Суть игры. Историософия COVID-19, - Сергей Кургинян

09:39 28.05.2020 Еще 15 апреля журнал "Профиль" познакомил нас с весьма интересной позицией Тимофея Бородачева, программного директора Валдайского клуба, научного руководителя Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Понятно, что рано или поздно позиция наших специфических элитариев должна была выйти в публичное пространство, но вряд ли можно было ожидать, что это произойдет с такими фанфарами, так наглядно, быстро и жестко.

Очевидно, что сам по себе коронавирус (КВ) - это одно, а заметная элитаризация мира и переход к положению супергосподства меньшинства и суперподчиненности большинства - это другое, но столь же очевидны их взаимосвязь и взаимодействие между собой. Ведь если у пандемии действительно присутствует искусственная составляющая, если кто-то зачем-то все это делал, то необходимо понять, для чего… Это и называется "сутью игры".

Бородачев посвятил свою статью весьма важному аспекту, видимо, неизбежных после кризиса системных изменений - дифференциации образования. Здесь никакой "конспирологии" нет - только цитата из публикации в "Профиле". Так вот, дифференциация в получении знаний останется, заявляет Бородачев. Для тысяч избранных сохранится возможность получить образование в полноценном социальном общении - то есть в очном формате, что помогает обучаемым развиваться свои личностные и лидерские качества. А вот онлайн-обучение подобные возможности существенно ограничивает, признает Бородачев. Но, по его мнению, лидеров и не должно быть много, особенно в условиях сокращения ресурсов, да и личностей много быть не должно. Кого же должно быть много? "Человеческой слизи", которая ни для чего не пригодна, которую можно и нужно будет "зачищать"?



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КВ, раз он уже появился, уже не может существовать "сам по себе", вне различных политических, военных, экономических и прочих затей. 16 апреля 2020 года "Известия", со ссылкой на аналитиков национального рейтингового агентства, сообщили, что отрасли российской экономики, сильнее всего пострадавшие от ситуации с КВ, могут потерять до 17,9 трлн. рублей, а 15,5 млн. человек - лишиться работы.

Между тем, все чаще и чаще ведущие иммунологи, эпидемиологи приходят к выводу, что официальная информация о КВ не соответствует действительности. Профессор медицины, статистики и исследований в области здравоохранения и биомедицинских данных Стэнфордского университета Джон Иоаннидис через три месяца после начала пандемии написал на медиа-портале Study news, что большинство стран, включая США, не имеют возможности проверить большое количество людей на наличие вируса. Ни в одной стране мира нет надежных данных о распространенности вируса в репрезентативной случайной выборке среди населения в целом. Это - фиаско доказательств, которое создает полную неясность в отношении определения степени летальности COVID-19.

"Сообщаемые ВОЗ показатели смертности в 3,4% вызывают ужас и не имеют смысла", - кто это говорит? Профессор вирусологии, эпидемиологии и статистики Стэнфорда, цитадели американской науки и образования. Единственным случаем, когда в полном объеме тестировалось все население, было "население" круизного лайнера "Даймонд Принцесс", его пассажиры, посаженные в карантин. И по этим тестам показатель смертности составил 1,0%. Хотя среди путешествующих на этом лайнере были, в основном, пожилые люди.

На сайте Science Direct группа французских врачей подтвердила расчеты Иоаннидиса, придя к выводу, что летальность от COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызываемых ранее известными вирусами.

Нет смысла спорить о том, так это или нет, - исследования проводила группа профессиональных врачей, которая в итоге поддержала позицию выдающегося представителя авторитетного Стэнфорда… Проблема COVID-19, говорят они, вероятно, переоценена, отмечая, что в настоящее время в мире распространяется четыре разных штамма КВ, которые инфицировали, часто бессимптомно, миллионы людей, пока что - с достаточно низкой летальностью. Пока что…

А группа китайских и американских вирусологов в статье, опубликованной самым авторитетным медицинским журналом мира Nature Medicine представила данные по городу Ухань, где COVID-19 был зафиксирован впервые. Риск летального исхода в районах за пределами провинции Хубэй составлял 0,85%, а для города Ухань - 1,2-1,4%, что коррелирует с данными Джона Иоаннидиса.

