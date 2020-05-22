"Вертолетчик", "физкультурник", "царица". Бремя правления: как проявили себя новые Казакимы областей? - А.Омирбек

11:16 28.05.2020 Бремя правления: как проявили себя новые акимы областей?



За последние полтора года корпус глав регионов существенно "освежился". Но насколько новая генерация управленцев оправдывает надежды жителей вверенных им территорий? Этот вопрос становится актуальным уже в силу того, что в конце прошлого года эксперты одного из авторитетных исследовательских центров, проанализировав работу новичков, пришли к выводу, что произошедшая замена акимов не соответствует тем целям и задачам, которые декларирует государство. И, похоже, такая оценка небезосновательна. Для наглядности остановимся лишь на нескольких персонах.

"Физкультурник"

Ермек Маржикпаев возглавил Акмолинскую область 19 марта прошлого года. За глаза его называют "физкультурником" (он имеет звание мастера спорта по боксу) и ставленником "серьезных агашек" (более чем прозрачный намек на "кураторов" "Продкорпорации"). Впрочем, это ничуть не мешает ему входить в число народных любимчиков: он занимает хорошие позиции в разного рода рейтингах по итогам голосований, устраиваемых онлайн-порталами. Хотя, если честно, очень трудно понять, чем на самом деле вызвана столь всеобъемлющая "любовь" к его персоне.

Да, Ермек Боранбаевич не чужд пиара – Интернет-пространство регулярно пополняют то видеоролики с его тренировок, на которых он филигранно молотит по "груше", то красочные фотографии со встреч с "электоратом". Вот аким в канун Дня Победы общается с ветеранами, вот приехал на блок-пост поздравить с праздником защитников Отечества, а вот он запечатлен на стройплощадке, в теплице, во время встречи с очередным трудовым коллективом… Все это, конечно, вносит свою лепту в формирование положительного образа акима, но способно ли создать над ним нимб?

Чем пристальнее наблюдаешь за его деятельностью на посту главы региона, тем чаще на ум приходит поговорка про рыбу и мясо. Несмотря на показную открытость, разглядеть лицо Ермека Маржикпаева как руководителя области невозможно.

Конечно, как и любому другому акиму, ему есть чем похвастать. Например, развитием спорта в регионе. В этом ему, похоже, действительно, нет равных - не зря же по итогам прошлого года один из спортивных Интернет-ресурсов отдал Маржикпаеву пальму первенства в неофициальном соперничестве среди руководителей областей. Или взять проведенные в этом году противопаводковые мероприятия. Акимат, ЧС-ники, другие службы сработали слаженно и грамотно, благодаря чему ни один дом в регионе не был подтоплен. Более или менее довольны, судя по комментариям, жители области и работой команды нового акима по благоустройству населенных пунктов.

Но, с другой стороны, немало на этом "солнце" и "пятен". Например, можно вспомнить прошлогоднюю критику в адрес акимата, прозвучавшую из уст президента страны Касым-Жомарта Токаева. Глава государства тогда раздал "всем сестрам по серьгам". Он не только перечислил просчеты, допущенные на наиболее важных направлениях (в частности, рост цен на продукты питания и товары первой необходимости), но и заглянул в "самые темные углы", обнажив скрывающуюся в них массу проблем и добравшись даже до удручающего состояния общественных туалетов. Особо президент отметил неудовлетворительную работу акмолинских властей с населением, что ярко продемонстрировало противостояние местных жителей с инвесторами, которые вознамерились создать близ одного из населенных пунктов производство по добыче марганцевой руды открытым способом. Акимат в этой ситуации занял позицию стороннего наблюдателя, в то время как перипетии конфликта уже дошли до первого лица государства.

И дело тут даже не в самом факте допущенных просчетов (у кого их не бывает?), а в том, что после такой зубодробительной критики аким и его команда отряхнулись и как ни в чем не бывало пошли дальше. По крайней мере, сообщений о проведенной "работе над ошибками" мы так и не обнаружили. Хотя нет, на портале госзакупок аппарат акима поселка Бурабай лишь 21 мая сего года (позднее зажигание или бюрократические проволочки?) разместил объявление о закупе 16 единиц санитарно-гигиенических узлов, то бишь, автономных туалетов. Общая стоимость лота составляет 114,3 миллиона тенге. Конечно, нас пугали и туалетами подороже – по 23 миллиона тенге за каждый, но, если учесть, что в Казахстане есть довольно много компаний, готовых возводить такие сооружения по цене 90 тысяч тенге за квадратный метр, то будущие клозеты выглядят вызывающе дорого.

