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Росполитик М.Делягин поддержал кыргызское антикоррупционное движение "Чон Казат"
22:53 28.05.2020

В России восхитились общественным движением "Чон Казат"

28 мая 2020 - Евгений Денисенко

Для России могут представлять интерес инициативы, предпринимаемые в Кыргызстане для борьбы с коррупцией. Так считает известный российский экономист и публицист, ведущий ряда теле- и радиопрограмм Михаил Делягин.
Выступая 25 мая в эфире радио "Комсомольская правда", доктор экономических наук Михаил Делягин назвал "замечательным" пример, который "нам дает Киргизия". "Там возникло народное движение под названием "Великий поход", - сообщил экономист. И пояснил слушателям, что так назывался поход, "воспетый, по-моему, в поэме "Манас".
"Это антикоррупционное движение, которое требует конфискации состояния коррупционеров на благо народа, на нужды страны. Они там уже добились расследования в отношении бывшего помощника Акаева - бывшего президента Киргизии. И, в общем, я думаю, нам тоже неплохо было бы иметь такое движение, естественно, без экстремизма. Это было бы полезно", - высказал свое мнение Михаил Делягин.
Судя по всему, он имеет в виду недавно заявившее о себе в Кыргызстане движение "Чон Казат" ("Великий поход"). Его участники призывают провести люстрацию политиков, наживших, как считают, состояние незаконным путем. И уже заявили, что "создают список коррупционеров и будут требовать возвращения награбленного". В МВД КР, в свою очередь, сообщили, что для дачи юридической оценки призывов этой организации "назначены соответствующие экспертизы".

Источник - вечерний бишкек
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