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Замхокима Букинского района Ташобласти Хантураев оштрафован на 22,3 млн сумов "за унижение и принуждение к труду педагогов"
18:30 28.05.2020

Замхокима оштрафован на 22,3 млн сумов за унижение и принуждение к труду педагогов
Замхокима Букинского района Ташкентской области Анвар Хантураев оштрафован на 22,3 млн сумов за принуждение педагогов к общественным работам и публичное унижение директора школы.

Заместитель хокима Букинского района Ташкентской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Анвар Хантураев оштрафован на 22,3 млн сумов (около 2200 долларов) за принуждение педагогов к общественным работам.
Как сообщила пресс-служба Министерства народного образования, замхокима был привлечен к ответственности по результатам изучения, проведенного сотрудниками контрольно-правовой инспекции МНО и Государственной трудовой инспекции.
Отмечается, что Анвар Хантураев необоснованно вмешался в деятельность учреждений народного образования, унизил честь и достоинство педагогов, принудил их к труду и работам, которые не связаны с их профессиональной деятельностью.

В частности, замхокима поручил руководителям районных школ провести работы по благоустройству и инвентаризации приусадебных участков.
19 апреля в школе №12 Анвар Хантураев провел собрание с участием 53 руководителей школ и активистами махалли. На встрече он публично раскритиковал и оскорбил директора школы М. Хакимову за несвоевременную инвентаризацию приусадебных участков населения. В итоге замхокима взял у руководителя школы объяснительную на имя хокима района и заявление об увольнении, говорится в сообщении.
Кроме того, 6−7 мая замхокима оказал давление на директоров школ №15, 16, 18, 25, 50 и принудил 25 человек к прополке сорняков на "Молодежном поле" ("Ешлар майдони"), отмечает МНО.
Анвар Хантураев привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 51 КоАО (административное принуждение к труду) и оштрафован на 22,3 млн сумов, что соответствует 100 базовым расчетным величинам (назначено максимальное наказание, предусмотренное данной статьей - ред.).
При принуждении к труду рекомендуется обращаться в Генеральную прокуратуру (телефонный номер 1007) и Министерство занятости и трудовых отношений (71−200−11−76).

Источник - gazeta.uz
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