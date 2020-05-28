Вирус убил командира 1-й танковой бригады УкрАрмии Межакова

23:03 28.05.2020

В редакцию "Русской Весны" поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.

Нашей разведкой получены данные по факту гибели в зоне "ООС" командира 1-й танковой бригады ВСУ Межакова.

Так, смерть украинского военного преступника наступила сегодня ночью в его кабинете в штабе соединения в н. п. Затишное юго-западнее Волновахи во сне.

Тело умершего было доставлено в морг г. Мариуполя для проведения вскрытия, в результате которого установлено, что смерть наступила вследствие двусторонней пневмонии от заражения коронавирусом Covid-19.

По сообщению начальника медслужбы бригады, комбриг за медицинской помощью не обращался и переносил болезнь на ногах.

Важно отметить, что за прошедшую неделю умерший Межаков посетил все подразделения своей бригады, лично проинспектировав каждый взвод своего соединения, пообщавшись с большинством личного состава лично.

В настоящее время во всех подразделениях бригады объявлен жесточайший карантин. Личному составу категорически запрещено покидать расположение.

Кроме этого, экспресс-тесты показали заражение 70% личного состава управления бригады. Тестирование боевиков в подразделениях еще не окончено.