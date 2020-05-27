Социальное дистанцирование как модный тренд, - Г.Иванкина

13:54 28.05.2020

дресс-код и коронавирус

Галина Иванкина



"И странной близостью закованный,

Смотрю за темную вуаль".

Александр Блок



Вуалетки, пышные кринолины, тончайшие перчаточки цвета "экрю" или "вердегри". Ах! Однако же тут все - сложнее, и уже хочется произнести: "Ой..." Сейчас многие социологи, публицисты, историки моды и так называемые трендсеттеры (то есть персонажи, ранее других улавливающие тренды) рассуждают о том, как изменится дресс-код и вообще - стиль бытия после коронавируса. Люди с образованием - часто профильным - начинают что-то городить о "тотальной новизне" и "принципиально иных" методах само-позиционирования; об изобретении способов коммуникаций с учетом пресловутой социальной дистанции в полтора метра; о приспосабливании моды к требованиям вирусо-реальности. И - принимаются бойко "изобретать велосипед".

Если окинуть взором - необязательно даже пристальным - всю историю костюма, то возникнет интереснейший вид: до Первой Мировой войны одежда и манера общаться были не только маркерами положения и статуса, но и рановидностями социального дистанцирования. Весь этот бон-тон с поклонами и дамскими реверансами, с приподниманием шляпы-котелка или цилиндра при встрече - у джентльменов, с четко записанными правилами ношения перчаток - это не чарующая прихоть, а надобность. Старинная присказка: "Он меняет женщин, как перчатки" говорит о том, что их - перчатки - выбрасывали слишком часто. Как источник грязи и (кто ведает?) заразы. Перчатки заказывали дюжинами не для форсу.

Знакомства и свидания

На этом сайте много интересных женщин и мужчин ищут знакомств.

Узнать больше

fyrebox.com

Яндекс.Директ



Общеизвестно, что массовая гигиена, равно как и медицина, справляющаяся с эпидемиями - это XX столетие. До этого человек постоянно изобретал способы не подхватить болячку - от себе подобных и особливо - от прислуги, конюха, случайного нищего на улице. Вся мировая классика XIX - начала XX века населена чахоточными девами и кашляющими студентами-гениями. От этой болезни скончалась и младшая дочь Николая I - девятнадцатилетняя Сашенька. История - это не лишь короли, войны и победы, но и пандемии, уносившие целые города и области.

По свету гуляли чума (время от времени) и холера (с завидной регулярностью). Девица без оспин считалась красавицей, даже если была кривобока, тоща и косоглаза. Любопытная деталь: расширение дамских юбок, начало моды на "панцирные" корсеты, появление перчаточного этикета и культивирование благовоний - тоже, якобы спасающих от болезней и окружавших человека "облаком" - началось в XVI столетии, когда произошли два эпохальных события 1) в Европе окончательно закрылись общественные бани - основные разносчики чумы; 2) началось резкое развитие химии, врачевания и фармакологии.

Мытье перенесли в личные апартаменты - достаточно посмотреть на изображения Дианы де Пуатье или сестриц Д`Эсте в мраморных купальнях или, допустим гораздо более позднюю картину Жана-Батиста Патера "Принятие ванны" - с дебелой красавицей, вылезающей из лохани и готовой к утреннему одеванию. Так складывалась европейская традиция "приватного" омовения. Кроме этого, все усложнялись и ужесточались нормы, связанные с коммуникацией - чем выше стояла персона, тем труднее было к ней подойти - в прямом смысле этого слова. Дистанция не соблюдалась только с родственниками, близкими друзьями, товарищами по оружию.

Это не выдуманный от безделья политес - это подсознательная, выработанная хомо-сапиенсом привычка. Не стоит забывать, что человек вышел из природы-пещеры, а потому все его уловки направлены не столько на "созидание светлого будущего", сколько на выживание вида. Испанские воротники в форме жернова, бескрайние юбки, именуемые verdugado, мантильи, скрывавшие лица - это не лишь стыдливая гордость донны, это - стремление уберечь ее от превратностей. Потом возникли фижмы - не менее роскошные. Коснуться дамских пальчиков - уже невиданная близость. Родился "язык веера" - галантные аристократы изъяснялись при помощи веерного экрана. "Да" - раскрыть. "Нет!" - закрыть. На расстоянии. Города и села в те романтические (по книжкам!) годы утопали в антисанитарии - нечистотах, помоях, лужах из гнилых овощей. Надо всем этим царили жирные мухи, злые крысы и - развеселые вирусы.

Благоухающая и отмытая сеньора выходила на улицу и получала порцию вони, грязи и - насекомых. Знаменитые блохоловки, над коими так любит потешаться нынешний обыватель, немного спасали ситуацию, а вот болезнь приходила и в шикарные чертоги. "Соблюдай социальную дистанцию!" - это вдалбливалось на уровне культурного кода. Еще один звоночек - уменьшение объемов фижм, а потом и отказ от них, мода на дружеские объятия, сентиментальность и простоту обращения совпала с ...популяризацией прививок от оспы и значительными успехами в области медицины.

Тем не менее, к финалу 1810-х годов юбки снова пошли вширь, а дистанцирование - увеличилось (славные наполеоновские войны сопровождались вспышками сыпного тифа). В середине XIX столетия явился кринолин, вслед за ним - турнюр. Впрочем, после исчезновения каркасных юбок, у женщин еще оставались защитные механизмы - корсеты, вуали, перчатки. Тело строго запечатано. Мужчины тоже защищались от "среды", но не так тщательно, ибо хомо-сапиенс укутывал потенциальную роженицу, хранительницу рода и вида.

С распространением спорта и активным внедрением профилактических мер в жизнь самых разных слоев общества, начали "отпадать" правила безопасного поведения. Это происходило как бы само собой, а модельеры - те ловили настроение текущего момента. Конечно, летние перчаточки и шляпные вуали еще долго - до 1960-х годов хранили чарующе-эстетическую функцию, но основа была утеряна, казалось бы, навсегда. Теперь мы на пороге очередных изменений в "модных привычках", и это не будет что-то новое, а всего навсего - хорошо забытое старое.

P.S. В 1920-х годах в СССР - после эпидемий "испанки" и общего эпидемиологического коллапса, пришедшегося на период Гражданской войны, велась борьба с рукопожатиями, как основным переносчиком болезнетворных бактерий. "Без рукопожатий встречайте друга и провожайте!" - кричали плакаты. Но это совсем уже другая история...



Каркасные юбки и воротники-жернова XVI век



Защита в виде воротника, ширины костюмы и - зверька, выполняющего роль блохоловки