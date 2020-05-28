В Миннеаполисе (США) расовые погромы. Негры жгут город в ответ на убийство своего полицейскими

08:56 29.05.2020

В США начались протесты после гибели мужчины при задержании

В американском Миннеаполисе начались протесты после гибели местного жителя при задержании полицией. Власти для урегулирования конфликта обратились к Национальной гвардии.



В американском городе Миннеаполис начались массовые протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Предполагается, что причиной его гибели стало жесткое обращение полиции при задержании мужчины, сообщило РИА Новости.



Протестующие бросали камни и бутылки в сотрудников полиции, разбивали стекла полицейских машин, грабили магазины. В ответ полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ. В ходе беспорядков в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек.



Для урегулирования протестов власти города обратились к Национальной гвардии США.



Полиция задержала Джорджа Флойда 25 мая по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. На видео, позднее широко распространившемся в соцсетях, видно, как один из полицейских прижимал ему шею коленом несколько минут, хотя задержанный был в наручниках и повторял, что не может дышать. Мужчина потерял сознание и был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Четырех полицейских, которые участвовали в задержании, уволили. ФБР начало расследование смерти Флойда. Президент Дональд Трамп поручил ускорить следствие.

В США регулярно проходят акции против полицейской жестокости в отношении афроамериканцев. С 2013 года в стране действует активистское движение Black Lives Matter, выступающее против насилия и системного расизма, применяемых к чернокожим.



видео тут - https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/28/minneapolis/