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КирСкандал-2. Продажа радиочастот. Почему сделку по Ala-TV считают незаконной, - 24.kg
12:17 28.05.2020

28 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане разгорается скандал вокруг продажи радиочастот. Депутат парламента Жанар Акаев заявил, что к делу о незаконной продаже радиочастот может быть причастен премьер-министр страны.
Правоохранительные органы не сообщают подробностей уголовного дела. В распоряжении редакции 24.kg оказалось письмо Госкомитета информационных технологий в Госагентство связи.

Частоты Ala-TV

Все началось с неожиданного задержания бывшего директора Госагентства связи Натальи Черногубовой. Следом были арестованы два сотрудника ГКНБ, а позже директор по стратегии и развитию компании Ala-TV Дмитрий Ветлугин. Расследование ведут совместно ГКНБ и Военная прокуратура.
Что известно на сегодня? Все дело в сделке, которую ОсОО Ala-TV заключило с сотовой компанией "Скай Мобайл". Она касается покупки радиочастот. Дело в том, что ОсОО Ala-TV получило радиочастоты в 1998 году на основании решения Госкомиссии по радиочастотам. При этом компания должна была их использовать для эксплуатации сети эфирно-кабельного телевидения.
На тот период не предполагалась выдача частот с применением механизма торгов.
В феврале 2020 года оператор кабельного телевидения решил продать свои частоты. По информации депутатов, стоимость сделки оценивается в $1,8 миллиона. Позже уже сама компания "Скай Мобайл" переоформила полученные частоты в Госагентстве связи для того, чтобы предоставлять абонентам интернет-формата 4G.
Никаких аукционов по предоставлению права аренды частот не было, как и какой-либо оплаты в государственный бюджет. Это и вызвало недовольство депутатов. Они уверены, что казна потеряла более 5 миллиардов сомов.

Коммерческая привлекательность

Тревогу забили в самом Государственном комитете информационных технологий и связи. Именно он в письме в ГАС отмечает, что простое переоформление лицензии ОсОО Ala-TV на ООО "Скай Мобайл" невыгодно интересам государства.
По закону лицензии на использование радиочастотного спектра выдаются по результатам торгов.
Но делается это при условии, что услуга связи будет оказываться с использованием радиочастотного спектра, а правительство установит, что доступный для оказания услуг связи радиочастотный спектр является коммерчески привлекательным. В законе также указывается, что передача лицензии или разрешения другому лицу для осуществления деятельности запрещена.
Отчуждение лицензии на использование радиочастотного спектра производится в случаях продажи активов оператора связи, наличия решения суда.
Замдиректора Госкомитета информационных технологий Максат Джылышбаев в своем письме отмечает, что радиочастотный спектр является ограниченным государственным ресурсом. Он имеет конкретные характеристики и может быть оценен в денежном выражении.
Принимая во внимание, что ресурс относится к коммерчески привлекательному, в случае изменения применения с технологии MMDS на LTE TDD, ГКИТС считает, что предложение невыгодно интересам государства.
Максат Джылышбаев
В ГКИТС потребовали от Госагентства связи запросить у "Скай Мобайла" информацию, для какого вида деятельности отчуждается им лицензия ОсОО Ala TV. В ведомстве пояснили, что если она отчуждается для того, чтобы изменить применение технологии MMDS на LTE TDD, то диапазоны частот являются коммерчески привлекательными и должны быть реализованы на торгах.
Кроме того, в Госкомсвязи отмечают, что Госагентство связи имеет право инициировать вопрос о подаче искового заявления в Межрайонный суд Бишкека о признании сделки частично или полностью ничтожной. В ГКИТС также считают, что для предупреждения подобных случаев в будущем нужно разработать и принять специальное постановление правительства. Оно должно предусматривать внесение оплаты в республиканский бюджет в случае изменения технологии использования радиочастотного спектра в выделенной полосе.

Что скажет Beeline

В ООО "Скай Мобайл" 24.kg сообщили, что в феврале 2020 года компания пришла к соглашению c другой компанией о приобретении оборудования и лицензии на радиочастоты при условии получения соответствующего разрешения от регулирующих органов.
"ООО "Скай Мобайл" придерживается самых высоких международных стандартов этики и комплаенса и будет в полной мере сотрудничать с местными органами власти при проведении любых расследований. Нам неизвестно о каких-либо неправомерных действиях в связи со сделкой или взаимодействием с регулирующими органами в Кыргызстане", - заключили в Beeline.
Окончание следует.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590657420
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