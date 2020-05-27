В Алматы изловили и посадили А.Насенова (экс-глава АО "Транстелеком" и брат "Рыжего Алмаза")

11:58 28.05.2020

Брат Рыжего Алмаза осужден в Алматы



В Алматы за растрату вверенного чужого имущества осужден Аскар Насенов - экс-глава АО "Транстелеком" и брат известного в 1990-х годах криминального авторитета Несипбая Насенова по прозвищу Рыжий Алмаз, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Сообщается, что приговор Насенову вынесли 27 мая. Его судили по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере".



"Насенов ранее подозревался в растрате государственных средств путем заключения незаконного консорциального соглашения с ТОО КТ&Т и выплаты денежных средств в сумме 2,1 миллиарда тенге.

По решению Алмалинского районного суда Алматы Насенов А. Б. приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать материально ответственную должность в течение трех лет", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал КТК рассказывал о братьях Насеновых.

Сообщалось, что они родились в Семипалатинске, а в 1980-х приехали в Алматы. Несипбай Насенов организовал группировку "Рыжий Алмаз", ставшую в 1990-х годах одной из самых влиятельных в республике. Около 80 членов ОПГ занимались рэкетом.

В 1998 году криминальный авторитет был убит в Испании. Место Рыжего Алмаза заняла его родственница по прозвищу Айка-Бегемот. Тем временем Аскар Насенов работал экономистом и дослужился до кресла главы "Транстелекома".

В 2013 году Аскара Насенова объявили в розыск.