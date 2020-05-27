Чоркух. Опять стрельба. "Гражданин Кыргызстана" ранил в плечо "гражданку Таджикистана"

18:30 27.05.2020

Погранслужба Кыргызстана прокомментировала заявление таджикской стороны об инциденте на границе



Заявление таджикской погранслужбы о провокационных действиях гражданина КР, выстрелившего в гражданку Таджикистана, не соответствует действительности. Сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

"Распространяемая в СМИ информация со ссылкой на пресс-центр пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан о якобы "провокационных действиях со стороны гражданина Кыргызстана, выстрелившего из оружия в гражданку Республики Таджикистана" по предварительным данным не соответствует действительности", - говорится в заявлении погранслужбы КР.

Как поясняется, 27 мая 2020 г. в местности Жака-Орук Баткенского района Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей по Баткенскому и Исфаринскому направлениях для выяснения всех обстоятельств. Погранпредставители Кыргызстана и Таджикистана обсудили мероприятия по профилактике и недопущению правонарушений и конфликтов на приграничной территории. Участники встречи выразили заинтересованность в проведении объективного разбирательства по данной информации.

"По указанному факту начато расследование правоохранительными органами двух государств для выяснения всех обстоятельств. Государственная пограничная служба призывает таджикскую сторону не распространять недостоверную информацию в СМИ и объективно оценивать события происходящие на совместной границе", - говорится в заявлении ГПС КР.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.

Напомним, ранее пресс-центр пограничных войск госкомитета национальной безопасности Таджикистана заявил, что "27 мая в 11:55 часов вопреки ранее подписанным соглашениям гражданин Кыргызстана Соат Бахтибеков - житель селения Куктош сельского джамоата Оксой открыл огонь в сторону таджикского села Кахир сельского джамоата Чоркух и ранил проживавшую здесь гражданку Республики Таджикистан Зухрону Шаропову (Муътабархонуми Зухриддин) 1995 года рождения - в правое предплечье". На таджикско-кыргызской границе в среду произошел очередной инцидент, в результате которого огнестрельное ранение получила гражданка КР". В заявлении Душанбе указывалось, что таджикская сторона рассматривает "провокационные действия гражданина КР, как попытку искусственной дестабилизации обстановки на линии государственной границы, которая может привести к ответной реакции со стороны приграничных жителей Республики Таджикистан в этой уязвимой зоне".