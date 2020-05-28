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Государство - Да! Мобилизационный проект для России, - А.Проханов
15:39 28.05.2020

Государство - да!
пора прибегнуть к долгожданному мобилизационному проекту, который один способен выстоять в условиях разрухи, войны и деструкции

Александр Проханов

Несколько месяцев бушует в России эпидемия. За это время народ натерпелся, народ устал, изнервничался, народ ропщет, стенает, народ ненавидит. И все чаще раздаются упреки в адрес государства.

Государство упрекают в том, что оно оказалось не готово к эпидемии коронавируса, не сумело ее предугадать. Чудовищная реформа медицины сократила количество больниц и персонала. Государство не может организовать вирусологические центры для скорейшего изготовления вакцины. Люди ропщут на то, что государство запирает их в квартирах, в домах, часто едва пригодных для жилья. Жесткий контроль за перемещениями мешает людям общаться. Карантин, самоизоляция приводят к закрытию малых и средних предприятий. У нас на глазах разрушается с таким трудом создаваемый частный бизнес. Государство упрекают в том, что оно противоречит само себе: то усиливает карантин, то ослабляет его. В условиях гибели людей и затухания производства не может определиться с тактикой. Звучат нарекания, что государство не сумело подготовить достойные кадры региональных управленцев: те либо не выполняют указания президента, либо выполняют так, что лучше бы эти указания и не поступали.

Государству ставят в упрек то, что данными о количестве заболевших, умерших и выздоровевших манипулируют, а истинное положение вещей неизвестно. И когда государство говорит, что, наконец, достигнуто плато, эти сведения подвергаются сомнению. Нарекания вызывают неравномерные, подчас несправедливые денежные выплаты, когда одни - гигантские корпорации и банки - получают миллиарды, а другим достаются крохи.

Все эти упреки справедливы. Сегодняшнее Российское государство этой эпидемией было застигнуто врасплох. Но давайте представим себе, что государства не было бы. Что в условиях эпидемии делали бы люди, во что бы они превратились? Какое количество очагов заражения появлялось бы, сколько бы было внезапных смертей! Как люди остервенились бы, изголодались, пошли бы стенка на стенку! Как участились бы бандитские нападения, разграбления магазинов и беззащитных домов. Не дай Бог оказаться в этих условиях без государства.

Делает ли выводы государство из того, что сегодня произошло с Россией? Полагаю, что делает. После того, как схлынет волна пандемии, и мы увидим изуродованный, искореженный ландшафт нашего общества, думаю, первое, что будет делать государство - оно станет укреплять себя самого. Единственно верный прогноз относительно того, как изменится мир, это то, что государство будет резко усиливаться. В этом будущем нашем мироустройстве не найдут себе места либералы. Они проявили себя как прожектеры, как люди, не способные к политическому и социальному действию, как люди, готовые только критиковать. Даже в условиях пандемии они мучают и терзают народ своими кошмарными прогнозами. Думаю, крах либерализма, который возвестил Путин, будет окончательно подтвержден в период пандемии, и с либеральной политикой, с либеральными взглядами будет покончено, они будут выглядеть уродливыми и даже преступными.

Государство - и только оно! - способно восстановить разрушенный, изуродованный русский ландшафт. Думаю, государство прибегнет к тому долгожданному мобилизационному проекту, который один способен выстоять в условиях разрухи, войны и деструкции. Мобилизационный проект - это государство, в руках которого оказываются оставшиеся ресурсы. Эти ресурсы умным и творчески ориентированным государством направляются в самые больные, уязвимые сферы нашей жизни, а также в те точки, откуда начнется восстановление и развитие.

Государство будет исправлять уродливости управления. В этом ему помогут современные цифровые и кибернетические технологии. Управлять социумом, огромной разоренной страной государству помогут новые системы моделирования. Искусственный интеллект сможет из остатков общества сформировать полноценный социум.

Однако мобилизационный проект невозможен без идеологии. Сам мобилизационный проект направлен на воплощение образа, что присутствует в народном сознании. Какую идеологему оно выберет после окончания коронавирусной беды? Едва ли государство прибегнет к идеологии фашизма с его тоталитарной, жестокой формой подавления, - от него у русского народа сделана прививка, русский народ не потерпит таких тоталитарных беспощадных форм. В имперской многонациональной России невозможен фашизм.

Вряд ли государство вновь начнет культивировать либеральные представления, патронировать либеральных политиков, философов и ученых - всех тех, кто, находясь в ракушке Высшей школы экономики, делает нашу сегодняшнюю российскую жизнь зависимой от зарубежных суверенов, от западных сверхдержав.

Вряд ли сегодняшняя власть начнет воспроизводить методы социалистического проектирования - слишком сильно отторжение сегодняшнего Российского государства от великой социалистической эры. Возможно, что идеологией нового, прошедшего сквозь пламя эпидемии государства Российского станет идеология Русской Мечты, - той идеологии, исповедуя которую русский человек всегда мечтал о сильном, мощном, могучем государстве, одухотворенном идеей справедливости, любви, добра. Этот образ глубоко живет в сознании русского народа и мучительно, с огромными противоречиями пробивается в политическую жизнь. Идеология Русской Мечты есть идеология нашего традиционного продвижения к совершенству, продвижения к Русской Победе.

Впереди человечество ждут великие испытания: страшные эпидемии, изменение климата, затопление океаном огромных пространств суши, обстрел Земли метеоритами. В этих условиях только государство может быть опорой человеческой цивилизации.

Источник - Завтра
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