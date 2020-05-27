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Женевские колобки. 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры, - депутат Перепечина
11:20 28.05.2020

За последние пять лет в связи с выводом капитала за рубеж было заведено 238 уголовных дел, но ни одно расследование не позволило вернуть деньги, заявила сенатор Ольга Перепечина, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы не располагаем точными данными о суммах вывода капитала за рубеж, так как у нас отсутствует единая система мониторинга и оценки. (...) Согласно международной организации Tax Justice Network, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана только в офшорные зоны составил порядка 140 миллиардов долларов", - заявила депутат.

По ее словам, за период 2015-2019 годов в производстве Министерства финансов по фактам невыполнения требований репатриации национальной и иностранной валюты было зарегистрировано 238 уголовных дел. Прекращено по реабилитирующим основаниям также 238 дел, в суд было направлено три уголовных дела.

"Из числа 238 прекращенных дел порядка 70 процентов, или 170 дел, прекращено в связи с отсутствием в деянии состава правонарушения, то есть факт вывода капитала за границу есть, однако этот факт национальным законодательством не квалифицируется как правонарушение", - заметила Перепечина.
Она уточнила, что даже в рамках трех дел, дошедших до суда, вопрос возврата денежных средств не рассматривался, так как в Уголовно-процессуальном кодексе обязательства по возврату денег не предусмотрены.

"Действующая система противодействия незаконному выводу капитала несовершенна. (...) Есть ли планы по проведению мониторинга, экономических исследований такого явления, как отток капитала за границу? Какой государственный орган будет его осуществлять?
Национальное законодательство допускает использование множества легальных способов вывода денежных средств за границу. При этом даже при выявлении факта незаконного вывода капитала не предусмотрены обязательства по возврату выведенных за рубеж средств", - заявила депутат и адресовала вопросы премьер-министру Аскару Мамину и главе Национального банка Ерболату Досаеву.

Источник - Tengrinews.kz
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