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|Главу МП "Городские парки" Бишкека К. Умуралиеву скрутило ГКНБ
18:24 28.05.2020
28 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА
За злоупотребления задержана глава МП "Городские парки" Калича Умуралиева
В Бишкеке задержана глава муниципального предприятия "Городские парки" Калича Умуралиева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что Каличе Умуралиевой вменяется злоупотребление должностным положением. Задержание проводили сотрудники ГКНБ. По неподтвержденным данным, Калича Умуралиева подозревается в незаконной выдаче разрешительных документов на торговлю в парковой зоне.
Пресс-центр ГКНБ недоступен для комментариев.