По заявлению представителей Независимой швейцарской исследовательской группы Swiss Propaganda Research, сообщения о молодых и здоровых людях, скончавшихся от КВ, при ближайшем рассмотрении оказываются ложными. "Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них были серьезные предпосылки к этому - например, не диагностированный лейкоз", - утверждают они. О том же пишет британская газета "Гардиан", а также испанцы, портал ГОУКОМ.

Что касается аномально высоких показателей смертности от КВ - например, в Северной Италии, - то ученые склоняются к выводу, что они могут быть связаны с загрязнением воздуха и заражением легионеллой, бактерией, вызывающей острую инфекцию. Плюс в плохом состоянии системы здравоохранения, особенно - при уходе за престарелыми, паники среди населения и ряда других сопутствующих причин. Перегрузка систем здравоохранения в США, Великобритании, Испании, Италии, наблюдаемая в настоящее время, не является чем-то экстраординарным, утверждают ученые. В 2018 году больницы по всей территории США были заполнены больными обычным вирусным гриппом. В том же 2018 году отделения интенсивной терапии в Милане были целиком забиты гриппозными больными. А в Испании грипп переполняет больницы почти каждый год.

Нет смысла спорить с данными врачей или утверждать, будто COVID-19 не представляет собой ничего серьезного. Моя задача в данном случае - структурировать спектр профессиональных мнений и выяснить, что кроется за ними: иногда это ангажемент, иногда - ошибки, а порою - избыточные суждения. Однако очень часто профессионалы знают, о чем говорят, но им очевидным образом затыкают рот. Задача эксперта на данном этапе - бесконечно и в бесконечных количествах исследовать проблему ответственного мнения специалистов и приводить всю эту информацию в какую-то систему.

Так что же, на их взгляд, реально происходит с показателями смертности от КВ? Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер на пресс-конференции 20 марта заявил, что причиной смерти умерших с положительным результатом тестов в Германии власти официально считают КВ, несмотря на наличие других болезней. То, что в Германии обстоит дело именно так, подтвердил и немецкий вирусолог Хендрик Штрек.

О причинах устрашающей статистики COVID-19 поведал американский врач Скотт Дженсен, который является по совместительству и сенатором-республиканцем от штата Миннесота. 8 апреля в эфире Fox News он рассказал о том, что в свидетельствах о смерти в качестве причины врачи указывают коронавирусную инфекцию, что, по его мнению, является - цитата - "полным бредом". Оказывается, американская национальная страховая система "Медикэр" (Medicare) выплачивает 13 тысяч долларов за лечение пациента с диагнозом КВ и 39 тысяч долларов, если этого пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Представляете, что значат деньги!

Дженсен заявил, что получил документ на семи страницах с инструкцией, указывающей, как надо заполнять свидетельство о смерти с диагнозом COVID-19 без лабораторного теста, подтверждающего, что у пациента действительно был вирус. Врач должен написать, что смерть пациента произошла - "возможно" или "предположительно" - от КВ. Дженсен продемонстрировал эту инструкцию в прямом эфире! Думаете, его выступление имело какие-то последствия? Авторы инструкции были наказаны? Ничего подобного" И если в США такое происходит в общенациональном масштабе, то здесь, в России все по-другому? Кто-то может исключить вероятность того, что у нас все то же самое - разве что с поправкой на местные особенности, типа размера страховок и т. п.?

Несколько слов о том, что лишь косвенно связано с COVID-19, но имеет существенное значение, позволяющее нам все-таки добраться до сути игры. 25 марта 2020 года университет в Фэрбенксе на Аляске представил подробное исследование причин катастрофического падения здания №7 Всемирного торгового центра. Того самого здания, чье обрушение 11 сентября 2001 года было объявлено первым в истории случаем, когда небоскреб полностью разрушился от пожара.

Во всяком случае, так гласит официально утвержденная версия комиссии Кина - Зеликова, Национального института стандартов и группы Дональда Рамсфелда. Хотя эта версия уже неоднократно и вполне обоснованно подвергалась критике со стороны различных общественных организаций: Ассоциации ветеранов ЦРУ, Ассоциации пожарных и Ассоциации авиадиспетчеров и т. д.

