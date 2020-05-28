Удар молнии в Карлсруэ, или Конец европейской солидарности, - В.Прохватилов

12:13 28.05.2020 Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 28.05.2020



Берлин не хочет финансировать слабые экономики ЕС безвозмездно

В Евросоюзе набирает обороты политический кризис, который ставит под вопрос само существование еврозоны. Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ вынес решение о том, что скупка Европейским центральным банком (ЕЦБ) государственных облигаций Италии, Испании и еще ряда стран ЕС, особенно сильно пострадавших от эпидемии COVID-19, частично противоречит немецкой конституции. Конституционный суд запретил бундесбанку участвовать в программах выкупа ЕЦБ, если совет банка не сможет доказать, что его действия не противоречат запрету монетарного государственного финансирования, когда центробанк напрямую финансирует дефицит госбюджета.



Решение суда в Карлсруэ может сорвать план Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона по демонстрации европейской солидарности. Этот план был оспорен в Конституционном суде Германии двумя партиями – ХСС и "Альтернативой для Германии" (АдГ). "Германский капитал выступил против усиления евросолидарности", – пишет французская L"Humanite, отмечая, что немецкий правящий класс почти готов заключить союз с теми, кто продвигает "идею возвращения к старым добрым национальным валютам".



В марте 2020 года ЕЦБ вложил 33,75 млрд евро в приобретение долговых обязательства стран зоны евро в рамках программы по скупке гособлигаций стран ЕС. На покупку итальянских гособлигаций было потрачено около 12 млрд евро – намного больше, чем предусматривают правила ЕЦБ. Кроме этого, Европейский центробанк приобрел французские и испанские облигации.

Постановление суда в Карлсруэ отражает противостояние в высших эшелонах власти Германии, где доминирующая тенденция к поддержке евро соседствует с настроениями евроскептицизма. Сторонники первого подхода убеждены в полезности единой евровалюты для крупных немецких холдингов-экспортеров. Этой позиции придерживаются канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Инициаторы иска в Конституционный суд в Карлсруэ, бывший руководитель баварского отделения ХСС Петер Гаувайлер и один из основателей АдГ, экономист Бернд Лукке, отражают интересы тех кругов немецкого крупного бизнеса, которые противятся превращению Европы в трансферный союз, когда более богатые страны-члены финансируют менее богатых.

Питер Хубер, один из членов Конституционного суда в Карлсруэ, заявил, что ЕЦБ не должен считать себя "повелителем Вселенной": "Европейский союз не является федеративным государством. Союзное право не имеет абсолютного приоритета над правовыми системами государств-членов. С точки зрения председателя Комиссии фон дер Ляйен, европейское право всегда применяется без каких-либо ограничений, это неправильно".



Позицию Хубера энергично поддержали руководители парламентской фракции АдГ, которые почти ежедневно выпускают пресс-релизы, бичуя "фрау канцлерин". Недавний пресс-релиз руководителей парламентской фракции АдГ призывает: "Сказать нет фонду реконструкции Меркель – Макрон за счет наших детей и внуков".

Заместитель председателя парламентской группы АдГ Беатрикс фон Шторх возмущена тем, что "южные государства ЕС даже не должны возвращать деньги. Это прямая поддержка Брюсселем несостоятельных бюджетов южных стран. Как парламентская группа АдГ, мы отвергаем "большое усилие" Меркель за счет Германии".



Питер Берингер, официальный представитель парламентской фракции "Альтернативы", добавляет: "Этим шагом Меркель призывает весь ЕС нарушить закон… Ни один из договоров ЕС не предусматривает долговые полномочия ЕС. Долговой компетенцией заведуют страны-члены ЕС, потому что Евросоюз как конфедерация не является суверенным…То, что здесь происходит, – не только государственный переворот в рассрочку, но и введение нового вида социализма".

Борьба немецких национал-либералов против поддержки слабых экономик ЕС идет на протяжении последнего десятилетия. В 2015 году тогдашний министр финансов ФРГ Вальтер Шойбле, который сейчас является главой бундестага, заставил Грецию, которая была на грани дефолта, подписать меморандум о политике жесткой экономии. "Тогда все думали, что он шантажирует страну "грекзитом", хотя на самом деле он объединил других членов Еврогруппы против Афин, шантажируя… "германекзитом"", – говорит бывший министр финансов Греции Яннис Варуфакис.



