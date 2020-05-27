УзбУченый Юсупов изобрел "установку против коронавируса" и... "технологию вызова дождей"

18:57 27.05.2020

Узбекский ученый изобрел установку против коронавируса и технологию вызова дождей для заполнения Арала

Узбекский ученый Олимжон Юсупов изобрел установку против коронавируса и технологию вызова дождей для заполнения Арала, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Уза.

Экспертной группой, созданной Центром санитарно-эпидемиологического благополучия города Ташкента, был реализован специальный исследовательский проект.



Поиски велись над созданием универсальной технологии по блокированию и обеззараживанию вирусов и бактерий. Новая инновационная технология не только обеззараживает воздух в закрытых помещениях, но и очищает дыхательные пути и даже легкие больного от вирусов и инфекционных болезней.

"Основу инновационной технологии составляют вновь созданные молекулы. Эти удивительные молекулы имеют свойство нейтрализовать имеющиеся вирусы и бактерии в воздухе помещения или на определенной территории и даже на поверхности и внутри предметов и тел. Устройство обеззараживает на расстоянии вирусы, находящиеся в дыхательных путях человека. И самое важное – для его применения не требуется много времени. Для дезинфекции помещения в 30 квадратных метров достаточно всего 15 минут", – рассказал автор изобретения Олимжон Юсупов

Когда началась пандемия, Юсупов начал думать, как уберечь человечество от этой напасти. И, наконец, решение было найдено. Как отмечает автор проекта, созданная новая технология полностью устраняет опасность заражения инфекцией через воздух. Универсальность технологии в том, что она истребляет не только коронавирус, но и уничтожает все виды микробов, бактерий и вирусов.

Специалисты рекомендуют использовать данную технологию в медицинских учреждениях, зданиях и сооружениях, где собирается много людей. Принцип его работы основывается на самых современных технологиях и безопасен для здоровья человека. В ближайшие дни в нашей стране планируется наладить выпуск нового инновационного устройства в массовом порядке.

Сейчас Юсупов продолжает работать над решением разных глобальных проблем. Несколько лет назад он создал технологию образования искусственных облаков и вызывания дождей. Метод предназначается для заполнения высыхающего Аральского моря. Проект одобрен Академией наук Узбекистана и получил положительные рекомендации.



Темир Исаев