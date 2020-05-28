В России гастарбайтеров попытаются выгнать со строек в поля, - Е.Трифонова

00:22 29.05.2020

Приоритет трудоустройства коренных жителей перед приезжими предлагается прописать законодательно



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



28.05.2020



Ряд отраслей, видимо, придется освобождать от иностранных работников.

Для преодоления безработицы предлагается законодательно установить приоритет трудоустройства граждан РФ перед иностранцами. Предполагается, что коренные жители свободно смогут заменить гастарбайтеров на стройках и складах, в магазинах, кафе и прочих местах. Хотя работы, на которых преобладают приезжие, все равно останутся, но тогда они будут уже в основном низкооплачиваемыми. Например, в сельском хозяйстве, где и в этом году есть сезонный дефицит трудовых ресурсов. Властям уже рекомендовано переместить приезжих из столичных регионов в аграрные районы. Эксперты полагают, что обострение конкуренции за вакансии неизбежно поставит вопрос о необходимости сократить миграционный приток в Россию через жесткий профессиональный отбор потенциальных работников.



В условиях безработицы предложения освободить для россиян рабочие места, занимаемые мигрантами, все чаще не просто появляются, а уже и оформляются законодательно. Например, в Заксобрании Санкт-Петербурга подготовлена инициатива о создании института общественной службы и определении перечня попадающих под него специальностей.

Такие профессии, как повар, сиделка, охранник, строитель и др., будут предназначены "для приоритетного обеспечения занятости на этих вакансиях коренных жителей РФ". По сути, не скрывают региональные законодатели, речь идет о вытеснении приезжих из этих сфер. Правда, остается еще множество других, которыми вряд ли серьезно заинтересуется местное население.



По мнению экспертов, полностью отказаться от иностранной силы, конечно, не получится, поскольку россияне по-прежнему не готовы к "рабским условиям" и несоблюдению трудового законодательства. Даже потеряв работу, они, к примеру, не спешат наниматься дворниками из-за низкой социальной значимости этой профессии и в основном за пределами Москвы небольших зарплат. Однако эксперты считают, что после пандемии все-таки встанет вопрос о сокращении числа чужих рабочих рук. И поэтому скорее всего придется вводить более строгий и, главное, качественный профотбор будущих гастарбайтеров. Кстати, некоторые работодатели уже сейчас начали отказываться от обладателей трудовых патентов в пользу тех мигрантов, у которых есть российские паспорта. Такая своего рода "зачистка" замечена в курьерских службах и такси.



"НГ" обнаружила и специсследование РАНХиГС, в котором делается вывод о необходимости задействовать мигрантов на временных полевых работах, куда власти тщетно пытаются привлечь студентов местных сельхозвузов или заключенных. Специалисты этого правительственного аналитического центра указывают, что "об острой нехватке рабочей силы у аграриев из-за отсутствия трудовых мигрантов из ближнего зарубежья говорят, к примеру, власти Астраханской и Волгоградской областей". И в федеральный Центр оттуда уже направляются просьбы разрешить гастарбайтерам приехать в РФ даже несмотря на закрытые из-за пандемии границы.



Сельское хозяйство в этом году может

столкнуться с острым дефицитом сезонных

рабочих.



Как напомнил "НГ" член Экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ Владимир Волох, ежегодно на законных основаниях в России трудятся чуть больше 2,5 млн выходцев как из дальнего, так и из ближнего зарубежья. С учетом пандемии и введения на госгранице строгих ограничительных мер "мигранты не приезжают в РФ с марта, а значит, дефицит трудовых ресурсов в этом году будет ощущаться очень сильно". При этом Волох указал на опыт других стран – в частности, Великобритании, Франции и Германии, где попытки "замещения" мигрантов и привлечения к их тяжелому труду местного населения, которое осталось без работы из-за карантина, уже не показали ожидаемого эффекта. "Даже те, кто соглашался, после нескольких дней работы в поле или на ферме, как правило, отказывались ее продолжать", – пояснил эксперт. В России, по его мнению, будет точно так же.



При этом Волох с сожалением констатировал, что за прошедшие годы, несмотря на подписанные межправительственные соглашения с рядом стран СНГ, госструктурам и бизнесу так и не удалось выстроить механизмы эффективного оргнабора трудовых мигрантов. Между тем в нынешних условиях он был бы как раз полезен для приоритетного привлечения "необходимого количества востребованных работников как для сельского хозяйства, так и для других отраслей".

Как сказал "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод, в стране ожидается усиление безработицы в связи с последствиями пандемии. Цифры уже звучат довольно внушительные – это свыше 5–6 млн человек. Но даже в таких условиях дефицит кадров традиционно будет ощущаться в сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ, уверен эксперт. Тем более что, по его словам, "далеко не все безработные россияне выстроятся в очередь на низкооплачиваемые должности с весьма проблемными условиями труда". Поэтому без привлечения мигрантов пока не обойтись, подчеркнул Брод.



Но тут, считает он, нужна грамотная трудовая политика, чтобы минимизировать риски бытовых столкновений между местными и приезжими. Также Брод полагает, что в нынешних условиях мигрантам должны предъявляться более жесткие требования к профессиональным навыкам и владению языком, чтобы сокращение количества приезжих в пользу коренных жителей вело в том числе и к повышению качества остающихся в РФ иностранных работников. "Министерству труда, работодателям придется более серьезно подходить к регулированию рынка труда, делать это буквально в точечном режиме: какая потребность работников в том или ином регионе, в той или иной сфере и кем ее заполнить", – подчеркнул Брод.

В беседе с "НГ" замруководителя Института стран СНГ Александра Докучаева отметила, что в настоящий момент ни федеральные органы, ни регионы на самом деле толком не знают потребностей рынка труда. Например, участники госпрограммы по переселению не могут сориентироваться, где хотя бы искать возможную работу: "Приходится отдельно звонить в службы занятости каждого региона, чтобы узнать, требуются ли там рабочие". Надо навести порядок в оповещении, настаивает Докучаева, все вакансии должны быть в открытом доступе, объединенные в общей базе. А в регионах должно действовать такое правило: "Если нужен работник, то в первые дни поиска работодатель должен взять на работу откликнувшихся на вакансию россиян – и только в отсутствие таковых набирать уже иностранцев". В принципе приоритет для местной рабочей силы условно установлен повсюду по стране, пояснила Докучаева, однако придерживаться его строго многим невыгодно. Ведь мигрантам можно меньше платить, их проще обкладывать данью, заставлять работать сверхурочно – и при этом быть уверенным, что они не примутся отстаивать свои права.