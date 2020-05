Заговор против человечества был анонсирован полвека назад, - В.Катасонов

О книге Збигнева Бжезинского "Технотронная эра"

Слово "заговор" в обороте уже полвека. Оно используется для дискредитации тех политиков, экспертов, общественных деятелей, которые пытаются доказать, что на планете выстраивается новый мировой порядок в интересах хозяев денег – главных акционеров Федеральной резервной системы США: мол, все развивается само собой и никакого заговора, никакого тайного плана переустройства мира нет.

Я уже писал, что выражения "теория заговора", "конспирология" и т. п. были вброшены ЦРУ США в рамках спецоперации "Пересмешник", целью которой было нейтрализовать одних и оболванивать других, обеспечив построение "дивного нового мира". Есть ряд общедоступных источников, по которым можно ознакомиться с проектом построения такого мира.

Один из них – книга Збигнева Бжезинского (1928-2017) "Технотронная эра" (Brzezinsky Z. Between Two Ages: America"s Role in the Technetronic Era. - Viking Press, 1970). С момента первой ее публикации прошло полстолетия.

Бжезинский родился в семье польских евреев в Варшаве, скончался в США. Правда, на самом деле родился он в Харькове, где в то время его родители работали в консульстве Польши, а в Варшаве его лишь зарегистрировали. Вся деятельность Бжезинского делится на две части: 1) научно-преподавательская (Центр стратегических и международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, Школа передовых международных исследований при том же университете, Колумбийский университет) и 2) практическая, когда он выступал советником и консультантом по политическим вопросам при высших государственных чиновниках США.

Вершиной его политической карьеры стал пост советника по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера (1977-1981). Он автор многих книг, часть из которых переведена на русский язык; российскому читателю наиболее известна его книга "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы" (1997).

А с переводом на русский язык книги "Технотронная эра" было так. В СССР перевод вышел в 1972 году в издательстве "Прогресс", но в книжные магазины книга не попала, она рассылалась по специальному списку узкому кругу партийно-государственных чиновников. В предисловии советского издательства говорилось: "В своей новой книге, "Между двумя веками. Роль Америки в эру технотроники", Бжезинский разрабатывает тему о ведущей роли Америки в современном мире, о ее настоящем и будущем (на которое автор смотрит довольно оптимистично), развивает теорию отмирания идеологии, "наведения мостов", проповедует идеи "эволюции", "либерализации и трансформации" социализма".

Самое удивительное, что эта книга ни разу не была издана в Российской Федерации. Может быть, издатели решили не забивать голову читателя "буржуазной идеологией"? Или книга утратила актуальность?

Думаю, что дело в другом. Книга объясняет многие "странности" сегодняшнего дня. "Технотронная эра" Бжезинского стала идеологическим обоснованием перехода мира в новое состояние. Этот переход начался на стыке 60-х и 70-х годов ХХ века, когда завершалась эпоха промышленного капитализма. Внешним проявлением этого стали кризисные явления в Бреттон-Вудской валютно-финансовой системе, основанной на золотодолларовом стандарте. Хозяева денег готовились к бумажно-долларовому стандарту, к снятию "золотого тормоза" с печатного станка ФРС. Это означало вступление мира в эпоху финансового капитализма, в совершенно новый мир. Бжезинский это прекрасно понимал. Понимал он и то, что финансовый капитализм недолговечен, поэтому заглядывал в более отдаленное, посткапиталистическое будущее, выстраивая сверхдолгосрочный план действий мировой элиты.

Збигнев Бжезинский был серым кардиналом в Совете по международным отношениям, постоянным участником ежегодных сходок Бильдербергского клуба, находился в тесных отношениях со многими видными политиками, королевскими особами, крупнейшими банкирами. Особо тесной была его связь с Дэвидом Рокфеллером (1915-2017), который и вывел Бжезинского в люди. По инициативе этого американского миллиардера в 1973 году была создана Трехсторонняя комиссия, и в 1973-1976 гг. Бжезинский был поставлен ее исполнительным директором. Одним из деяний Рокфеллера стало создание в 1968 году Римского клуба. Рокфеллер призвал Бжезинского дать Римскому клубу ориентиры его деятельности, и эти ориентиры были получены в виде книги "Технотронная эра".

Почти одновременно с книгой Бжезинского появилась книга первого президента Римского клуба, крупного итальянского бизнесмена Аурелио Печчеи (1908-1984) под названием "Перед бездной" (The Chasm Ahead).

