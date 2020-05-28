Пекин и Вашингтон запугали бизнесменов Гонконга, - В.Скосырев

22:07 28.05.2020

Закон, принятый Китаем, подрывает привлекательность бывшей колонии



Голосование в парламенте КНР никаких сюрпризов не принесло.

Парламент КНР одобрил закон о национальной безопасности для Гонконга, который позволяет преследовать людей, заподозренных в госизмене, но не предусматривает их выдачу Пекину. Тем не менее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что территория не обладает больше значительной автономией. Ожидают, что в пятницу американская администрация объявит, как накажет власти Китая. Это может означать лишение Гонконга торговых преференций или санкции против ряда чиновников и предпринимателей. В результате международный финансовый хаб столкнется с оттоком капитала.

Исход голосования во Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП, парламенте) по законопроекту об обеспечении национальной безопасности в Гонконге сомнению не подлежал.

Как партия решила, так и будет. Все же нашелся один "смельчак", кто проголосовал против. А шестеро воздержались. За предложение руководства высказалось 2878 депутатов.



В самом особом административном районе КНР с утра 28 мая не утихали столкновения демонстрантов с полицией. Участники уличных выступлений, правда, формально протестовали не против закона о безопасности, а против того, чтобы государственный гимн КНР стал бы и гимном Гонконга. Этот вопрос сейчас рассматривается его законодательной ассамблеей. А в Пекине одобренное в принципе законодательство о безопасности еще предстоит дорабатывать Постоянному комитету ВСНП.



Полагают, что в силу оно вступит в августе. Причем юристы, готовившие законопроект, постарались придать ему не столь устрашающий характер. Как пишет гонконгская газета South China Morning Post, лица, обвиненные в подрывных действиях, государственной измене или, хуже того, в совершении террористических актов, подлежат открытому суду в Гонконге, а не выдаче в континентальный Китай. Но сторонники сохранения демократических порядков убеждены, что Пекин будет "по кусочку откусывать" права и свободы, которые были гарантированы Гонконгу при передаче его от управления Британией в руки Китая в 1997 году. Тогда Дэн Сяопин обещал, что Пекин будет соблюдать формулу "Одна страна – две системы", на основе которой был осуществлен трансфер.



Член законодательной ассамблеи территории У Чивай сказал: "Правительство на материке ликвидировало формулу "Одна страна – две системы". Это прискорбно. Ничего хорошего от этого народу Гонконга не будет".

Этот невеселый прогноз, увы, подтверждает и реакция Вашингтона на происходящие в анклаве потрясения. Помпео не замедлил заявить, не дожидаясь завершения парламентской процедуры в Пекине, что Гонконг больше не пользуется большой степенью автономии от Китая. В результате, как передает Си-эн-эн, территория может потерять свой специальный торговый статус в США и утратить значение как международный финансовый хаб.



Впрочем, тут многое в дальнейшем будет зависеть от того, как сильно администрация президента США Дональда Трампа намерена покарать Китай. Американские эксперты утверждают, что попытка подорвать роль Гонконга как финансового центра – это палка о двух концах. Она может ударить не только по Китаю, но и по многонациональным корпорациям, которые давно и чрезвычайно прибыльно работают в анклаве. По данным американского генерального консульства на территории, там действует 1,2 тыс. американских компаний. Как говорит Билл Рейнч, заведующий кафедрой бизнеса в американском Институте CSIS, "начнется исход американских и даже других иностранных фирм. Ведь деньги уходят туда, где спокойно".



Вот почему до ликвидации торговых привилегий Гонконга дело пока может и не дойти. Не исключено, что Вашингтон ограничится тем, что откажет в визах и создаст другие неприятности видным чиновникам гонконгской администрации и связанным с Пекином бизнесменам. С другой стороны, Вашингтон использует гонконгскую тему для обработки мирового общественного мнения против Китая. США даже инициировали созыв Совета Безопасности ООН для обсуждения закона о нацбезопасности Гонконга. Затея эта была изначально провальной, рассчитанной на шумовой эффект. Как и следовало ожидать, КНР, постоянный член СБ, заблокировал предложение США.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Если в Гонконге наступит экономический кризис, то он будет вызван американскими мерами, направленными против Китая и Гонконга, а не принятым в Пекине законом. Сейчас нужно понять, какова будет сила реакции американцев. Они могут ограничиться поверхностной процедурой, которую иногда применяют. А лишение Гонконга автономного экономического статуса будет серьезным ударом. Это один из парадоксов современной политической жизни. Ради того, чтобы поддержать демократию в Гонконге, Америка очень болезненно накажет и гонконгский бизнес, и простых людей, которые там живут".



Владимир Скосырев

28 мая 20