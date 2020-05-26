Антимигрантские настроения в России усиливаются среди граждан и чиновников, - "НГ"

19:15 27.05.2020

Коммунисты хотят повысить зарплаты гастарбайтерам



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

26.05.2020



Коммунисты уверены, что россияне с удовольствием займут места приезжих на стройках.

Как стало известно "НГ", КПРФ подготовила законопроект о повышении зарплаты мигрантам, чтобы у работодателей не было соблазна нанимать дешевую рабочую силу. В интернете как раз уже расходятся петиции о прекращении завоза в Россию гастарбайтеров, отнимающих вакансии у коренных жителей, многие из которых стали безработными. Сами же приезжие жалуются, что власти на местах не выполняют указа президента о запрете наказаний за просроченные миграционные документы и трудовые патенты.



Речь идет об указе президента от 18 апреля об урегулировании статуса приезжих. Им было позволено до 15 июня не беспокоиться о продлении разрешительных документов. Предполагалось, что это существенно облегчит жизнь трудовым мигрантам. Однако, по данным правозащитников, региональные власти этот указ зачастую игнорируют. Гастарбайтеры из разных регионов стали жаловаться, что работодатели продолжают требовать от них "авансового платежа", а также чеков о покупке патента в период самоизоляции.

При этом и суды, несмотря на то положение указа, в котором сказано "не выдворять и не принимать решения о нежелательности пребывания", продолжают принимать такие решения. Аргументируют они это противоречием указа с Кодексом об административных правонарушениях, отмечая, что у президентского указа более низкий правовой уровень. В результате иностранцев по-прежнему сажают в переполненные спецприемники перед выдворением из РФ за нарушение миграционных правил.



Между тем, по информации "НГ", антимигрантские настроения усиливаются не только среди чиновников. Например, фракция КПРФ подготовила к внесению в Госдуму законопроект, направленный на сокращение притока в Россию рабочей силы из бывших советских республик, прежде всего Средней Азии. Как считает первый зампред комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин, обостряется ситуация с нехваткой рабочих мест, а "социологи и прогнозисты подсчитали, что к августу более чем у 70% россиян закончатся деньги". Это значит, что уже к осени в стране могут начаться "голодные бунты" и "стычки" коренного населения с гастарбайтерами, заявил депутат.



Поэтому в КПРФ предлагают урезать квоты на завоз мигрантов в Россию, которые утверждаются распоряжением правительства – и оно сейчас остается действующим. А это значит, считает Рашкин, что сразу после снятия ограничений в страну опять "начнут завозить гастарбайтеров, которые охотно займут рабочие места россиян". Однако, к сожалению, государству не нужны лишние затраты, легче продолжать брать мигрантов, чтобы они неизвестно где жили, работали за копейки и не пытались качать права.



У коммунистов есть и другая идея о том, как сократить спрос на покупку иностранных рабочих рук. Надо просто повысить официальную зарплату мигрантам, чтобы она была даже больше, чем у граждан РФ. Звучит как нонсенс, пояснил Рашкин, однако именно в таком случае у предпринимателей не будет причин нанимать гастарбайтеров. А если исчезнет спрос на квоты иностранной рабсилы, то и правительству волей-неволей придется их уменьшить. Реализовать же задумку по разрушению зарплатного демпинга, отметил депутат, можно с помощью внедрения так называемой почасовой минималки – "по любой специальности, где бы человек ни работал и какая бы форма собственности ни была".



При этом по интернету уже заметно, что и сами жители России все больше обеспокоены "катастрофической ситуацией" на рынке труда и просят власть пересмотреть миграционную политику. К примеру, в Сети собирают подписи под петицией именно с такими требованиями. В ней отмечается, что в стране сейчас насчитывается около десятка миллионов трудовых мигрантов. И они, мол, в условиях карантина все чаще проявляют себя с негативной стороны: "Участились грабежи, разбои, убийства, кражи, случаи насилия". "Поведение мигрантов, занимаемые ими рабочие места на фоне роста безработицы уже будоражат интернет-сообщество, сама ситуация по своей сути способна дестабилизировать политическую обстановку в стране и привести к массовым волнениям граждан", – говорится в петиции. От чиновников требуют "избежать роста безработицы среди россиян за счет освобождения рабочих мест трудовыми мигрантами".

Опубликована и еще одна похожая петиция под названием "Защитим рынок труда и безопасность для граждан РФ". В ней тоже указано, что из-за сокращения рабочих мест, остановки производств, строительства и разорения бизнеса на улице оказывается все больше оставшихся без работы мигрантов. А отсюда, мол, и закономерный рост криминала. "Государство и общество превращаются в заложников безответственной миграционной политики", – говорится в этом документе. Кстати, среди подписавшихся под ним замечены политологи, профессора социологических наук, региональные депутаты и политические активисты разной ориентации. Подписанты, в частности, настаивают, что пока кризис не перерос в "полномасштабную криминальную катастрофу", нужно депортировать из РФ лишившихся работы мигрантов назад в Среднюю Азию. И вообще ввести с этими странами такой режим, чтобы "без рабочей визы, легального длительного трудового договора, медицинской страховки въезд гастарбайтерам оттуда был запрещен".