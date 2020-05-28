Кыргызстан: реформы в стиле Пиночета, - С.Кожемякин

15:36 28.05.2020

Кыргызстан: реформы в стиле Пиночета



Уже в июне в Киргизии, по признанию правительства, могут возникнуть проблемы с выплатой пенсий и зарплат. Вызванные пандемией трудности власть собирается решать, пересматривая бюджет и обращаясь за новыми кредитами. Еще одно предложение предусматривает политику жесткой экономии с резким сокращением госрасходов.



ДВУХ месяцев ограничительных мер хватило, чтобы экономика Киргизии оказалась на грани коллапса. Растеряв в результате рыночных реформ доставшийся в наследство от советской эпохи потенциал, республика вошла в число стран периферийного капитализма, со всеми характерными для них чертами. Это и крайняя неустойчивость экономики, зависимость от внешней помощи и зарубежного капитала, и превалирование неформального сектора над крупным производством. Как результат, последствия пандемии оказались для Киргизии крайне тяжелыми, превзойдя самые пессимистические прогнозы.



В середине мая правительство представило скорректированный проект бюджета. Вместо заложенного в прежний вариант 5-процентного роста экономику ждет падение на 5,3 процента. А это наихудший предварительный показатель среди всех стран региона. Промышленное производство Киргизии, согласно тем же прогнозам, снизится на 4,7 процента, сфера услуг потеряет 9 процентов, а инфляция разгонится втрое, почти до 11 процентов. Среднемесячная зарплата при этом сократится с почти 18 тысяч до 17,3 тысячи сомов (курсы рубля и сома в настоящее время практически равны), а прожиточный минимум, наоборот, вырастет. С 5,8 до 7,3 процента увеличится и уровень безработицы.



Многократно, почти в четыре раза, возрастает дефицит государственного бюджета. Если изначально в главный финансовый документ была заложена цифра в 7,9 миллиарда сомов, то теперь расходы превысят доходы на 28,4 миллиарда. Доходная часть бюджета ужимается со 164 до 133 миллиардов сомов, что связано с резким сокращением налоговых и таможенных сборов. К концу текущего года ситуация может стать еще более плачевной. По оценке министра финансов Бактыгуль Жеенбаевой, дефицит бюджета достигнет 38 миллиардов сомов.



Латать эту брешь власти собираются преимущественно за счет донорских средств. В конце марта Международный валютный фонд выделил Бишкеку 120,9 миллиона долларов. 9 мая стало известно о втором пакете помощи на сумму 121,1 миллиона долларов. Помощь эта, разумеется, не бескорыстная. Республике придется вернуть долг с набежавшими процентами. Усиление нагрузки произойдет уже в этом году. В пересмотренном бюджете объем средств, направляемых на обслуживание госдолга, увеличивается с 28,8 до 32,8 миллиарда сомов. В целом, однако, государственные расходы будут сильно сокращены. Экономить решено за счет таких сфер, как образование, социальная защита, капитальные вложения и т.д. Исключением являются здравоохранение, чье бюджетное финансирование увеличивается с 4,5 до 6,5 миллиарда сомов, а также правоохранительная деятельность.



Кроме секвестирования бюджета, правительство объявило о ряде других антикризисных мер. Увеличен выпуск государственных казначейских облигаций и векселей, принято решение о создании антикризисного фонда для льготного кредитования бизнеса. "Также мы планируем легализацию капитала и имущества, - сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев. - Капитал, который сейчас находится в тени, должен быть вовлечен в экономический оборот". Как добавил чиновник, в основе реформы будет лежать принцип неприкосновенности собственности, а конвертируемый в экономику капитал освободят от налогообложения.



В целом в политике властей все сильнее проявляется опасный перекос - помощь крупному бизнесу вместо поддержки простых людей. Последним откровенно предложено туже затянуть пояса. Мэрия Бишкека уже заявила о возможных задержках выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций. Чиновники объясняют это тем, что столичная казна недополучила почти миллиард сомов за полтора месяца. С этой же проблемой могут столкнуться жители всех остальных регионов. Как заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, уже в июне могут возникнуть проблемы с выплатами пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетникам.



Причина столь тяжелой ситуации лежит на поверхности. Это либерально-рыночный курс, по которому страна пошла после 1991 года. Превратив Киргизию в одну из беднейших стран постсоветского пространства, он сделал ее беззащитной перед любыми более или менее серьезными потрясениями. Однако, вместо того чтобы пересмотреть модель развития, укрепив госсектор, повысив социальные гарантии и хотя бы частично вернув механизмы планирования экономики, представители власти предлагают углубить губительные реформы. Парламентом республики принят акт "К новой экономической свободе и развитию". Обосновывая важность этого документа, один из его инициаторов - депутат Каныбек Иманалиев - ссылается на опыт Грузии и прибалтийских республик. Но предлагаемая программа куда ближе к печально известным неолиберальным экспериментам Чили времен Пиночета.



Констатировав проблемы, с которыми в последнее время столкнулась Киргизия, авторы акта называют единственным выходом из кризиса "новую экономическую политику". Главной ее задачей должны стать "кардинальное сокращение административной нагрузки на бизнес и реальное улучшение условий ведения предпринимательской деятельности". Для этого предлагается установить порог госрасходов на уровне 25 процентов ВВП, провести амнистию капиталов, гарантировать полную свободу предпринимательской деятельности и полную свободу передвижения капитала. Далее парламентарии требуют провести тотальную инвентаризацию государственной собственности и приватизировать все нерентабельные госактивы, сократить количество налогов и проверок бизнеса. Функции государственного управления предлагается радикально пересмотреть в сторону сокращения, "ненужные" структуры - ликвидировать, а госаппарат - сократить на треть. Размер социальных отчислений авторы документа призывают значительно урезать.



Что же ждет и без того мизерные пенсии и пособия? Депутаты дают на это ответ в чисто неолиберальном духе: социальная поддержка должна быть исключительно адресной, а пенсионная система - накопительной. Другими словами, гражданам предлагается выживать самостоятельно, преодолевая такие "сюрпризы" свободного рынка, как "экономически обоснованные" (читай: многократно возросшие) тарифы. И все это - для всеобщего, ничем не ограниченного и не стесняемого господства капитала, в том числе иностранного. К его услугам авторы документа предлагают "переход бизнеса на принципы саморегулирования", "декриминализацию экономических преступлений", "обеспечение защиты прав собственности и гарантий для инвесторов".



Принятие акта запустило маховик законотворческой деятельности. Требуемые для осуществления неолиберальной программы законопроекты планируется утвердить в предельно короткие сроки - до окончания весенней сессии парламента, то есть к июлю. И шансов на такой исход немало. Сторонники этого скандального, в стиле "чикагских мальчиков", проекта - не какая-нибудь маргинальная группка. Его инициаторами числятся целых 43 депутата (при общей численности палаты 120 человек) из всех фракций. Акт уже поддержан парламентским комитетом по экономической и фискальной политике и одобрен на пленарном заседании. Причем, что поразительно, одобрен единогласно! Замечаний не возникло даже у депутатов, заявляющих о своих левых взглядах.



Это может говорить о том, что руководство страны уже дало на реформы свое добро. Если так, для подавляющего большинства граждан страны наступают черные дни, по сравнению с которыми "прелести" 1990-х годов могут показаться раем.



Сергей Кожемякин