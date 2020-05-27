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Токаев учредил при самом себе Госкомиссию по "восстановлению экономического роста"
18:36 27.05.2020

Создать госкомиссию по восстановлению экономического роста при президенте постановил Токаев

Создать государственную комиссию по восстановлению экономического роста при президенте Казахстана постановил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.
Редакция МИА КазТАГ приводит текст указа президента полностью:
В целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности постановляю:
1. Создать Государственную комиссию по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан (далее – Комиссия)
в следующем составе:
Мамин
Аскар Узакпаевич – Премьер-Министр Республики Казахстан, председатель Комиссии
Смаилов
Алихан Асханович – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель председателя
Иргалиев
Асет Арманович – первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, секретарь
Исекешев
Асет Орентаевич – помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан
Досаев
Ерболат Аскарбекович – Председатель Национального Банка Республики Казахстан
Скляр
Роман Васильевич – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан
Тугжанов
Ералы Лукпанович – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан
Есимов
Ахметжан Смагулович – председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию)
Сулейменов
Тимур Муратович – заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан
Абылкасымова
Мадина Ерасыловна – Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Аймагамбетов
Асхат Канатович – Министр образования и науки Республики Казахстан
Атамкулов
Бейбут Бакирович – Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Биртанов
Елжан Амантаевич – Министр здравоохранения Республики Казахстан
Даленов
Руслан Ерболатович – Министр национальной экономики Республики Казахстан
Жамаубаев
Ерулан Кенжебекович – Министр финансов Республики Казахстан
Жумагалиев
Аскар Куанышевич – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Мирзагалиев
Магзум Маратович – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Ногаев
Нурлан Аскарович – Министр энергетики Республики Казахстан
Нурымбетов
Биржан Бидайбекович – Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Омаров
Сапархан Кесикбаевич – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан
Султанов
Бахыт Турлыханович – Министр торговли и интеграции Республики Казахстан
Перепечина
Ольга Валентиновна – депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Сабильянов
Нуртай Салихович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Журсунов
Рустам Манарбекович – Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (по согласованию)
Келимбетов
Кайрат Нематович – Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (по согласованию)
Мырзахметов
Аблай Исабекович – председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию)
2. Комиссии выработать предложения по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kaztag.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590593760
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