А вот что говорит сценарист и режиссер Ричард Гейдж в фильме "Переосмыслить 9/11": "Пожары никогда не становились причиной обрушения небоскребов, даже в случае более сильного и продолжительного горения, чем в 7-м корпусе WTC. А там очаг возгорания, который, как утверждается, привел к падению здания, исчез за час до катастрофы". На кадрах из этого фильма видно, как слева на экране рушится 7-й корпус Всемирного торгового центра. А справа происходит контролируемый взрыв здания, предназначенного под снос. Невозможно найти не то, чтобы десять отличий, а даже одно-единственное!

Аляскинский университет в Фэрбенксе был основан в 1917 году и начал прием студентов в 1922-м. По данным на 2017 год, является единственным университетом данного штата, входящим в категорию "Национальные университеты", и занимает 202-е место в этой категории в мире. В общем, серьезный университет в отдалении от столиц, которому шепотом сказали: "Слушай, исследуй все по этому пожару. Честно и до конца… Но чтобы доказательства были убойные!" Кто это шепнул? Конечно, какие-то высокопоставленные официальные лица США, может быть - даже лично президент Трамп.

Значит, существует версия Национального института стандартов, которая принята в качестве официальной и единственно возможной. А все остальное… фейки. Фэрбенкс не оставляет от официальной версии камня на камне. Причем делает это объективными методами и настолько доказательно, что к такому опровержению официоза трудно не прислушаться, а это может потянуть за собой пересмотр всех оценок событий 11 сентября 2001 года. До выборов президента США остается меньше полугода. Сторонники Трампа считают, что расследование университета в Фэрбенксе способно стать одним из элементов новой кампании по разоблачению так называемого "глубинного государства". Трамп, а не конспирологи заинтересован в этом разоблачении.

Другим элементом той же кампании, как считают сторонники Трампа, будет - снова цитата: "Сотрудничество администрации Трампа с общественниками и экспертами, утверждающими, что COVID-19 - это биологическое оружие американских спецслужб…" Это американцы пишут! Оружие, "…пущенное в ход, чтобы нанести удар по предвыборным позициям Трампа".

Подобных общественников и экспертов много. Значит, с одной стороны, в распыл могут пустить "версию Рамсфелда" и других. С другой стороны, будет, так сказать, установлена правда. Как вы думаете: те, кто все это делает, могут оставаться безучастными к подобным разоблачениям или даже к возможности подобных разоблачений?

8 апреля 2020 года компания ABC сообщила, что разведка США якобы предупреждала Белый дом о губительных последствиях КВ как для здоровых людей, так и для бизнеса еще в ноябре 2019 года. Согласно данным источников, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки при разведывательном Управлении Минобороны США (РУСО), опасения в связи с вирусом, распространявшимся на территории китайского Уханя уже в ноябре, были подробно описаны представителями спецслужб, которые… цитата: "Беспокоились, что он (вирус) может нести серьезную угрозу американским военнослужащим в Азии". Составители доклада пришли к выводу, что последствия от вируса "могут быть катастрофическими". Как отмечает АВС, эта информация неоднократно доводилась до Комитета начальников штабов ВС США и Белого дома. По теме нового вируса проводились брифинги с участием высокопоставленных представителей федерального правительства и членов Совета национальной безопасности. Они регулярно проходили еще в декабре, а в январе Трамп ежедневно получал информацию о развитии ситуации.

Вот вам и ответ! Мол, если вы будете заниматься в Фэрбенксе тем, как мы неряшливо сфабриковали версию о пожаре, если вы будете заниматься нашими происками в том, что касается биологического оружия, - мы займемся вами. Мы сообщим, что вас про опасность COVID-19 предупреждали заранее, а вы не отреагировали. И тогда мы посмотрим, кто кого!

6 марта 2020 года Time начинает обсуждать вице-президента США Майкла Пенса. "Все сводится к Пенсу при CОVID-19", - говорит чиновник Белого дома, - "и он с нуля набирает скорость. Пенс получает нейтральные или положительные отзывы от региональных и прочих лидеров, включая демократов". Также говорилось о том, что Пенс очень рискует. Если он не справится сейчас, то быстро превратится в расходный материал перед лицом "рассерженных" американцев. А если справится, станет резко предпочтительнее Трампа. И гораздо более приемлемым, чем Трамп, для демократов и республиканцев одновременно.

