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Первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева обвиняют в избиении соседа
08:16 28.05.2020

28 мая 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА

В социальных сетях появилась информация о том, что первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев избил соседа.
Сам Алмаз Бакетаев подтвердил 24.kg, что в подъезде дома, где он живет, произошла потасовка двух соседей.
"В нашем дворе одна из женщин ударила чужого ребенка. Его мать сразу вступилась, а вечером рассказала супругу. Он пошел поговорить со второй стороной. Разговор перерос в драку. Все это происходило на моей лестничной площадке на первом этаже. Когда я вышел на шум, мужчины уже были в крови. Кто начал драку, не знаю. У одного из них ранение ушной зоны, другие травмы, ему наложили швы. Площадка маленькая, двери стеклянные. Мне пришлось с неимоверным усилием выдавить мужчин на улицу. Там женщины тоже бегают в крови. Я вызвал милицию", - рассказал чиновник свою версию инцидента.
Алмаз Бакетаев говорит, что на месте предложил участникам написать заявление, но они отказались. "Сказали, разойдутся по-соседки. Милиция взяла объяснительные. Там и свидетелей много, камеры видеофиксации. Теперь меня обвиняют в том, что я был пьяным, завалил одного из мужчин на землю. Тот на голову выше меня", - сказал он.
Другие участники драки пока недоступны для комментариев.
Пресс-служба мэрии сообщила об организации срочного пресс-тура для СМИ в дом, где живет Алмаз Бакетаев, и поспешила заявить, что сообщение об инциденте между соседями не соответствует действительности.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154018/
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См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590642960
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