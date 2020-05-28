Дефект бумеранга: как санкции против Гонконга отразятся на США

02:14 29.05.2020

Лишение китайского района особого статуса в торговле с Вашингтоном осложнит жизнь и американским компаниям



Наталия Портякова



США оказались на шаг ближе к лишению Гонконга статуса своего преференциального торгового партнера. К таким мерам американские власти подталкивает желание наказать Китай за закон о национальной безопасности в специальном административном районе КНР, который, по мнению Вашингтона, лишит Гонконг истинной автономности от материка. Впрочем, как пояснили "Известиям" эксперты, пытаясь ударить по Пекину, США во многом рубят сук, на котором сами сидят. Отзыв особого торгового статуса создаст сложности в том числе и большому количеству американских компаний, которых в этом азиатском финансовом центре насчитывается более 1,3 тыс.



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Причиной стал законопроект о национальной безопасности в специальном районе КНР



Захотел дал, захотел забрал



Согласно принятому в США в 1992 году закону о политике в Гонконге, этому региону КНР были даны преимущества в торговле, экспорте и визовом обмене со Штатами, какими никогда не мог похвастаться материковый Китай. Такое особое отношение специальный административный район Сянган (так он называется официально) получил исключительно за то, что считается автономией с независимой судебной системой и целым рядом демократических прав свобод в рамках принципа "одна страна - две системы".



В свете прошлогодних массовых митингов в Гонконге, проходивших под антикитайскими лозунгами, конгресс США внес поправку в закон 1992 года, приняв акт о правах человека и демократии в этом регионе. Он обязал Госдеп ежегодно проверять, сохраняет ли район на практике свою автономию от КНР и заслуживает ли таким образом особого отношения со стороны Вашингтона.



Как именно американцы измеряли степень самостоятельности этого китайского района на данном этапе, неизвестно, но вечером 26 мая госсекретарь Майк Помпео уведомил публику, что отныне подвластное ему ведомство не считает Гонконг автономным от КНР. О чем и доложил конгрессу - следующей инстанции в решении судьбы территории.



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Сюрпризом такой вывод не стал. В конце прошлой недели Пекин сообщил о намерении принять закон о нацбезопасности в Сянгане, который позволит центральным властям, в частности, направлять в регион своих правоохранителей и спецслужбы для борьбы с сепаратизмом, подрывной деятельностью и вмешательством в дела автономии извне. И с того самого дня американцы принялись старательно нагнетать, угрожая то санкциями против китайских чиновников, участвовавших в разработке закона, то лишением Гонконга его особого торгового статуса.



Вслед за заявлением Помпео Вашингтон даже затребовал вынести вопрос о законопроекте, рассматриваемом сейчас китайским парламентом, на обсуждение Совбеза ООН в качестве "предмета неотложной глобальной озабоченности, связанного с международным миром и безопасностью". Но из-за вето КНР, считающей это исключительно своим внутренним делом, никакие обсуждения, разумеется, не состоялись.



Тем не менее вскоре американцы вполне могут перейти от слов к делу. Президент Дональд Трамп 26 мая обещал "до конца недели" обнародовать меры, с помощью которых США собираются ответить на действия Китая, включая возможность отзыва у района статуса преференциального торгового партнера Америки.



Не исключено, что цель будущих ограничений, которые установят США, будет связана с технологиями "двойного назначения", которые попадают в Китай через специальный район.



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- Если Гонконг не будет больше иметь право импортировать такие технологии, Китай, который не может получать их напрямую, не сможет больше использовать для этого и Гонконг в качестве открытого канала, - предположил в беседе с "Известиями" почетный профессор Гонконгского университета науки и техники Дэвид Цвейг.



Без страха, но с упреком



Несмотря на то что за последнее время американцы успели обвинить Пекин чуть ли не во всех грехах мира - от попыток шпионажа при помощи технологий Huawei до утечки коронавируса из уханьской лаборатории, - китайские официальные лица редко позволяли себе публично выступать со встречными ремарками. Как правило, парировали на все обвинения - и уже не стесняясь в выражениях - китайские государственные СМИ.



Особый торговый статус Гонконга важный, но не решающий фактор для его роли в качестве мирового финансового центра, ответила на решение Помпео газета Global Times. На ее страницах написано, что "Гонконг сможет скорректировать свой путь для поддержания процветания при поддержке центрального правительства Китая". А вот переживут ли США подрыв отношений с автономией, по логике издания, еще неизвестно. "Национальная мощь США ослабла в последние годы из-за торговой войны и всех глупостей, которые страна проталкивает", - резюмировала газета.



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И отчасти утверждение о том, что США самим есть что терять от лишения Гонконга особого торгового статуса, - не пустая бравада китайской пропаганды. К примеру, один из наиболее важных элементов это статуса состоит в том, что Гонконг считается отдельной таможенной и торговой зоной, и потому повышенные тарифы, введенные США против Китая, не затронули Гонконг. Распространение же торговых барьеров и на район неизбежно поставит под удар двустороннюю торговлю США с автономией, объем которой достигал в 2018 году (последние имеющиеся данные) $67 млрд. При этом в торговле с Сянганом у Штатов, вечно недовольных огромным дефицитом в товарообороте с другими странами, наблюдался самый большой профицит на уровне $31,1 млрд.



Кроме того, по данным Госдепа, в Гонконге проживает около 85 тыс. граждан США и действует более 1,3 тыс. американских компаний, включая практически все крупнейшие финансовые фирмы. Неспроста Торговая палата в Гонконге, как утверждается на ее сайте, - одна из крупнейших за пределами США.



Гол в свои ворота



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Приостановка особого торгового статуса Гонконга противоречит экономическим интересам США, поскольку это приведет к увеличению транзакционных издержек для американских компаний и затруднению их доступа к рынкам, пояснил "Известиям" профессор политической экономики КНР в Китайском университете Гонконга Чэнь Ли.



- Это также может подорвать доверие рынка и финансовую стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона именно в то время, когда международное сотрудничество наиболее необходимо для решения нынешних глобальных проблем, - отметил эксперт.



Впрочем, как раз в разгар вызванных пандемией коронавируса глобальных экономических пертурбаций и на фоне усиления напряженности в отношениях с Пекином администрация Трампа и законодатели обеих партий стали все чаще призывать к перемещению цепочек поставок критически важных продуктов из Китая обратно в Штаты. Обсуждающиеся сейчас способы поощрения национальных компаний к уходу с китайского рынка включают налоговые льготы и субсидии в виде потенциального "фонда на передислокацию" в размере $25 млрд.



Но расстаться с рынком Китая и Гонконга американскому бизнесу будет не так просто.



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- Угроза санкций США повлияет на иностранных инвесторов в Гонконге. Но скорого массового исхода зарубежных компаний оттуда я не предвижу. Даже если США и отзовут особый статус Гонконга, найти ему замену за короткое время - с учетом географических и институциональных преимуществ района - иностранному бизнесу будет сложно, - сказал "Известиям" профессор экономики Китайского университета Гонконга Чжан Ифань.



Эксперт американского интернет-ресурса о Китае Plenum China Research Шон Дин заметил в беседе с "Известиями", что Пекин вряд ли станет вмешиваться в судебную систему Гонконга, которая является основой для статуса острова как финансового центра. И потому для иностранных банков слишком много изменений в плане их повседневной деятельности не будет. Остальным же американским фирмам отмена особого статуса сулит операционные риски и транзакционные издержки, но для компаний, которые хотят сохранить доступ к рынку КНР, эти сложности не станут решающим фактором для ухода из Гонконга.