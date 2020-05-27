Киргизия на грани энергетического голода, - В.Панфилова

00:26 28.05.2020

Бишкек пытается найти инвесторов для строительства ГЭС



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27 мая 2020



Киргизия на пороге энергетического кризиса. Из-за нехватки воды в Токтогульском водохранилище республика в течение ближайшего года будет вынуждена импортировать электричество. Власти Киргизии вступили в переговоры с Казахстаном, Туркменистаном и Таджикистаном.

Бишкек намерен закупить 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Этого объема должно хватить до апреля 2021 года, чтобы ликвидировать дефицит электричества в стране. Об этом сообщил глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров на пресс-конференции в Бишкеке 27 мая. Уже достигнута договоренность о поставках 500 млн кВт-ч из Казахстана. Кроме того, по словам Назарова, в 2020 году планируется обменяться электроэнергией между Киргизией и Казахстаном в объеме 300 млн кВт-ч. Также, как сообщил Назаров, идут переговоры о поставках в Киргизию электроэнергии из Таджикистана и Туркменистана. "Стоимость импортируемой электроэнергии будет дороже, чем цена от тарифа для населения. Но тариф повышаться не будет. Мы находим другие источники. За счет других потребителей покроем расходы", – цитирует главу холдинга ресурс tazabek.kg

Причины дефицита электричества – нехватка воды в реках. Водохранилища не заполняются с необходимой скоростью, в результате чего на ГЭС снижается выработка электроэнергии. Так называемый маловодный период в республике случается каждые три–пять лет, потом по циклу увеличивается.

Советник премьер-министра Киргизии Кубат Рахимов считает, что ситуация штатная. "Перетоки электроэнергии – это нормальная практика, которая существовала в советские годы в период работы Объединенной среднеазиатской энергетической системы. Остатки этой системы есть и сегодня. Есть координирующий орган – КДЦ "Энергия", который расположен в Ташкенте", – сказал "НГ" Кубат Рахимов. Он отметил, что рост потребления электричества напрямую связан с увеличением населения и развитием экономики.

Эксперт пояснил, что в Киргизии структура производства электроэнергии напрямую привязана к основному производителю – Токтогульской ГЭС, у которой накапливается до 19 млрд куб. м воды. Бывают периоды маловодья, и тогда энергетики перестраховываются, закупая энергию у соседей, в частности у Казахстана, который производит ее на своих ТЭЦ.

Кроме этого, необходимо учитывать регулирование стока воды и договоренность в соблюдении водно-энергетического баланса. Страны низовий – Узбекистан, Казахстан и Туркменистан находятся в зависимости от Таджикистана и Киргизии. Поэтому нет ничего плохого в том, что Киргизия продает или покупает электроэнергию. "Мы могли бы не покупать электричество и спускать воду по своим потребностям, но тогда их ирригационные системы не попадут в ритм с сельскохозяйственными циклами. Это мы уже проходили. Я считаю, что надо продолжать работу над синхронизацией общей среднеазиатской энергосистемы и быть очень аккуратными с проектами типа CASA-1000", – отметил Рахимов.

Киргизия – один из участников энергетического проекта Всемирного банка CASA-1000 по поставке электроэнергии в Пакистан и Индию. Предполагалось, что Таджикистан и Киргизия смогут в летний период экспортировать электроэнергию в Афганистан, Пакистан и Индию по 9 центов за киловатт-час. Однако Афганистан вышел из проекта и стал транзитной страной, с которой нужно договариваться по отдельности, а цена за киловатт-час в Пакистане снизилась до 5,5 цента. Это уже не так выгодно. Более того, как подчеркнул Кубат Рахимов, надо быть гибким в части водноэнергетического баланса – интересы стран Центральной Азии могут оказаться в нездоровой зависимости от обязательств по поставке электроэнергии в Пакистан. "Это как бывает с нефтью и газом – "бери или плати". Получится, что мы будем обязаны поставлять некий существенный объем электроэнергии, который в силу различных обстоятельств не смогут обеспечить Киргизия и Таджикистан. Может возникнуть конфликт интересов, и даже Всемирный банк не сможет нам помочь", – считает Рахимов.



Поэтому, по его словам, следует интенсифицировать отношения по выравниванию водноэнергетического баланса в Средней Азии и вводить поэтапно новые мощности. Узбекистан реализует проект по строительству атомной станции. Киргизия, обладая вторым в регионе запасом угля, может предложить проекты по строительству ТЭС. Не похоронены окончательно надежды на полную реализацию проектов по Камбаратинской ГЭС и Верхненарынскому каскаду ГЭС. "Но есть три фактора, которые тормозят развитие отрасли: тарифы, экология и невозможность наращивать внешний долг. Нужна поэтапная реформа, которой скорее всего правительство Киргизии займется уже после парламентских выборов", – сказал "НГ" Рахимов.