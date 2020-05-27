УзбБюджет отфинансировал "создание в каждой области мобильных цирков и зоопарков"

12:01 28.05.2020

Государство профинансирует создание в каждом регионе мобильных цирков и зоопарков



В каждом регионе Узбекистана в течение 2020-2021 годов за счет государства будут созданы мобильные цирки (шапито, группы канатоходцев) и зоопарки, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Их освободят от получения разрешений на проведение публичных мероприятий. При этом циркам и зоопаркам будет необходимо уведомить не менее чем за 10 дней в письменной форме органы внутренних дел о месте и времени проведения мероприятия.



Органы внутренних дел, Национальная гвардия и органы Министерства по чрезвычайным ситуациям будут обеспечивать общественный порядок и пожарную безопасность на зрелищных мероприятиях, проводимых передвижными цирками без взимания платы.

Кроме того, за мероприятия, проводимые передвижными цирками в государственных парках культуры и отдыха и спортивных сооружениях, а также скверах и на других открытых пространствах, арендная плата и другие виды платежей не будут взиматься.

Еще один важный момент – доходы артистов, работающих в передвижных цирках, не будут облагаться подоходным налогом.

Мирзиеев также поручил обеспечить полное финансирование работ по реконструкции зданий и сооружений Узбекского государственного цирка, строительству дополнительных помещений для содержания животных и оснащению их современным оборудованием, а также полному завершению и сдаче в эксплуатацию до конца текущего года.



Темир Исаев