21 марта 2020 года эту тему подхватывает Guardian, сообщая читателям, что роль вице-президента обычно рассматривается в США как неблагодарная, но он может набрать вес, как Дик Чейни после террористических атак 9/11, или Джеральд Форд после "уотергейта". А Пенса подняли "непредсказуемые" события - CОVID-19. Отмечается: что бы ни случилось до ноября текущего года, Пенс может забронировать за собой место вероятного претендента от республиканцев на президентских выборах 2024 года. И демократы его примут. GALLUP информирует о том, что в рейтинге одобрения действий лидеров институтов США по реагированию на КВ за период 13-22 марта 2020 года вице-президент США Майкл Пенс набрал 61%, обогнав Трампа с его 60%. Еще недавно это было бы немыслимым. А теперь Пенс обгоняет Трампа.

Также отмечалось, что Пенс умеет убеждать граждан, что он - самый информированный и продвинутый политик в Вашингтоне. Даже если он и не является таковым, он умеет так себя подать и в этом убедить. Как и Эйзенхауэр, который встречался с прессой еженедельно, пишет The National Interest. По сравнению с Трампом Пенс - это именно то, что нужно Америке!!!

Ну, а теперь - о том, что может в какой-то мере раскрыть суть игры, то есть подоплеку всех приведенных выше микроисторий.

30 января 2020 года ВОЗ признала, что вспышка КВ - это… цитата: "чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение". И уже на следующий день министр обороны США Марк Эспер издал распоряжение, согласно которому Северное командование ВС США должно стоять "на низком старте" в том, что касается возможностей так называемого непрерывного управления. Вот на эту тему и стоит поговорить.

Непрерывное управление подразумевает преемственность власти в случае чрезвычайных ситуаций: например, ядерной войны, одновременной смерти президента, вице-президента и председателя Палаты представителей. Помимо смерти этих лиц, основанием для введения режима непрерывного управления является неспособность этих лиц выполнять возлагаемые на них функции. Согласно давней директиве президента Эйзенхауэра, в случае такой коллективной неспособности, которую Эйзенхауэр, конечно, связывал с ядерной войной против Советского Союза, власть должна переходить к военным. И осуществляться с помощью так называемого многоэтажного резервного правительства. Было ли это резервное правительство когда-нибудь задействовано? Как ни странно, да. После событий 11 сентября 2001 года - на целых 12 часов! А власть, которую должны были осуществлять президент и другие официальные лица: вице-президент, председатель Палаты представителей, - исполняло другое лицо. Несмотря на то, что президент Джордж Буш-младший и другие названные лица были вполне дееспособны, власть половину дня "9/11" находилась в руках некоего Ричарда Кларка, руководителя антитеррористических операций.

Здесь мы входим в сферу достаточно закрытой проблематики, где важно не скатиться к научной фантастике или конспирологии. Поэтому необходимы некоторые разъяснения.

Один из авторитетных американских журналистов, работающий в сфере военной аналитики, Уильям Моррис Аркин, журналист-расследователь, в течение длительного срока занимался проблемой непрерывного управления. Подчеркиваю, Аркин - не конспиролог. Он - военный журналист, успешно работавший по этому профилю в трех весьма авторитетных американских изданиях: "Лос-Анджелес таймс", "Вашингтон пост" и "Нью-Йорк таймс". Такие издания не берут к себе аналитиков-расследователей в случае, если те не вписаны в спецслужбы, не могут получать специнформацию и т. д. К примеру, Боб Вудворд, который вел расследование по импичменту Никсона, стоил любого директора ЦРУ… Это даже не просто суперспециалисты - это уже over qualification, переквалифицированные суперспециалисты.

И вот, на основе своего опыта и знаний Аркин описал 6 или 7 типов этого непрерывного управления. Первый, RESEM, касается защиты президента, вице-президента и их семей. Второй - защиты министра обороны и главных военачальников. Третий - защиту членов Конгресса и Верховного суда. Про четвертый, кроме названия - Octagon - ничего не сообщаетя. Про пятый - тоже, кроме того, что он называется Freejack. То же самое с 6-м типом, Zodiak. Существует еще и 7-й - Granite Shadow. Про этот 7-й тип управления кое-что известно: якобы он регламентирует развертывание спецподразделений в Вашингтоне и использование вооруженных сил в соответствующих ситуациях. А также порядок проезда по территориям, занятым военными.

