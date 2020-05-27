Токаев учредил при самом себе Госкомиссию по "восстановлению экономического роста"

18:36 27.05.2020

Создать госкомиссию по восстановлению экономического роста при президенте постановил Токаев



Создать государственную комиссию по восстановлению экономического роста при президенте Казахстана постановил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Редакция МИА КазТАГ приводит текст указа президента полностью:

В целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности постановляю:

1. Создать Государственную комиссию по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан (далее – Комиссия)

в следующем составе:

Мамин

Аскар Узакпаевич – Премьер-Министр Республики Казахстан, председатель Комиссии

Смаилов

Алихан Асханович – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель председателя

Иргалиев

Асет Арманович – первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, секретарь

Исекешев

Асет Орентаевич – помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан

Досаев

Ерболат Аскарбекович – Председатель Национального Банка Республики Казахстан

Скляр

Роман Васильевич – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

Тугжанов

Ералы Лукпанович – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

Есимов

Ахметжан Смагулович – председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию)

Сулейменов

Тимур Муратович – заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан

Абылкасымова

Мадина Ерасыловна – Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Аймагамбетов

Асхат Канатович – Министр образования и науки Республики Казахстан

Атамкулов

Бейбут Бакирович – Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Биртанов

Елжан Амантаевич – Министр здравоохранения Республики Казахстан

Даленов

Руслан Ерболатович – Министр национальной экономики Республики Казахстан

Жамаубаев

Ерулан Кенжебекович – Министр финансов Республики Казахстан

Жумагалиев

Аскар Куанышевич – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Мирзагалиев

Магзум Маратович – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Ногаев

Нурлан Аскарович – Министр энергетики Республики Казахстан

Нурымбетов

Биржан Бидайбекович – Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Омаров

Сапархан Кесикбаевич – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан

Султанов

Бахыт Турлыханович – Министр торговли и интеграции Республики Казахстан

Перепечина

Ольга Валентиновна – депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Сабильянов

Нуртай Салихович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Журсунов

Рустам Манарбекович – Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (по согласованию)

Келимбетов

Кайрат Нематович – Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (по согласованию)

Мырзахметов

Аблай Исабекович – председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию)

2. Комиссии выработать предложения по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.