В Тунисе начались массовые протесты из-за безработицы

09:13 29.05.2020

В городах Туниса сотни людей устроили протесты с требованием предоставить им рабочие места, передает "Интерфакс". Протесты вспыхнули на фоне двухмесячного экономического кризиса. Ожидается, что в этом году экономика страны сократится на 4,3%, что является самым резким падением более чем за 60 лет.

По данным источников, на юге города Гафса выпускники вузов собрались у здания администрации города, выкрикивая: "Нам нужны рабочие места". Сотни других демонстрантов вышли на улицы в городах Хаджиб-Эль-Аюн и Сиди-Бузид.

Менее масштабные протесты вспыхнули в городах Беджа, Кассерин, Тозеур и Сфакс.

По официальным данным, уровень безработицы в Тунисе составляет 15,3%. В мае правительство страны начало отменять карантинные ограничения и запреты на передвижение и работу предприятий. Это позволило вернуться на работу порядка 75% сотрудников государственных учреждений.

Тунисские отели смогут открыться 4 июня. В этот же период будет восстановлено передвижение между регионами страны, чтобы привлечь внутренних туристов.