При этом план управления под названием RESEM может быть применен только в случае защиты президента и вице-президента или невозможности выполнения ими своих функций. Но ведь кто-то все эти многочисленные планы непрерывного управления должен вводить в действие? Да, и этот кто-то - Северное командование ВС США. Сейчас это командование возглавляет генерал ВВС США Терренс О`Шонесси. О`Шонесси руководит не только Северным командованием, но и командованием аэрокосмической обороны Северной Америки. Этот генерал сделал выдающуюся карьеру в ВВС. За его спиной - опыт боевых действий в качестве командира эскадрильи, и он прошел через все ступени стратегического управления ВС США. Значит, согласно американским законам, он управляет страной в случае смерти трех главных политических фигур. 13 февраля 2020 года Шонесси заявил комиссии Сената по ВС, что Северное командование "готовится к худшему". И что с этой целью оно держит связь с десятью другими командованиями США. Вот, что такое непрерывное управление. При этом в ведении Северного командования - не только территория США, но также Канада, Мексика и Багамы. Поэтому Северное командование имеет право по собственной инициативе развертывать войска на территории этих стран.

Права Северного командования, степень детальности задействования этих прав за последние годы только усиливались. В 2016 году президент Барак Обама подписал секретный приказ № 40 по политике непрерывного управления. А за два дня до вступления в должность президента Дональда Трампа, то есть 18 января 2017 года, Крейг Фьюгейт, директор FEMA, Федерального агентства США по управлению ЧС, подписал директиву № 1 о непрерывности управления. Эта директива уточняет функционирование данной параллельной власти на более низких уровнях.

То есть, при Эйзенхауэре все это замыслили. А при Буше-младшем - ненадолго "впарили". Постоянно держат наготове и совершенствуют. Нет ничего бредового в предположении о том, что данная параллельная система непрерывного управления может быть задействована намеренно, с использованием искусственно созданной ЧС. Того же COVID-19 или чего-то подобного…

То, что система непрерывного управления существует, - не выдумка, а факт. То, что она была опробована - опять-таки факт. Никто, подчеркиваю, не утверждает, что COVID американцы запустили для того, чтобы задействовать систему непрерывного управления. Это гипотеза: а) является гипотезой и б) абсолютно правомочна в качестве таковой.

Поскольку ситуация здесь на удивление непрозрачна, не стоит пренебрегать разного рода гипотезами и уж, тем более, именовать их конспирологическими. Кто конспирологичен? О`Шонесси? Система непрерывного управления? Те 12 часов 11 сентября 2001 года во время "удара террористов" по башням ВТЦ и по Пентагону? Тогда скажите, пожалуйста, а что такое - убийство Джона Кеннеди? Это конспирология или конкретная спецоперация, существенно повлиявшая на судьбы мира?

Какова же связь этих управленческих подробностей режима непрерывного управления с КВ-эпопеей? Существует достаточно авторитетная, не конспирологическая, некоммерческая служба новостей Kaiser Health News, которая еще во времена администрации Буша-младшего сообщала о том, какие именно планы эта администрация разрабатывает на случай… Внимание! "Использования террористами биологического оружия против американских военных, дислоцированных в других странах". Была предложена определенная методика карантина, которая превращала американские военные базы в объекты, недоступные для ликвидации с помощью биологического оружия. Эта методика была разработана МО США на паях со Службой охраны здоровья США. Ничего конспирологического в ней тоже нет. Позже подобную методику тотального карантина тогдашний министр обороны Дональд Рамсфелд (уже упомянтый ранее), имея опыт карантинной защиты военных баз за рубежом, распорядился распространить на все население США.

Соответствующее поручение было дано Картеру Мехеру из Службы здоровья бывших комбатантов и доктору Ричарду Хэтчетту из Совета национальной безопасности. Идея Рамсфелда состояла в том, чтобы в случае распространения заражения биологическим агентом ввести тотальный карантин. Сначала предполагалось задействовать это на военных базах, а затем решили расширить данный комплекс мер на все гражданское население, подвергшееся биологической атаке. Этот карантинный план один к одному совпадает с тем, что происходит сейчас в США. Но для того, чтобы так начать действовать, нужны заранее подготовленные инструкции и разработки. Подчеркну еще раз: будучи задействованным против COVID-19 и совпадая с тем самым планом Рамсфелда, нынешний карантин нигде и никогда ранее не использовался ни при каких эпидемических заболеваниях

Кто наиболее активно продавливал подобные планы, их развертку и т. д. в 2006 году? Центр контроля предупреждения заболеваний. В связи с этим знаменитая "пробирка Пауэлла" вам ничего не напоминает? Не вызывает никаких мыслей?

