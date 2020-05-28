На пороге новой нефтяной войны, - А.Разуваев

01:24 29.05.2020

В июне цены на черное золото могут снова рухнуть, что станет шоком для российского бюджета

Александр Разуваев

28 мая 2020



Нефтяное перемирие между Россией и Саудовской Аравии, заключенное после короткой, но разрушительной ценовой войны, снова подвисло в воздухе. За две недели до июньских переговоров ОПЕК+, где будет решаться дальнейшая судьба сделки по сокращению добычи нефти, у Москвы и Эр-Рияда снова диаметрально разошлись позиции. Россия твердо настроена начать увеличивать добычу нефти с июля, как это предусмотрено апрельским соглашением. Согласно договоренностям, с мая по июль страны ОПЕК+ должны сократить добычу почти на 9,7 млн б/с. Затем по плану предполагалось уменьшить объем сокращения добычи до 8 млн б/с до конца 2020 года и до 6 млн б/с до мая 2021-го. Россия в рамках сделки планировала нарастить добычу на 500 тысяч барр. в день с июля и еще настолько же с января.

Однако другие партнеры по ОПЕК+ предлагают не увеличивать поставки еще два месяца, продлив максимально возможные квоты еще до сентября. Стоит отметить, что саудиты сократили добычу на 1,3 млн баррелей в сутки по сделке и еще на 1 млн – под давлением Вашингтона и по-прежнему недовольны текущим уровнем цен на нефть. Они вынуждены повышать налоги и сокращать социальные расходы. В их пользу говорит и экономика нефтяного сектора. В мировой экономике по-прежнему переизбыток сырья. Добыча превышает спрос на 7-12 млн баррелей в сутки.

Переговоры ОПЕК+ стартуют 5 июня с заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+ (JTC), который дает рекомендации и экспертную поддержку министерскому комитету ОПЕК+. 8 июня пройдет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), 9 июня встретятся министры стран ОПЕК, 10 июня - министры стран ОПЕК+. Окончательное решение по российской позиции, как всегда, будет принимать лично Путин.



Если стороны не договорятся, то в июне цены на черное золото могут снова рухнуть, что станет шоком для российского бюджета и конечно курса рубля, пара доллар/рубль может достичь 80 руб./$.

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа - более чем на 50 лет. Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы "сухого газа" оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу. По данным Счетной палаты, потенциал открытия новых крупных месторождений в уже освоенных провинциях практически исчерпан. Кроме того, инвестирование добычи топлива в малоосвоенных районах очень рискованно, потому что в них нет необходимой инфраструктуры. В настоящее время на территории России выявлено 283 месторождения полезных ископаемых, из которых добывается лишь 86. Основная добыча приходится на пятую часть из них.



Мы согласны с данной точкой зрения, которая опровергает старый интернет-фейк, что нефть в России скоро закончится и россияне умрут с голоду. Для оценки нефтегазовых холдингов традиционно используется цифра доказанных запасов, прошедших международный аудит. Финансовая теория гласит, что от запасов зависит 80% стоимости компании. Однако в России это не так. Фондовый рынок оценивает запасы российских нефтегазовых холдингов очень дешево. Причина – жесткий налоговый режим, который действует в России. Нефтяные компании вынуждены значительно делиться с бюджетом. Политику ресурсного национализма Путина/Сечина никто не отменял. При этом многие западные финансовые компании считают, что запасы "Газпрома" столь велики, что холдинг их даже не сможет полностью монетизировать, а значит, резервы заслуживают дисконта.