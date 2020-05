Потускневшее обаяние Запада, - В.Малышев

00:31 28.05.2020

Владимир МАЛЫШЕВ | 28.05.2020 |



Азия дает урок политической эффективности Европе и Америке

Когда-то британский историк и журналист Найл Фергюсон утверждал в книге The West and the Rest, что западная культура играет в мире главенствующую роль, служит образцом для "остальных". Сомнения в подобных утверждениях существовали на Западе всегда, но "вот пришел вирус" – и сомнения укрепились.

"Запад не может больше считать себя образцом для всего мира" – под таким заголовком французская Libération поместила интервью с писателем и дипломатом из Сингапура Кишором Махбубани. Отвечая на вопрос о том, почему азиатские страны справляются с инфекцией лучше, чем Европа, Махбубани заявил: "На протяжении нескольких десятилетий мы видим, как правительства в США и Европе подрывают легитимность и финансирование государственных институтов. В Азии все было с точностью до наоборот. Население Восточной Азии верит в необходимость сильного государства. Существует твердая убежденность в том, что невидимая рука рынка должна направляться хорошо видимой рукой эффективного госуправления… В первую очередь нынешний кризис показал важность хорошо финансируемых государственных институтов с эффективным управлением, способных быстро реагировать на ситуацию".



Площадь Тяньаньмэнь в столице Китая Пекине в разгар вспышки коронавируса. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Восточноазиатские правительства "еще до кризиса пользовались большим доверием населения, чем европейские власти", говорит Махбубани, и это, по его мнению, связано с системой управления, основанной на меритократии. "В Китае только лучших выпускников государственных вузов продвигают в руководящие инстанции Компартии: это позволяет включить во власть светлые умы, помогает народу видеть в членах правительства себя. Доверие народа правительству – важнейший элемент… ибо в таком случае все общество работает вместе".

Когда больницы лишают средств, когда обедневший средний класс выражает возмущение на улицах, как "желтые жилеты" во Франции, когда у двух третей семей в Соединенных Штатах отложено не более 500 долларов на черный день, Запад не может считать себя примером для остального мира, заявляет сингапурский дипломат. "Если вы хотите экспортировать свою модель, сделайте ее блестящим примером успеха и гармонии, а не обрушивайте санкции и бомбы на страны, которые нормально работают, но думают по-другому".



Протесты "желтых жилетов" во Франции. Фото: Flickr/Christophe LEUNG

"Коронавирус деклассирует Запад и открывает век Азии, – пишет другая французская газета Le Figaro. – Вирус был безжалостным к западным демократиям, которые часто учили жизни остальной мир, облачившись в мантию предполагаемого превосходства своей политической модели, но потеряли поле для маневра в экономике. Мир вращается вокруг своей оси, и развивающаяся Азия, лидер по экономическому росту, дает удивительный урок политической эффективности Западу".



Коронавирус стал серьезным испытанием для систем здравоохранения западных стран. Фото: REUTERS Carlos Barria

О том, что XXI век будет азиатским, говорили давно, но распространение инфекции коронавируса стало одним из тех моментов, когда происходящие в мире изменения вышли на всеобщее обозрение… "Да, Азия действительно стремительно продвигалась вперед благодаря бурному экономическому росту и достижениям в сфере высоких технологий, но у западных держав все еще оставалось большое преимущество благодаря социальному государству, творческим силам и превосходству их демократической модели, как они сами считали… – продолжает Le Figaro. – А затем к нам пришел вирус. Наши политики и больницы накрыло огромной волной, и они пошли на дно. Гуманитарные итоги пандемии (еще неокончательные) стали безусловным показателем состояния санитарных систем по всему миру, они резко потащили "развитые" страны вниз. COVID-19 унес жизни более 17 000 человек во Франции против 229 среди 50 миллионов жителей Южной Кореи и всего 6 человек на Тайване… "Азиатские драконы" молниеносно приняли реалистичные санитарные меры, чтобы защитить население, проявив при этом азиатскую эффективность..."

"Азиатскую эффективность" в борьбе с распространением вируса (в Корее) вынуждены признать и надменные британцы. Выходит из режима карантинных ограничений еще одна не западная страна – Россия, где вспоминают опыт советского здравоохранения, когда в 1959 году вспышку эпидемии черной оспы, завезенной из Индии, удалось предотвратить за 19 дней…



Протесты в Америке. Фото REUTERS Stephen Lam

Если представить мир "Великой шахматной доской", каким видел его Збигнев Бжезинский, то по предварительным итогам мирового вирусно-экономического кризиса можно сказать, что расположение фигур на этой доске несколько меняется. Те, кого относили к "остальным", оказались способны преподносить уроки Западу. И это не вопрос превосходства одной культуры над другой – это вопрос сравнительно большей эффективности тех общественно-политических систем, где в экстремальных ситуациях "все общество работает вместе".