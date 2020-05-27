В Тадже с 1.07 "малоимущие семьи" начнут получать пособия

18:34 27.05.2020

В Таджикистане с 1 июля малоимущим семьям назначат социальные пособия

Дата: 16:35, 27-05-2020.



Правительство Таджикистана постановлением от 14 мая этого года утвердило механизм назначения и выплаты адресного социального пособия в республике для малоимущих семей, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в среду.

Согласно документу, поручается осуществить назначение и выплату адресного социального пособия с 1 июля этого года малоимущим семьям следующих регионов:

- в Хатлонской области районы Вахш, Восе, Дангара, Дусти, Кушониен, Носири Хусрав, Мир Сайид Али Хамадони, Кубодиен, Хуросон, Джайхун и Абдурахман Джами;

- в Согдийской области районы Ашт, Матча, Джаббор Расулов, Бободжон Гафуров, Деваштич и Спитамен, города Гулистон, Исфара и Истиклол);

- в Районов республиканского подчинения (РРП) Варзобский район, города Вахдат, Рогун и Турсунзаде;

- в Душанбе - все четыре района.

Какие-либо районы ГБАО в документе отсутствуют.

Годовой размер пособия на каждую малообеспеченную семью составляет 464 сомони ($45,2 - восемь показателей для расчета). Выплачиваются пособия ежеквартально в размере 116 сомони ($11,3 - двух показателей для расчета) посредством подразделений ГСБ "Амонатбонк".

"Граждане РТ, которые считают себя малоимущими и по объективным причинам находятся в трудных жизненных условиях и не имеют возможность самостоятельно выбраться из этих условий, для получения адресного социального пособия подают заявление в органы самоуправления поселков и дехотов, жилищно-коммунальное управление или в махаллинский комитет по месту жительства", - говорится в утвержденном Порядке назначения, финансирования и выплаты адресного социального пособия малоимущим семьям и гражданам.

Отмечается, что одиноким престарелым гражданам, находящимся в трудных жизненных ситуациях, адресное социальное пособие назначается и выплачивается в виде исключения.

Семьям, которые имеют на попечении инвалидов I и II группы или имеющим более двух инвалидов, а также одиноким родителям, которые воспитывают ребенка - инвалида, при определении общего показателя уровня жизни семьи, предоставляется преимущество.

Расходы на выплату пособия осуществляется из государственного бюджета.