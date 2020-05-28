Журналист Талгат Калиев возглавил "Институт прикладных этнополитических исследований" при КазМининформе

18:53 28.05.2020

Талгат Калиев получил новую должность Приказом министра информации и общественного развития РК Калиев Талгат Бегимович назначен директором ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований", пишет NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МИОР РК. Талгат Калиев.



Талгат Калиев родился в 1973 году в селе Бостандык Акжарского района СКО. Окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова. Трудовую деятельность начал в 1997 году инженером по ТБ КСП "Бостандык".В 2000-2004 г.г. работал собственным корреспондентом газеты, заведующим корреспондентским пунктом, заместителем главного редактора ТОО "Новое поколение".В 2004-2006 г.г. возглавлял Дирекцию информационно-аналитических программ АО "РТРК "Казахстан" - Телерадиоцентр "Астана", пресс-службу АО "Казтрансойл".В 2006-2007 г.г. работал заместителем главного редактора ТОО "Новое поколение".В 2007-2008 г.г. был заместителем председателя Комитета международной информации МИД РК.В 2008 г. работал советником посольства Республики Казахстан в Азербайжанской Республике.В 2008-2009 г.г. - советник первого заместителя председателя НДП "Нур Отан".В 2009-2017 возглавлял ТОО "Евразийский центр изучения перспективных проблем". В 2017-2019 - директор ТОО "НИЦ "Молодежь".В 2019-2020 руководил РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан.С 27 мая - директор ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований".



Виктор Николаев