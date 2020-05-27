Бардак в "правящей" Киргизией СДПК - депутатка Кодуранова сдала пост партайгеноссе Артыкову

21:53 27.05.2020

27 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Раскол в СДПК. Партия осталась обезглавленной - все ушли



Скандал в партии СДПК продолжается. Депутат Жогорку Кенеша, исполняющая обязанности председателя партии Асель Кодуранова сложила полномочия. Она передала пост сопартийцу Анвару Артыкову. Об этом сообщается в пресс-релизе политорганизации.

Уточняется: решение принято в связи с тем, что часть руководства партии втянута в судебные тяжбы по событиям в Кой-Таше.

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Обязанности заместителя председателя СДПК сложили Рыскелды Момбеков и Кундуз Жолдубаева. Однако партбилеты они пока сдавать не собираются.

Еще один заместитель председателя Ирина Карамушкина приостанавливает членство в политсовете и партии. Назгуль Мамытова также приостанавливает членство в политсовете, но остается в СДПК.

Из политсовета и партии вышли Мээрбек Мискенбаев, Адиль Турдукулов, Мирбек Айтикеев. Ряды СДПК также покидает Кундуз Ажыбекова.

Отметим, что сыновья Атамбаева Сеид и Кадырбек создали новую партию "Социал-демократы Кыргызстана". Однако она пока официально не презентована. Новое объединение использует атрибутику и символику СДПК. Сыновья бывшего главы государства заявили, что СДК примет участие в парламентских выборах - 2020.

По закону Алмазбек Атамбаев не может быть членом двух партий. Из-за раскола, произошедшего в рядах социал-демократов, и в связи с созданием новой политорганизации ему придется определиться, какую из двух партий он будет поддерживать. Сложившаяся ситуация неоднозначна: СДПК - партия, которую Атамбаев создал сам. СДК - партия, которую создали его сыновья. В обеих структурах его единомышленники и соратники.

Напомним, что бывший президент Алмазбек Атамбаев находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях. СДПК руководила до сегодняшнего дня Асель Кодуранова. Ранее теперь уже экс- член политической организации Адиль Турдукулов заявил, что в политсовете СДПК возмущены действиями сыновей бывшего главы государства - Сеида и Кадырбека. Они якобы подрывают основу партии, делают опрометчивые заявления, не согласовывая их с политсоветом.