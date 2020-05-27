КирСкандал-2. Продажа радиочастот. Почему сделку по Ala-TV считают незаконной, - 24.kg

12:17 28.05.2020

28 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В Кыргызстане разгорается скандал вокруг продажи радиочастот. Депутат парламента Жанар Акаев заявил, что к делу о незаконной продаже радиочастот может быть причастен премьер-министр страны.

Правоохранительные органы не сообщают подробностей уголовного дела. В распоряжении редакции 24.kg оказалось письмо Госкомитета информационных технологий в Госагентство связи.



Частоты Ala-TV



Все началось с неожиданного задержания бывшего директора Госагентства связи Натальи Черногубовой. Следом были арестованы два сотрудника ГКНБ, а позже директор по стратегии и развитию компании Ala-TV Дмитрий Ветлугин. Расследование ведут совместно ГКНБ и Военная прокуратура.

Что известно на сегодня? Все дело в сделке, которую ОсОО Ala-TV заключило с сотовой компанией "Скай Мобайл". Она касается покупки радиочастот. Дело в том, что ОсОО Ala-TV получило радиочастоты в 1998 году на основании решения Госкомиссии по радиочастотам. При этом компания должна была их использовать для эксплуатации сети эфирно-кабельного телевидения.

На тот период не предполагалась выдача частот с применением механизма торгов.

В феврале 2020 года оператор кабельного телевидения решил продать свои частоты. По информации депутатов, стоимость сделки оценивается в $1,8 миллиона. Позже уже сама компания "Скай Мобайл" переоформила полученные частоты в Госагентстве связи для того, чтобы предоставлять абонентам интернет-формата 4G.

Никаких аукционов по предоставлению права аренды частот не было, как и какой-либо оплаты в государственный бюджет. Это и вызвало недовольство депутатов. Они уверены, что казна потеряла более 5 миллиардов сомов.



Коммерческая привлекательность



Тревогу забили в самом Государственном комитете информационных технологий и связи. Именно он в письме в ГАС отмечает, что простое переоформление лицензии ОсОО Ala-TV на ООО "Скай Мобайл" невыгодно интересам государства.

По закону лицензии на использование радиочастотного спектра выдаются по результатам торгов.

Но делается это при условии, что услуга связи будет оказываться с использованием радиочастотного спектра, а правительство установит, что доступный для оказания услуг связи радиочастотный спектр является коммерчески привлекательным. В законе также указывается, что передача лицензии или разрешения другому лицу для осуществления деятельности запрещена.

Отчуждение лицензии на использование радиочастотного спектра производится в случаях продажи активов оператора связи, наличия решения суда.

Замдиректора Госкомитета информационных технологий Максат Джылышбаев в своем письме отмечает, что радиочастотный спектр является ограниченным государственным ресурсом. Он имеет конкретные характеристики и может быть оценен в денежном выражении.

Принимая во внимание, что ресурс относится к коммерчески привлекательному, в случае изменения применения с технологии MMDS на LTE TDD, ГКИТС считает, что предложение невыгодно интересам государства.

Максат Джылышбаев

В ГКИТС потребовали от Госагентства связи запросить у "Скай Мобайла" информацию, для какого вида деятельности отчуждается им лицензия ОсОО Ala TV. В ведомстве пояснили, что если она отчуждается для того, чтобы изменить применение технологии MMDS на LTE TDD, то диапазоны частот являются коммерчески привлекательными и должны быть реализованы на торгах.

Кроме того, в Госкомсвязи отмечают, что Госагентство связи имеет право инициировать вопрос о подаче искового заявления в Межрайонный суд Бишкека о признании сделки частично или полностью ничтожной. В ГКИТС также считают, что для предупреждения подобных случаев в будущем нужно разработать и принять специальное постановление правительства. Оно должно предусматривать внесение оплаты в республиканский бюджет в случае изменения технологии использования радиочастотного спектра в выделенной полосе.



Что скажет Beeline



В ООО "Скай Мобайл" 24.kg сообщили, что в феврале 2020 года компания пришла к соглашению c другой компанией о приобретении оборудования и лицензии на радиочастоты при условии получения соответствующего разрешения от регулирующих органов.

"ООО "Скай Мобайл" придерживается самых высоких международных стандартов этики и комплаенса и будет в полной мере сотрудничать с местными органами власти при проведении любых расследований. Нам неизвестно о каких-либо неправомерных действиях в связи со сделкой или взаимодействием с регулирующими органами в Кыргызстане", - заключили в Beeline.

Окончание следует.