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11:10 Конгресс США одобрил персональные санкции против госчиновников Китая за "притеснение уйгуров"
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|Конгресс США одобрил персональные санкции против госчиновников Китая за "притеснение уйгуров"
11:10 28.05.2020
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в КНР.
Документ был принят подавляющим большинством голосов, пишет The Hill.
Законопроект был внесен сенатором Марко Рубио и единогласно одобрен Сенатом США в начале месяца. Теперь ему остается получить подпись президента США Дональда Трампа.