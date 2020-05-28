 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Тунисе начались массовые протесты из-за безработицы
09:13 29.05.2020

В городах Туниса сотни людей устроили протесты с требованием предоставить им рабочие места, передает "Интерфакс". Протесты вспыхнули на фоне двухмесячного экономического кризиса. Ожидается, что в этом году экономика страны сократится на 4,3%, что является самым резким падением более чем за 60 лет.
По данным источников, на юге города Гафса выпускники вузов собрались у здания администрации города, выкрикивая: "Нам нужны рабочие места". Сотни других демонстрантов вышли на улицы в городах Хаджиб-Эль-Аюн и Сиди-Бузид.
Менее масштабные протесты вспыхнули в городах Беджа, Кассерин, Тозеур и Сфакс.
По официальным данным, уровень безработицы в Тунисе составляет 15,3%. В мае правительство страны начало отменять карантинные ограничения и запреты на передвижение и работу предприятий. Это позволило вернуться на работу порядка 75% сотрудников государственных учреждений.
Тунисские отели смогут открыться 4 июня. В этот же период будет восстановлено передвижение между регионами страны, чтобы привлечь внутренних туристов.

Источник - newsru.com
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