Разработки Центра по контролю предупреждения заболеваний не были приняты в качестве планов, которые обязательно необходимо задействовать. Тогда этим планам оказала эффективное сопротивление Школа медицины при Университете Джонса Хопкинса. И лично профессор Дональд Хендерсон, руководивший и этой Школой, и очень серьезными американскими системами реагирования на эпидемии. Хендерсон и его коллеги подняли бунт против проекта Рамсфелда, Мехера и Хэтчетта. И назвали этот проект "окончательным скатыванием администрации США к абсолютному тоталитаризму". Все официальные документы, существовавшие на этот счет, странным образом были уничтожены администрацией Трампа в 2017 году. Единственный оставленный след, позволяющий не рассматривать все сказанное как конспирологию, - скандал 2006 года, породивший конфликт Хендерсона и группы Рамсфелда, Мехера, Хэтчетта и других. Выплеснулось это наружу, понимаете? А потом все информационные следы были стерты. Но ставшее явным назад не спрячешь. Скандал был публичным и очень бунтарским… При этом один из членов группы Рамсфелда, Ричард Хэтчетт, стал директором организации CEPI, Коалиция за инновации по предупреждению эпидемий. Именно CEPI координировала в США деятельность по разработке новых вакцин. Но эти разработки были сделаны и положены в стол "до лучших времен"…

На ранних стадиях реагирования США на COVID-19 столкнулись две позиции: позиция самого президента Трампа и позиция доктора Энтони Фаучи, который считается одним из крупнейших специалистов по борьбе с эпидемиями. Фаучи потребовал задействовать против COVID-19 план, поразительно схожий с тем, что разрабатывала группа Рамсфелда. А Трамп упирался, как мог, протестуя против этого предложения Фаучи. Тогда Фаучи передал в открытую печать конфиденциальную информацию по поводу так называемой группы "Красный рассвет". Суть ее в том, что Китай - не дружественная держава, а "красный ужас": такой же, каким были Советы. Этот "красный ужас", он же - демонизированный Китай, должен был во главе с Коммунистической партией начать биологическую войну против человечества. Этот сценарий и вылился в текущий скандал по поводу COVID-19. Среди членов группы, раскручивавшей все, что было вокруг "Красного рассвета", оказался Энтони Фаучи, возглавлявший Институт аллергии и инфекционных заболеваний, и Роберт Редфилд, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний. плюс уже знакомые нам доктора: Картер Мехер и Ричард Хэтчетт. Те самые, которые впервые заявили о возможности распространения чрезвычайных мер изоляции военнослужащих, находящихся в определенных объектах, на все население государств, подвергнутых страшной биологической атаке… Внимание!!! И со стороны коммунистического Китая…

Итак, идея всеобщей обязательной изоляции не относится к числу идей, которые человечество использовало по отношению к эпидемическим заболеваниям самой страшной, смертельной природы. Эта идея была предложена 15 лет назад администрацией 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. И предложена не с целью охраны здоровья людей, а для милитаризации общества на случай предполагаемой биологической атаки и для введения режима непрерывного управления, которое сметает всю существующую официальную власть США… После чего может и даже должна начаться "совсем другая жизнь".

Первый план, повторяю, возможной всеобщей обязательной изоляции был разработан под руководством Дональда Рамсфелда. Рамсфелд не рассматривал его как локальный, он этому плану сразу придал глобальный характер. Рамсфелд утверждал, что на основе такой обязательной изоляции можно будет перестроить всю финансовую и производительную систему мира. Причем так, чтобы позиции США резко усилились. Что конкретно предполагалось? Всемирная, всеобщая, обязательная изоляция запустит еще большую специализацию глобальной экономики, и американцы отхватят себе самый выгодный кусок. Периферийным странам отдадут несколько других кусков, а всех остальных выметут на обочину. Разработку своих идей Рамсфелд поручил не кому-нибудь, а близкой ему фармацевтической лаборатории Gilead. А в американском Институте предпринимательства сходная идея разрабатывалась группой "Проект нового американского века". В том же идеологическом ключе находится доктрина глобального разделения труда, именуемая доктрина Цебровски.

