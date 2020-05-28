Вас заблокировали: торговая война США и Китая разгорается с новой силой, - Дм.Мигунов

15:37 28.05.2020 Вас заблокировали: торговая война США и Китая разгорается с новой силой

Вашингтон ввел санкции против 33 китайских хайтек-корпораций, Пекин в ответ обвалил юань



Дмитрий Мигунов



Не прошло и полугода с момента заключения "исторического" торгового перемирия между США и Китаем, как их экономические отношения вновь начали портиться. Американская администрация по рекомендации спецслужб ввела санкции против нескольких десятков китайских хайтек-компаний. В свою очередь КНР в последние недели планомерно снижает курс юаня, который уже упал до минимума за 12 лет. Ко всему этому можно добавить равнодушие к выполнению условий декабрьской сделки, и все предпосылки к возобновлению торговой войны будут налицо. Подробности - в материале "Известий".



Высокие отношения



Министерство торговли США внесло в черный список 33 китайские компании, почти все - специализирующиеся на компьютерных технологиях и программном обеспечении. Попадание в ЧС означает, что доступ компаний к американским технологиям и продуктам будет ограничен, и за правом взаимодействовать с ними американские контрагенты должны будут обращаться в министерство. Компании могут подать прошение о сотрудничестве по конкретным сделкам или программам, но по умолчанию будет ожидаться отказ.



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Часть компаний, попавших под санкции, замечена в сотрудничестве с китайским военно-промышленным комплексом, еще несколько подозреваются в помощи властям, связанной с преследованием уйгуров в Синцзяне. В числе упомянутых организаций - роботостроительная фирма CloudMinds, NetPosa, компания, разрабатывающая программы распознавания лиц, Qihoo360, занимающаяся кибербезопасностью (в свое время ее акции торговались на бирже Nasdaq), а также несколько китайских университетов. Практически все они тесно сотрудничали с американскими фирмами в области IT и компьютерной техники, так что ущерб может оцениваться в миллиарды долларов.



Чуть ранее министерство объявило о новых санкциях в отношении телекоммуникационной корпорации Huawei. Теперь и неамериканские партнеры китайского производителя сотовых телефонов и одного из пионеров связи 5G будут вынуждены получать в США лицензию для работы с корпорацией. Самый большой урон тут, скорее всего, понесет тайваньский производитель микросхем TSMC, который поставляет Huawei 90% процессоров для смартфонов.



Китайская сторона возмутилась введенным против нее мерам, а ее представители сочли, что американцы пытаются политизировать коммерческие связи между странами. Сами китайцы подготовили свой черный список для ненадежных, по их мнению, американских компаний, но пока не торопятся пускать его в ход, оставляя себе большую свободу рук на будущих переговорах. В то же время, как отмечает Global Times, контрсанкции могут последовать в ближайшее время, и под прицелом окажутся Boeing, Apple, Cisco и Qualcomm.



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На самом деле ситуация может оказаться обратной. Политика во взаимоотношениях США и Китая переплетена с экономикой очень тесно, но что первично, а что вторично - понять не всегда легко. Тем не менее логика нынешней конфронтации вполне ложится в русло "декаплинга", то есть разрыва взаимосвязей между китайской и американской экономиками.



Китайский гамбит



Обострение отношений происходит не в одностороннем порядке. Китай также продвигает свои интересы, хотя и более осторожно. В последние месяцы Народный банк Китая медленно, но верно девальвирует юань, курс которого уже достиг минимума с момента кризиса 2008 года. КНР имеет большой опыт квазипротекционистских мер, связанных с занижением валютных курсов. До 2001 года юань стоил в полтора-два раза дешевле, чем должен был на нерегулируемом рынке. Но тогда этому мало кто придавал значение, в конце концов китайская экономика была еще слишком мала (шестая-седьмая в мире).



После вступления Китая в ВТО на проблему обратили внимание на другом берегу Тихого океана, и администрация Джорджа Буша неоднократно указывала Пекину на необходимость поднять курс. Что и делалось стабильно после кризиса 2008 года, тем более что в тот момент Китай планировал переориентироваться на внутренний рынок. Тем не менее в последние годы тренд вновь изменился, а с начала года юань потерял к доллару примерно 5%, достигнув сейчас исторически низкой отметки.



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Стоит обратить внимание, что курс продолжил слабеть даже после того, как Китай в общем и целом смог одолеть эпидемию коронавируса. В то же время курс активно снижался после того, как президент США Дональд Трамп запретил государственному пенсионному фонду США покупать китайские ценные бумаги. Что намекает на то, что китайская валюта дешевеет отнюдь не по "естественным причинам".



Все эти многочисленные недружественные действия с обеих сторон ясно показывают, что "торговое перемирие" между двумя главными экономиками мира едва ли будет длиться вечно. В финальный документ, окончательно подписанный в середине января, вошли некоторые трудновыполнимые пункты.



Кусок в горло не лезет



Помимо статьи о недопустимости манипуляции валютным курсом (которая, вероятно, сейчас нарушается), оно включало такие положения, как увеличение Китаем закупок американского продовольствия вдвое. В первую очередь речь о сое, являющейся в КНР ключевой пищевой и кормовой культурой, в то время как США - один из крупнейших производителей сои в мире. Для американцев это вопрос принципа, так как фермеры США - одна из ключевых составляющих электората Дональда Трампа.



Хотя Китай в принципе и так планировал увеличить закупки продовольствия за рубежом на фоне вспышки АЧС, убившей почти 40% национального поголовья свиней, местные импортеры активно заключали сделки с сельскохозяйственными производителями из других государств - на Америке свет клином не сошелся. Скажем, в начале февраля Бразилия увеличила экспорт сои в Китай почти на 400%. Особую пикантность резкому расширению сельхозторговли между двумя ведущими развивающимися странами добавил тот факт, что у власти в Бразилии находится ярый сторонник Дональда Трампа Жаир Болсонару.



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Как видим, идеологические симпатии отходят на второй план, когда речь идет о стратегической поддержке национального производителя. Впрочем, бразильская соя сейчас стоит дешевле американской, так что в росте закупок со стороны Китая политики не так много. Сейчас поставки сельскохозяйственной продукции из США в КНР сократились из-за эпидемии коронавируса, но после того, как дым развеется, между Вашингтоном и Пекином неизбежно последует новый обмен выпадами.



Атака на Чимерику



Таких болезненных точек в новом соглашении много: достаточно вспомнить договоренность об увеличении закупок Китаем промышленных товаров более чем на треть. Учитывая, что часть из этих товаров сейчас совершенно официально запрещена к поставке в Китай самой же американской администрацией, вопрос выполнения этого пункта остается открытым.



Помимо этого, такая задача явно противоречит политике КПК по переориентации национальной промышленности на внутренний рынок. Наконец, всегда можно будет объяснить невыполнение договоренностей эпидемией. Другой вопрос, захотят ли американцы это объяснение принять. Судя по тому, что практически каждую неделю в Вашингтоне придумывают новые санкции и ограничения, в этом есть серьезные сомнения.



Определенные надежды на долгосрочную разрядку в "холодной торговой войне" связываются с осенними выборами в США. Считается, что демократическая администрация, более "глобалистская", будет относиться к КНР более лояльно. Однако события прошлого года, когда санкции против Китая призывали вводить представители практически всего политического спектра, позволяют в этом усомниться. Даже если Джо Байден или любой другой демократический политик решит притормозить процесс обострения конфронтации с КНР, как группы интересов, так и враждебно настроенный к глобализации электорат не позволят этому спокойствию длиться долго. Источник - Известия

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