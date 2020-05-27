Конгресс США одобрил персональные санкции против госчиновников Китая за "притеснение уйгуров"

11:10 28.05.2020

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в КНР.

Документ был принят подавляющим большинством голосов, пишет The Hill.

Законопроект был внесен сенатором Марко Рубио и единогласно одобрен Сенатом США в начале месяца. Теперь ему остается получить подпись президента США Дональда Трампа.