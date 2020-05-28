Москва и Эр-Рияд готовятся к новому нефтяному противостоянию, - О.Соловьева

00:20 29.05.2020 Максимальное сокращение добычи устраивает Саудовскую Аравию, но категорически не нравится России

Ольга Соловьева

28 мая 2020



Производство черного золота в РФ могут еще дополнительно снизить.

Участники соглашения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи начали подготовку к 10 июня, когда им предстоит сделать выбор между продлением действующих условий или их ужесточением. Часть стран выступают за продление максимальной квоты по снижению добычи до конца года. А их оппоненты, куда, вероятно, входит и Россия, выступают за постепенное наращивание добычи. Это противоречие может спровоцировать возобновление ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Нефтяные котировки в четверг продолжили рост. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе дорожали до 35 долл. за баррель. Как считается, определенную поддержку черному золоту оказали заявления стран – участниц картеля о продлении действующего соглашения об ограничении добычи и после июня.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном снижении нефтедобычи сроком на два года. Согласно сделке, подписанной в апреле, в мае и июне сокращение добычи составит 9,7 млн барр. в сутки. Во втором полугодии оно должно опуститься до 7,7 млн барр., а до мая 2022 года – до 5,7 млн барр. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли – 2,5 млн барр. в сутки от базового уровня в 11 млн барр. в сутки в течение мая-июня, после чего сокращения будут составлять в среднем 2 млн до конца года, а в дальнейшем до апреля 2022 года – до 1,5 млн в день.



Соглашение, которое ознаменовало окончание ценовой войны между Москвой и Эр-Риядом, помогло уменьшить глобальный избыток и поддержать рынок. Так, в среду нефть марки Brent торговалась на уровне около 35,70 долл. за баррель в Лондоне, что более чем на 70% выше, чем месяц назад.

Однако, несмотря на наличие соглашения, 10 июня министры ОПЕК+ должны встретиться, чтобы "определить дальнейшие действия, которые могут понадобиться для балансировки рынка".

И уже понятно, что единого мнения о будущем сделки, заключенной вроде как на два года, у участников соглашения нет. К примеру, еще в начале мая Саудовская Аравия объявила о добровольном снижении нефтедобычи в июне на 1 млн барр. в сутки. О снижении также сообщили ОАЭ и Кувейт, обещая сократить добычу на 100 тыс. и 80 тыс. барр. в сутки соответственно.

И, как сообщается, некоторые страны, входящие в ОПЕК+, всерьез обсуждают сохранение максимальной квоты по сокращению добычи нефти в 9,7 млн барр. в сутки до сентября или даже до конца 2020 года.



Позиция РФ в преддверии июньской встречи пока остается неопределенной. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман Аль Сауд отмечают важность совместных усилий по достижению договоренностей в формате ОПЕК+ и дальнейшей тесной координации по этому вопросу. Однако не исключено, что на самом деле взгляды сторон на будущее сделки прямо противоположны.



Позиция России, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК+, по этому вопросу пока неизвестна. Как сообщали источники ТАСС, во вторник министр энергетики РФ Александр Новак обсуждал этот вопрос на встрече с нефтяниками, но единой позиции среди российских производителей пока нет. По данным Интерфакса, часть российских нефтяных компаний согласны на продление сделки еще на два месяца, тогда как другие полагают, что с июля пора начинать увеличивать нефтедобычу. Источники агентства Bloomberg полагают, что Россия полна решимости смягчить сокращения добычи нефти в июле, придерживаясь условий соглашения с ОПЕК +, достигнутого в апреле.

Российские чиновники также довольно туманно комментируют перспективы. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил журналистам, что "нужно смотреть на развитие ситуации", прежде чем принимать решение на встрече 9–10 июня. Но он также отметил, что сделка оказалась эффективна, так как благодаря ей удалось избежать обвального сценария.



Эксперты замечают, что Россия довольно часто предпочитает занимать выжидательную позицию перед заседаниями ОПЕК+, часто соглашаясь на предложения своих партнеров в самый последний момент. Тем не менее аналитики считают, что России лучше согласиться на условия. "Учитывая высокий риск второй волны коронавируса, было бы целесообразно продлить текущие сокращения до сентября", – приводит агентство Bloomberg размышления руководителя отдела регулирования нефтегазовой деятельности Vygon Consulting Дарьи Козловой.



Глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен считает, что новости о планах России смягчить ограничения после июня "расстроили рынок". Это подчеркивает необходимость сохранения прежних уровней сокращения в обозримом будущем, объясняет Хансен. Если спрос на нефть продолжит восстанавливаться, то соглашение даже в текущем варианте должно обеспечить переход рынка к состоянию дефицита во втором полугодии, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это позволит "переварить" накопившиеся избыточные запасы нефти в мире, цитирует его ТАСС. "Но если ОПЕК+ продолжит сокращать добычу на максимуме, это может подтолкнуть рынок к более быстрому восстановлению", – считает экономист.



Значительное сокращение также целесообразно, учитывая избыток нефти на рынке. Сегодня он сохраняется на уровне 7–12 млн барр. в день. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что инвестиции в нефтегазовую отрасль в мире в этом году упадут на треть. При этом ожидается, что финансирование всех проектов в энергетической отрасли снизится на 20% – до 1,5 трлн долл. В начале текущего года МЭА прогнозировало рост на 2%, что стало бы самым сильным повышением за шесть лет.



По мнению экспертов "НГ", Саудовская Аравия продолжит настаивать на продлении ограничений добычи до конца 2020 года. "Для королевства удержание добычи на пониженных уровнях будет менее болезненным процессом как за счет технологических особенностей саудовской добычи, так и за счет формата накопления существенных объемов сырья на экспортных терминалах, что позволит стране удовлетворять постепенно возрастающий спрос без увлечения официальных объемов добычи", – замечает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. В свою очередь, для РФ продление действия масштабных сокращений (на 2,5 млн б/с) до конца года будет весьма сложным – потери нефтяной ресурсной базы будут увеличиваться, продолжает он.



По мнению экономиста, решение о перспективах действия сделки в любом случае будет иметь довольно сильный политический "окрас". "Давление на РФ со стороны Саудовской Аравии и США в вопросе продления действия сделки в ближайшее время может существенно возрасти. России же будет весьма сложно противостоять данному давлению – отказ от дальнейшей кооперации (если РФ не согласится с предложенным вектором по сделке ОПЕК+) может привести к новым волнам волатильности нефтяного рынка, а также к новым снижениям нефтяных цен", – подчеркивает Покатович, не исключая ребалансировки соглашения.



"К примеру, Россия согласится поддерживать сокращение добычи на уровнях 1,5 млн б/с (при действующих в мае-июне обязательствах сокращения на 2,5 млн б/с) на перспективу, в то время как "выпадающий" 1 млн б/с будет разделен между другими экспортерами. В частности, данный объем может быть "учтен" более активным сокращением добычи в США", – не исключает эксперт. Источник - ng.ru

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