Нынешний вариант "германекзита" отличается от ситуации 2015 года лишь тем, что Евросоюз намерен спасать падающие экономики "южных стран ЕС" практически безвозмездно и не ставя условий по оздоровлению экономик тех же Италии и Испании. Немецкие правые против.



Французский портал Atlantico отмечает, что решение суда в Карлсруэ, "помимо юридической проблемы создает политическую проблему, потому что порождает ощущение, что сегодняшняя Европа – это Германия". France Culture опасается, что примеру Германии могут последовать другие страны: "Это решение угрожает не только зоне евро, но и правовым основам Европейского союза. Если германский суд заходит так далеко, другие национальные юрисдикции (кто-то думает о Польше и Венгрии) могут считать себя вправе делать то же самое в отношении не только денежных вопросов".

Польша, кстати, приветствовала решение Конституционного суда Германии. Польский премьер Тадеуш Моравецкий назвал его "одним из важнейших судебных вердиктов в истории Европейского союза".



Старейший предприниматель Франции Жан Франсуа Энен

Известный французский предприниматель Жан Франсуа Энен сравнил решение суда в Карлсруэ с ударом молнии: "Под давлением общественного мнения Германия отказалась нести ответственность за растущие долги всех европейских стран, считающихся слишком слабыми. [Франции] требуется смелое и заслуживающее доверия правительство, чтобы наши граждане поняли эту ситуацию и ее последствия. Есть только два пути решения проблемы: либо распад евро (и Европы?), либо принятие правил жесткой экономии всеми слабыми странами (включая Францию) со всеми непростыми социальными издержками". По мнению Энена, если Германия не сможет навязать правила жесткой экономии всем странам ЕС, она покинет зону евро.



Еврокомиссия немедленно отреагировала на решение германского Конституционного суда и собирается провести расследование. Решающее слово в европейской правовой системе должно остаться за Европейским судом в Люксембурге и "ни за кем другим", заявила зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова. О необходимости расследования говорит и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Согласно законодательству ЕС, Еврокомиссия может ввести санкции против Германии.



За всю историю существования Евросоюза было несколько случаев, когда конституционные суды стран-членов ЕС пытались воспротивиться решениям Европейского суда в Люксембурге. Однако политического давления, как правило, оказывалось достаточно, и санкции не вводились. Только один раз европейская исполнительная власть ввела такую ​​процедуру против государства-члена в 2018 году – против Франции. Париж тогда подчинился Европейскому суду.

Директор Европейского института Колумбийского университета (США) профессор Адам Туз предлагает взглянуть на ситуацию глубже. Он пишет, что германский бунт против Европейского ЦБ означает конец эпохи независимых (от государства) центробанков: "Открытый и неразрешимый конфликт между бундесбанком и Конституционным судом ФРГ, с одной стороны, и ЕЦБ – с другой, усугубляет напряженность в еврозоне по вопросу чрезвычайного финансового реагирования на кризис COVID-19. Нарастает обида в Италии и Испании на Германию… Десятилетиями политика денежных властей рассматривалась как техническая, а не политическая. Пандемия навсегда покончила с этой иллюзией". Адам Туз не видит возможности выхода из создавшегося кризиса. По его мнению, те политические силы в Германии, которые передали дело в Конституционный суд, будут двигаться дальше.



На сегодняшний день немецкие судьи требуют, чтобы ЕЦБ в течение трех месяцев обосновал выкуп гособлигаций стран-членов ЕС. В случае отказа сделать это они грозят запретить бундесбанку участвовать в программах помощи ЕЦБ. Это приведет к немедленному росту процентных ставок в Италии, Испании, Греции, Франции. Переживет ли это евро? Урсула фон дер Ляйен грозит, что Еврокомиссия введет санкции против Германии за нарушение законодательства ЕС. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590657180

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 27 мая 2020 года №340

- Мажилис одобрил в I чтении законодательные поправки по вопросам промышленной безопасности

- Премьер-Министр РК А. Мамин вручил орден "Достык" Послу ОАЭ Мухаммеду Аль-Джаберу

- Данияр Ашимбаев о реформе образования

- Почему вместо сокращения госучастия в бизнесе создаются новые госпредприятия? - депутатский запрос

- Кадровые перестановки

- Постановление ЦИК РК от 22 мая 2020 года №10/304

- Нурлан Ногаев: Благодаря соглашению ОПЕК+ нам не пришлось останавливать добычу на месторождениях

- Увлекательные отвлекалки

