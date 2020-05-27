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Бардак в "правящей" Киргизией СДПК - депутатка Кодуранова сдала пост партайгеноссе Артыкову
21:53 27.05.2020

27 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Раскол в СДПК. Партия осталась обезглавленной - все ушли

Скандал в партии СДПК продолжается. Депутат Жогорку Кенеша, исполняющая обязанности председателя партии Асель Кодуранова сложила полномочия. Она передала пост сопартийцу Анвару Артыкову. Об этом сообщается в пресс-релизе политорганизации.
Уточняется: решение принято в связи с тем, что часть руководства партии втянута в судебные тяжбы по событиям в Кой-Таше.
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По закону Алмазбек Атамбаев не может быть членом двух партий. Из-за раскола, произошедшего в рядах социал-демократов, и в связи с созданием новой политорганизации ему придется определиться, какую из двух партий он будет поддерживать. Сложившаяся ситуация неоднозначна: СДПК - партия, которую Атамбаев создал сам. СДК - партия, которую создали его сыновья. В обеих структурах его единомышленники и соратники.
Напомним, что бывший президент Алмазбек Атамбаев находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях. СДПК руководила до сегодняшнего дня Асель Кодуранова. Ранее теперь уже экс- член политической организации Адиль Турдукулов заявил, что в политсовете СДПК возмущены действиями сыновей бывшего главы государства - Сеида и Кадырбека. Они якобы подрывают основу партии, делают опрометчивые заявления, не согласовывая их с политсоветом.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
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