают, что вирус имеет искусственное происхождение. А если так, то не исключено, что в этом случае эпидемию могли запустить умышленно те, кто на ней сейчас заработал миллиарды. США сегодня в этом обвиняют Китай, требуют от него компенсаций, хотя никаких доказательств у них нет, а в лаборатории в Ухане работали сами американцы. А потому вспомним, кем считают того, кто громче других кричит: "Держи вора!"? Источник - stoletie.ru

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