На "троечку" можно оценить действия местных властей под руководством Ермека Маржикбаева и во время введенного в стране режима ЧП. Общественники, кстати, спустили всех собак на акимат и подчиненное ему областное управление здравоохранения, обвинив чиновников в "попустительстве" вспышке коронавирусной инфекции в доме престарелых (село Малотимофеевка). А условия содержания пациентов с подозрением на КВИ в инфекционных стационарах области и вовсе приводили к громким скандалам и извинениям со стороны местного управления здравоохранения. Впрочем, извинялись подчиненные Маржикбаева не всегда. Чаще прибегали к "профилактическим угрозам". Например, в отношении сотрудников "скорой помощи", которые осмелились публично заявить об обещанных, но так и не полученных "президентских надбавках"…

Словом, если все эти пазлы в портрете нынешнего акима области собрать воедино, то получается весьма противоречивая картинка. И, видимо, получается не только у нас – своего отношения к Ермеку Маржикпаеву, несмотря на то, что ранее он несколько лет руководил областным центром, похоже, не сформировали даже сами жители региона. Возможно, они до сих пор выдерживают паузу и дают акиму время проявить себя. А потому понапрасну не склоняют его имя, но и на похвалу явно скупятся.

"Царица"



В еще более сложной ситуации оказались жители Кызылординской области. Им пришлось выбирать меньшее из двух зол. За короткое время в регионе сменились аж два акима. Первый из них, Куанышбек Искаков, вставший у руля 28 июня прошлого года и считавшийся креатурой предыдущего главы региона, а ныне госсекретаря РК Крымбека Кушербаева, довольно быстро попался в сети антикоррупционной службы и лишился поста. На замену ему 28 апреля нынешнего года из центра была срочно откомандирована Гульшара Абдыкаликова. Это известная во всех отношениях дама с приличным бэкграундом и, судя по восторженным отзывам некоторых политологов, с большими перспективами на новой для себя должности. Но все же ключевым в свершившемся назначении было то обстоятельство, что новый руководитель региона носит юбку. А это для нашего общества и тем более для Кызылординской области, где сохранились многие ценности патриархального уклада жизни, не просто нонсенс, но и своего рода вызов, что, безусловно, так или иначе скажется на взаимоотношениях между местной властью и населением.



Мы же, в отличие от некоторых ретроградов, ничего не имеем против женщин в политике, а тем более на посту руководителя области. Но даже нам непонятно, почему в качестве первопроходца (первой женщины, возглавившей регион) была выбрана именно Гульшара Наушаевна, неспособная ни коня на скаку остановить, ни в горящую избу войти. О том, почему именно эта фигура вызывает у нас скепсис, мы писали уже много раз. Например, в публикациях "Гульшара Абдыкаликова: "блондинка" на госслужбе?" , "Без фанатизма, или Метод амебы" , "Женская логика госпожи министра". Поэтому, учитывая предыдущий опыт работы Гульшары Наушаевны, очень сложно прогнозировать, куда ее выведет новая кривая государственной службы – в "дамки" или же…



Но пока в регионе после ее прибытия тишь да гладь (что уже само по себе неплохо). Складывается ощущение, что команда нового акима плывет по течению, заданному предшественниками, а потому не только перенимает передовой опыт, но и наступает на те же самые грабли, которые разбили уже не один лоб. Конечно, с момента назначения Гульшары Абдыкаликовой на новый пост прошло слишком мало времени, чтобы делать однозначные выводы. Но итоги первого месяца ее руководства областью подозрительно намекают на то, что и в дальнейшем она продолжит играть ту роль "царственной особы", которой запомнилась на постах министра труда и соцзащиты, госсекретаря, вице-премьера.



За время, прошедшее после своего назначения, новый аким, судя по сообщениям в новостных лентах, успела только познакомиться с областью, покритиковать подчиненных да помочь спортивной знаменитости Илье Ильину превратиться в функционера. Тем не менее, работа в области продолжает кипеть стахановскими темпами. Если ориентироваться по госзакупкам, то акцент сделан на инфраструктуру – ремонт дорог, школ, больниц, благоустройство парков и сельских населенных пунктов. Впрочем, как и у любой дамы, в кошельке акима находятся средства на милые сердцу вещицы. Например, на несколько скульптур прославленных деятелей, которые должны найти свое пристанище на просторах области до конца текущего года. Каждая из них обойдется бюджету в сумму, превышающую 8 миллионов тенге. Конечно, не совсем понятно, чем вызвана столь острая необходимость именно сейчас, в разгар кризиса, когда у государства каждая копейка на счету, тратить на это бюджетные деньги, но, как говорится, из песни слов не выкинешь.