Бжезинский и Печчеи в унисон говорили о грядущих катаклизмах, высказывая мысли, как их предотвратить. Это был совместный манифест строителей "дивного нового мира". В слегка закамуфлированной форме он содержал идеи, которые потом стали раскрываться в докладах Римского клуба, каковых за время существования этой организации было подготовлено более полусотни. Многие доклады для пущей убедительности содержали модели долгосрочного мирового развития, обсчитанные на мощных ЭВМ Массачусетского технологического института (МТИ). У Бжезинского и Печчеи мы прочитаем о таких глобальных вызовах, как перенаселение планеты, истощение природных ресурсов, снижение продуктивности сельского хозяйства, загрязнение окружающей среды, климатические изменения. Чтобы их предотвратить, надо сдерживать демографический рост, промышленное развитие, консолидировать усилия в борьбы с глобальным экологическим кризисом и т. п. Очень вкрадчивые тезисы, получившие вскоре более радикальную редакцию: резкое сокращение численности населения планеты (до одного миллиарда человек); деиндустриализация; добровольный отказ государств от национального суверенитета ради консолидации человечества; создание мирового правительства.

Бжезинский был одним из наиболее авторитетных идеологов, начавших обосновывать глобализацию и отказ от модели промышленного капитализма. Вместе с американским социологом Дэниелом Беллом (1919-2011) он пропагандировал "постиндустриальное общество", но шел дальше Печчеи и Белла. Бжезинский ратовал за технотронное общество, основанное на компьютерах и коммуникационных технологиях. Он был идеологом того "цифрового общества", о котором во втором десятилетии XXI века заговорили все. Причем Бжезинский рассуждал о будущем "технотронном обществе", когда на свет только появилось первое поколение ЭВМ, работавшее на лампах. Конечно, электроника и коммуникации (на языке Бжезинского – технотроника) нужны в военных целях, но Бжезинский говорит о другом направлении использования этой техники. Он хочет построить электронный концлагерь, загнав туда ту часть населения, которая останется после "демографической оптимизации". Бжезинский пишет (1970 год!), что через несколько десятилетий мир придет "к технотронной эре – диктатуре, при которой почти полностью будут упразднены существующие ныне политические процедуры".

О говорит о людских "массах" как о неодушевленных предметах, как об объектах наблюдения: "В технотронной эпохе образуется постепенно, шаг за шагом все более контролируемое общество. Такое общество будет управляться элитами, которые не будут поддерживать традиционные ценности. И скоро станет возможным наблюдение и контроль практически за каждым гражданином; станет возможным собирать даже самую интимную информацию о каждом гражданине и хранить ее в особых электронных папках. И власти тогда смогут напрямую пользоваться этими папками в случае надобности".

И еще: "В технотронном обществе тенденция будет идти в сторону сведения миллионов одиночных и не связанных друг с другом граждан в общую массу, которая будет легко управляема и направляема харизматичными и симпатичными личностями. Эти харизматичные люди для управления массами будут использовать самые современные технологии коммуникаций, чтобы направлять чувства людей и контролировать их мышление".

Признаки сведения людей в большое стадо ("общую массу") и управления стадом сегодня налицо. Только насчет "харизматичных и симпатичных личностей" Бжезинский ошибся – трудно счесть таковыми Ангелу Меркель, Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и многих других.

И вот еще: "В то же время возрастут возможности социального и политического контроля над личностью. Скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы-досье, содержащие, помимо обычной информации, самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека".

Прошло полвека. И сегодня, в условиях так называемой пандемии COVID-19, мы действительно видим, как энергично власти многих стран пытаются создать системы контроля за физическим состоянием человека, его перемещениями, контактами, покупками и т. д. Все это задумывалось более полувека назад.

Бжезинский писал и о том, что мы можем увидеть в будущем: "…если заглянуть вперед, то существует возможность биохимического контроля за сознанием и генетические манипуляции с людьми, включая создание существ, которые будут не только действовать, но и рассуждать как люди…"

В конце жизни, однако, мэтр стал осторожнее в предсказаниях. На Европейском форуме новых идей (European Forum For New Ideas, EFNI), который проходил в Польше 26-28 сентября 2012 года, он признал: "Рост глобальной политической активности широких масс населения более не позволяет управлять ими с помощью извне навязанного контроля, как это было в эпохи колониализма и империализма… Неугасающее и поддерживаемое твердыми убеждениями сопротивление людей, идущее из самой глубины народа, зиждется на их политическом пробуждении и отрицании внешнего управления по историческим причинам - это сопротивление все тяжелее и тяжелее поддается подавлению".

Прислушаемся к этому тоже.



27 мая 2020 Источник - fondsk.ru