Вице-адмирал Артур Цебровски - американский военный интеллектуал, автор проекта сетевых войн. Теоретик глобализации, советник главы Пентагона Дональда Рамсфелда. Цебровски - один из известных сторонников глобальной перестройки американского нового века, предполагающей перераспределение производительных сил в пользу США. А также разрушение ряда производств, переориентацию промышленности на производство вооружений и внедрение тотального электронного контроля над населением через мобильные телефоны.

Одна из главных задач этой группы, начавшей свою деятельность более 10 лет назад, является возложение всей ответственности за крупное биологическое бедствие на Китай, якобы специально осуществленное этой страной в рамках биологической войны, и последующее переустройство мира - в частности, расширение "зоны ответственности" НАТО на Юго-Восточную Азию. Есть еще один пикантный пункт, который по своему цинизму вряд ли с чем-то сопоставим. Он звучит так: переключение неявного финансирования СМИ на фармацевтические компании. Притом, что ранее преобладало неявное финансирование СМИ нефтяными компаниями. Выявление подобной подоплеки происходящего вряд ли стоит считать сооружением очередного конспирологического мифа. Тут есть все, чего не должно быть в мифе. Много людей, много документов, много расследователей, статус этих расследователей и т. д. Что, назовем мифами книги Боба Вудворда: "Shadow" и т. д.?

Есть специальный пласт литературы, который конспирологией не является, и который подобного рода вещи раскрывает только на основе документов. Количество утечек информации насчет подоплеки происходящего ныне достаточно велико. Предъявили эту информацию вполне авторитетные источники, и предъявлена она не сейчас…

К любому алармизму по поводу электронного порабощения человечества, осуществляемого под тем или иным предлогом, следует относиться с большой осторожностью. И дело не в том, что подобное порабощение является не соответствующим моральному облику мировой элиты - ее представители способны на любую мерзость. Но хватает ли у них интеллектуальных силенок на это? Возможно, принципиальный ответ на этот вопрос содержится в злоключениях некоего господина Либера.

Глава департамента химии Гарвардского университета Чарльз Либер - один из самых влиятельных специалистов в области химии и нанохимии. Он получил 11 престижных премий, член 18 высокостатусных академий и научных организаций. Ныне профессор Чарльз Либер арестован ФБР по обвинению в преступных контактах с китайской властью. Либеру 61 год, он - создатель нанопроводов, которые могут полностью преобразовать электронику, и нано-электронных сенсоров, способных обнаруживать отдельные частицы вируса. А также - ячеистых материалов, которые можно встраивать в отдельные части мозга для того, чтобы лучше понимать его работу, лечить болезни и мозговые травмы. В своей лаборатории Либер получал гранты от Министерства здравоохранения США, а также от американских военно-воздушных и военно-морских сил. Но одновременно - крупные средства от Уханьского технологического университета в рамках китайских государственных программ и плана "Тысяча талантов". Сейчас Либер обвиняется в том, что он скрыл получение этих средств, имея в числе своих заказчиков американские военные бизнесы. То есть он подозревается в передаче Китаю биологического оружия, в том числе - вируса COVID-19. Чарльз Либер 5 лет проработал в Китае, и, поскольку он работал еще на Пентагон, то ФБР обвинило Либера в связях с китайской разведкой. Коллеги Либера по Гарварду утверждают, что он занимался вещами почище COVID-19, а конкретно - нанороботами вирусного размера, способными управлять клетками, обходя защитную реакцию организма. Это - чем он занимался, а вот до чего дозанимался - вопрос…

Считается, что арест Либера - важный шаг к обострению не только торговой, но и шпионской войны между КНР и США. Хотя дело - даже не в этих войнах. Наличие возможностей "продвинутых Либеров" и готовность к использованию этих возможностей сильными мира сего - вот где заключена главная угроза для человечества на современном этапе. А раз так, нельзя отмахиваться от любых трактовок COVID-историй. Даже тех, которые кажутся сейчас экзотическими и избыточными. Источник - завтра

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