Впрочем, в акимате считают, что сейчас как раз самое время "увековечить"" выдающихся людей. Во всяком случае, именно об этом говорит сопровождающая лоты техническая спецификация, подготовленная организатором закупок – коммунальным государственным учреждением по охране памятников истории и культуры Кызылординской области (находится в ведении управления культуры, архивов и документации). Процитируем памятку к одному из них (орфография и стилистика оригинала сохранены): "Приобретение скульптуры осуществляется…. с целью увековечения памяти личности. Скульптура должна быть из бронзового материала в 2-х натуральных величин, должна выявлять особо выразительную скульптурную художественную композицию, раскрывающая образ личности и должна быть выполнена на высоком идейном и архитектурнохудожественном уровне".



В общей сложности мы насчитали четыре таких лота. Общая сумма, которую собираются отстегнуть из бюджета на скульптуры, превышает 24 миллиона тенге. А этих средств, на минуточку, хватило бы на текущий ремонт нескольких школ или на асфальтирование дорог в нескольких поселках. Или, в крайнем случае, на оборудование средних школ спортзалами, отсутствие которых очень сильно волновало Гульшару Абдыкаликову в бытность ее депутатом парламента.

Как ни крути, но пока она в роли главы региона – "темная лошадка". Впрочем, если верны предположения наших доморощенных "элитологов" относительно того, кто стоит за этой политической фигурой (а они откровенно намекают на бывшего управделами президента), то, скорее всего, Гульшара Наушаевна очень скоро "приоткроет личико".



"Вертолетчик"



26 февраля прошлого года Бердибека Сапарбаева на посту акима Актюбинской области сменил Ондасын Уразалин (как говорят, креатура бывшего руководителя этого региона и АП Аслана Мусина). А сегодня блогеры и просто наблюдатели довольно скептически относятся к его перспективам на этом посту. Особенно с учетом слов, произнесенных президентом страны в ходе заседания государственной комиссии по чрезвычайному положению. Тогда Касым-Жомарт Токаев сказал о том, что что у акимов и министров в связи с режимом ЧП появились еще большие полномочия для решения любых вопросов, поэтому они должны принимать эффективные решения быстро, не оглядываясь на вышестоящие органы. Те же, кто не справится с кризисом, должны уйти.



Осложняет бремя правления Уразалина и состав его команды. В начале марта по подозрению в крупном хищении был арестован руководитель КГУ "Центр эффективного развития Актобе" аппарата акима областного центра, а в середине месяца сотрудники антикоррупционной службы пришли за заместителем самого Уразалина - Русланом Мамуновым, который подозревается в причастности к схемам "отката" в футбольном клубе "Актобе". Если вина Мамунова будет доказана, то аким, согласно закону, должен будет подать в отставку. И как тут, спрашивается, работать, когда над тобой висит такой дамоклов меч?



Правильно: через пень-колоду. Во всяком случае, у населения на слуху не экономические прорывы за авторством акима, а устраиваемые им тои с привлечением "звезд" казахстанской эстрады, да полеты на вертолете по региону за счет бюджетных средств. В этом, собственно, пока и заключается КПД деятельности главы региона, хотя с момента его назначения минуло уже почти полтора года. Как отмечает в своем телеграм-канале аналитик Ербол Едилов, "по словам местных жителей, если и есть какие-то подвижки в работе главы региона, то они по большей части направлены не на конечный результат, а на показуху".



Такой вывод подтверждают и данные, касающиеся госзакупок. Взять хотя бы 90 миллионов тенге, которые в скором времени будут потрачены на архитектурную подсветку зданий и сооружений областного центра, или 58 миллионов тенге на текущий ремонт городских фонтанов. Да и внешних эффектов Ондасын Сеилович не чужд – любит он покрасоваться перед камерами. Вот например, совсем недавно первым опробовал на себе дезинфекционный тоннель, установленный у входа в один из торговых центров города. Как говорится, без комментариев...

Автор: Асель Омирбек



22 мая 2020 Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590653760

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 27 мая 2020 года №340

- Мажилис одобрил в I чтении законодательные поправки по вопросам промышленной безопасности

- Премьер-Министр РК А. Мамин вручил орден "Достык" Послу ОАЭ Мухаммеду Аль-Джаберу

- Данияр Ашимбаев о реформе образования

- Почему вместо сокращения госучастия в бизнесе создаются новые госпредприятия? - депутатский запрос

- Кадровые перестановки

- Постановление ЦИК РК от 22 мая 2020 года №10/304

- Нурлан Ногаев: Благодаря соглашению ОПЕК+ нам не пришлось останавливать добычу на месторождениях

- Увлекательные отвлекалки

